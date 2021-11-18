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ВР (11728) пожежа (3740) Слуга народу (2544) Чернєв (100)

У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Під час позачергового засідання Верховної Ради в сесійній залі задимівся пульт для голосування.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Коли спікер парламенту Руслан Стефанчук побачив дим, то оголосив перерву в роботі Ради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепи посперечалися в Раді через спецпроцедуру для законопроєкту про місцеві держадміністрації: парламент пішов на перерву. ВІДЕО+ФОТО

Пульт почав диміти у когось зі "слуг народу". Нардеп Єгор Чернєв ("СН") почав гасити його вогнегасником.

Після цього до сесійної зали зайшли представники ДСНС.

У кулуарах Верховної Ради стоїть запах диму.

Через 15 хвилин Рада продовжила роботу.

У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 01
У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 02
У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 03
У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 04

У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 05
У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 06
У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 07
У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 08
У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 09
У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву 10
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Топ коментарі
+8
Вот зебилы сцут в глаза зе-выборцам, а почему пульт обоссать никто не смог?
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18.11.2021 17:00
+8
....незабаром під ними земля горітиме...
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18.11.2021 17:05
+4
Так обоссали , из-за этого он и задымился ...
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18.11.2021 17:11
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Вот зебилы сцут в глаза зе-выборцам, а почему пульт обоссать никто не смог?
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18.11.2021 17:00 Відповісти
Так обоссали , из-за этого он и задымился ...
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18.11.2021 17:11 Відповісти
терміново зачинити всі входи,виходи,всі дірки куди обранці можуть пролізти,можливо ВИДОХНУТЬ ТВАРЮКИ
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18.11.2021 17:36 Відповісти
Та вони швиденько вже розбіглись по норах ...
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18.11.2021 17:45 Відповісти
техника не выдерживает напряженного турборежима
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18.11.2021 17:14 Відповісти
Глядя на фото и позу барышни вспомнился "Айболит 66": грустный слуга Бармалея Айболиту:"И никто ножиком во дне корабля дырку не проковыривал".
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18.11.2021 17:31 Відповісти
Тиснули ЗЄбіли на кнопку аж та сі займила
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19.11.2021 09:05 Відповісти
Може током вдарити.
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18.11.2021 17:02 Відповісти
....незабаром під ними земля горітиме...
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18.11.2021 17:05 Відповісти
Крутися, світ,
крутися, цирк,
крутися, карусель!
І гостроверхий фейєрверк
злітає над усе…
І день - у смерк,
і ніч - у смерк,
і серце - нічичирк.
Крутись, скажений фейєрверк,
Крутись, скажений цирк!
І око юрб проколоте
на шпагах тисяч ламп.
Крутись, прокляте коло те…
Крутись, прокляте коло те…
Крутися, світ,
крутися, цирк,
крутися, карусель!
І гостроверхий фейєрверк
злітає над усе…
https://www.youtube.com/watch?v=eWPQuKVQbE0&ab_channel=MystetskyiArsenal
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18.11.2021 17:06 Відповісти
"Вчера приснился сон прекрасный- мацква сгорела целиком. Пожар на площади на красной, и тлеет бывший избирком. Никто не выжил- все сгорели,все Pussy,путин,и собчак, и у стены кремлевской ели горели ****...но так" (с)
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18.11.2021 17:09 Відповісти
Мені приснився сон чудовий
Хтось знову підпалив Москву
А я бажав ще знову й знову
Картину соаглядати цю

Горіла площа та що красна
Палали зорі на кремлі
А я кричав палайте ясно
Щоб було видно всій землі
https://www.youtube.com/watch?v=QcF2dMYNb4E
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18.11.2021 23:33 Відповісти
Представляете, если бы такое возгорание случилось, например, на кассе в каком-то супермаркете или АЗС !?
Их бы МЧС затрахала проверками......
А эти ходят, ржут......
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18.11.2021 17:21 Відповісти
5 000 000 выделят и будет как новый
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18.11.2021 17:21 Відповісти
А подивіться, скільки дебілівпутатів стоїть та знімає відосики. Приклад знаєте кого дуже заразний.
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18.11.2021 17:25 Відповісти
Ось до чого приводить "рукоблудіє"...
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18.11.2021 17:27 Відповісти
Даже Яхве с Аллахом обгадились посмотрев на ЭТО.
Аллах:
- Яхве, так кого то тЫ создал по образу и подобию?
Яхве:
- Не, это был не я, а тЫ.
- но все же..
- Нет, вот кто же на кого ходил крестными походами?
- А кто их отбросил?
- Ой мляяяяя((( А зато мои больше твоих еретиков сожгли, ляляля.
- Ээээээ, ну да(подставляет голову под "леща") было бы чем гордиться.
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18.11.2021 17:29 Відповісти
К концу коденции Зермаков в Украине выгорит всё.
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18.11.2021 17:30 Відповісти
тот случай когда сгорел на работе. тружиник вашу м...ть
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18.11.2021 17:31 Відповісти
Интересно,а у кого загорелось? Кто за тем пультом сидел?
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18.11.2021 17:31 Відповісти
А чому всі з телефонами, а не вогнегасниками? Чи їх там нема? Чи пожежна охорона з перевірками приходить тільки до підприємців?
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18.11.2021 17:35 Відповісти
депутат с огнетушителем - нонсенс....

они же ничего не умеют...

даже голосовать!...
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18.11.2021 17:46 Відповісти
"Чому димить система?"
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18.11.2021 17:38 Відповісти
Опять, как при яныке - рукожопией голосовать будут?...

Это как Ленин писал: - "Шаг вперед - Два назад"?
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18.11.2021 17:40 Відповісти
Даже техника не выдержала того бреда, за который слуги урода голосуют.
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18.11.2021 17:51 Відповісти
честное слово. Не видел ваш комментарий. Но получилось буквально слово в слово
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18.11.2021 17:54 Відповісти
даже техника отказывается работать с этими уродами
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18.11.2021 17:53 Відповісти
А какую кнопку нажимал депутат в момент загорания - ДА или НЕТ?
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18.11.2021 17:55 Відповісти
Не можецього бути. То вони , мабуть, набзділи.
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18.11.2021 18:32 Відповісти
Турборежим, ****
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18.11.2021 18:49 Відповісти
Миллион раз предупреждали тыпилов:
НЕ ПЕЙТЕ чай/кофе/пиво над клавиатурой ноутбука!!!
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18.11.2021 18:57 Відповісти
Та то чортов *сбоченець* Шкива так загонял в порыве страсти червяка, что дым-чад пошёл по залу! Ну и что бы спасти его *реноме* всё свернули на короткое замыкание. Как всегда виноват закон Ома. И прочая длина с диаметром проводов.
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18.11.2021 19:20 Відповісти
Сам Ггосподь Бог викурює мерзотників
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18.11.2021 20:16 Відповісти
парни проперделись и пошли отдыхать домой) а вы ******* на работке, кто ж вам закроет смену раньше времени)
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18.11.2021 21:44 Відповісти
Дотискали кнопкодави...
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18.11.2021 22:07 Відповісти
хорошая примета... горить сарай - гори і хата...
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19.11.2021 07:33 Відповісти
усе через дупу
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19.11.2021 11:29 Відповісти
Як ще відвернути увагу від "вагнергейт", а давайте пульт підпалимо...
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19.11.2021 12:35 Відповісти
 
 