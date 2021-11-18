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Дніпропетровщина (2351) дороги (1505) Павлоград (80) Велике будівництво (718)

У Павлограді відремонтували найдовшу вулицю, що є складовою "Дороги Єдності", - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Павлограді на Дніпропетровщині добігає кінця ремонт вул. Дніпровської, що є складовою "Дороги Єдності" М-30. На сьогодні вже виконали 95% всіх робіт.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Найдовшу вулицю міста протяжністю 12,5 км відновлюють у рамках президентської програми "Велике будівництво".

"На Дніпропетровщині втілюють масштабні дорожні проєкти. Будують нову трасу на Київ та дві об’їзні Дніпра. На фініші - ремонт Павлоградської траси, що є складовою "Дороги Єдності" М-30", - зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Зазначається, що дорожні працівники вже завершили влаштуання асфальту па проїжджій частині вулиці. Триває нанесення розмітки, оновлення тротуарів та ремонт мосту через річку Вовча, там наносять гідроізоляцію.

Вулиця Дніпровська - центральна у Павлограді. Вона перетинається з півсотнею інших автошляхів у місті. За словами місцевих жителів, ремонту дорога не бачила давно, вона була розбита вщент.

"Це головна артерія міста. Та 70% транспорту, що нею рухається, – транзитний. Власними силами місто не змогло б відремонтувати цю вулицю, тому звернулися до голови ОДА та до Офісу Президента. І нас почули", – сказав міський голова Павлограда Анатолій Вершина.

У рамках проєкту тут також планують осучаснити зупинки громадського транспорту та встановити нове освітлення.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.

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У Павлограді відремонтували найдовшу вулицю, що є складовою Дороги Єдності, - ОДА 01
У Павлограді відремонтували найдовшу вулицю, що є складовою Дороги Єдності, - ОДА 02
У Павлограді відремонтували найдовшу вулицю, що є складовою Дороги Єдності, - ОДА 03
У Павлограді відремонтували найдовшу вулицю, що є складовою Дороги Єдності, - ОДА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Щось сьогодні різні ОДА щось повідомляють. Це щоб забити інформацію про "вагнерівців" і про зрадників?
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18.11.2021 15:08 Відповісти
Им Подоляк уже на месяц вперёд расписал план покращення - снижение цен на куриные яйца, стабильность гривны, рост промпроизводства, тишина на фронте и т.п.......
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18.11.2021 15:20 Відповісти
Яйца таки подешевеют, но не совсем: скорлупа дешевле, желток/белток - дороже
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18.11.2021 15:44 Відповісти
Дорога Єдності - зневага до влади дурнів та покидьків!
Дорога Єдності - це 0 рейтингу зе та слуг!
Дорога Єдності - перетворення 73 дупоголових на людей!
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18.11.2021 15:42 Відповісти
А вы говорите Зеленский плохой,он смотрите сколько дорог во время войны построил,не то что гетьман в жмятом педжаке,только и мог на оборонке бабки тырить ,та на мальдвиы летать прятав офшор в слепой траст.
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18.11.2021 15:52 Відповісти
Я вот только не понял одного, при чём тут мэр Вершина, бывший начальник ГАИ, потом милиции города, полубизнесмен, пристроивший сынулю и дочурку к бюджету?... Мдя, ещё чистить и чистить этих вороватых местечковых "крепких хозяйственников" и так по всей области, да и стране в целом
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18.11.2021 16:04 Відповісти
До чого ж це огидно: бравурні звіти від різних ОДА про ремонти доріг.За останні два роки нуль (!) повідомлень про створення нових міні підприємств, про зниження безробіття.Воно і зрозуміло- краіна перетворена у 95 квартал
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18.11.2021 16:08 Відповісти
Якесь диво -- виходить , що тільки одна вулиця в Павлодарі длинійша за увесь Кривий Ріг . Властно кажучи й така дивна назва міста вона від того , що його довжина 50 км й вдовж однієї вулиці .

Й саме це відповідь чому одного агіцен-хлопця вивели з Кривого Рогу , а Кривий Ріг з цього ЗЕ-нелоха усе не бажає виходити !
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18.11.2021 17:03 Відповісти
Лучше бы Хим завод поставили на ноги для производства б/п во время
войны !
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18.11.2021 17:08 Відповісти
смотрю на фото - на правом берегу шикарная пойма. Видно, что насыпали вал для защиты от паводков.
там можно прекрасную полосу отдыха разбить.
как в Ирпене.
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18.11.2021 17:17 Відповісти
Павлоград -один из самых быстрорастущих городов Украины. Он принял на себя самый большой поток переселенцев ,убежавших от зверств русского мира в Донбассе.Растет ,как на дрожжах.Растут шикарные пригороды.Туго пока з дозвиллям и очень распространены наркотики.Мне хочется пожелать павлоградцам добра и мира в городе.В городе прекрасно раньше спасали ковидников первой волны.
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18.11.2021 20:51 Відповісти
За дорогу, спасибо, ехать приятно, но есть одно но, возле остановок для пассажиров после дождя стоят огроменное лужи, это когда автобус побеждает брызги грязи на людей? Видела лично, одну возле Межиричи, вторая на Новоселовке
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21.11.2021 15:01 Відповісти
 
 