Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Господар поранив одного з нападників з травматичного пістолета. Було оголошено поліцейську спецоперацію, долучилися кінологи, і зловмисника змогла вислідити за кривавим слідом поліцейська вівчарка.

Про це розповів у фейсбуці голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Грабіжники у балаклавах вдерлися до маєтку на Крюківщині о 4:20 ранку. Вони вклали господиню та її доньку на підлогу й вимагали у жінок готівку й коштовності.

"Втім, на підозрілий шум зреагував голова родини, вийшов із травматичним пістолетом та відкрив стрільбу по нападникам. Розбійники в паніці кинулись тікати, хто у двері, хто у вікно. Господар одразу викликав поліцію, було введено спеціальну поліцейську операцію", - написав Нєбитов.

Одного з нападників господар поранив, і поліцейська вівчарка взяла слід. Пес привів правоохоронців до дуба, на якому сховався один із розбійників.

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"Втікач з простреленою ногою виявився вихідцем із Туреччини. Під час нападу він "зловив" аж три кулі. Через кілька годин на орендованій квартирі поліція затримала і його поплічника з Казахстану. Нині обох перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів", - зазначив Нєбитов.







