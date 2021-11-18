УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12511 відвідувач онлайн
Новини Фото Події
25 346 209
Київська область (3131) пограбування (559) стрілянина (1678) самооборона (25) Нєбитов (168)

Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Господар поранив одного з нападників з травматичного пістолета. Було оголошено поліцейську спецоперацію, долучилися кінологи, і зловмисника змогла вислідити за кривавим слідом поліцейська вівчарка.

Про це розповів у фейсбуці голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Грабіжники у балаклавах вдерлися до маєтку на Крюківщині о 4:20 ранку. Вони вклали господиню та її доньку на підлогу й вимагали у жінок готівку й коштовності.

"Втім, на підозрілий шум зреагував голова родини, вийшов із травматичним пістолетом та відкрив стрільбу по нападникам. Розбійники в паніці кинулись тікати, хто у двері, хто у вікно. Господар одразу викликав поліцію, було введено спеціальну поліцейську операцію", - написав Нєбитов.

Одного з нападників господар поранив, і поліцейська вівчарка взяла слід. Пес привів правоохоронців до дуба, на якому сховався один із розбійників.

Дивіться: Поліцейські Київщини затримали озброєних рецидивістів з РФ, які викрали у громадян 420 тис. доларів, 250 тис. євро та 300 тис. грн. ВIДЕО

"Втікач з простреленою ногою виявився вихідцем із Туреччини. Під час нападу він "зловив" аж три кулі. Через кілька годин на орендованій квартирі поліція затримала і його поплічника з Казахстану. Нині обох перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів", - зазначив Нєбитов.

Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві 01
Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві 02
Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві 03
Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві 04

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+55
Красава, каждый уважающий себя человек обязан защищать себя, свое имущество и свою семью.
показати весь коментар
18.11.2021 15:36
+32
Яка собачка гарнюня і помічниця людям
показати весь коментар
18.11.2021 15:37
+24
Не кажи дурниць Абсолютно правомірне застосування зброї.
показати весь коментар
18.11.2021 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Щасливий Українець,це озброєний Українець.
показати весь коментар
18.11.2021 20:15 Відповісти
Повезло що господар мав зброю, інакше ситуація могла б бути дуже печальною для його сім'ї.

Нам потрібна легалізація зброї та можливість кожному громадянину захищати свою сімю та дім!
показати весь коментар
18.11.2021 20:19 Відповісти
зброя вже легальна. захищати дім вже можна
показати весь коментар
18.11.2021 20:24 Відповісти
хозяин прям стрелок, попадал по ногам бегущему долбню
показати весь коментар
18.11.2021 20:49 Відповісти
Если бы он завалил турка, копы повесели бы на него статью.
показати весь коментар
18.11.2021 20:58 Відповісти
Це залежить від того хто він. І що з нього можна здерти.
показати весь коментар
19.11.2021 07:31 Відповісти
Норм! Так повинно бути! Не лізь.
показати весь коментар
19.11.2021 07:58 Відповісти
Отой поліцай з висолепленим язиком --- самий симпатичний держслужбовець , якого я бачив за останні роки.
показати весь коментар
19.11.2021 09:40 Відповісти
так долг был или нет? Что это за господар - удья,понт,налоговик?
показати весь коментар
20.11.2021 11:12 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 