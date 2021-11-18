У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Під час позачергового засідання Верховної Ради в сесійній залі задимівся пульт для голосування.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Коли спікер парламенту Руслан Стефанчук побачив дим, то оголосив перерву в роботі Ради.
Пульт почав диміти у когось зі "слуг народу". Нардеп Єгор Чернєв ("СН") почав гасити його вогнегасником.
Після цього до сесійної зали зайшли представники ДСНС.
У кулуарах Верховної Ради стоїть запах диму.
Через 15 хвилин Рада продовжила роботу.
Топ коментарі
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.11.2021 17:00
+8 kevinriznich
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+4 уаыау
показати весь коментар18.11.2021 17:11
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крутися, цирк,
крутися, карусель!
І гостроверхий фейєрверк
злітає над усе…
І день - у смерк,
і ніч - у смерк,
і серце - нічичирк.
Крутись, скажений фейєрверк,
Крутись, скажений цирк!
І око юрб проколоте
на шпагах тисяч ламп.
Крутись, прокляте коло те…
Крутись, прокляте коло те…
Крутися, світ,
крутися, цирк,
крутися, карусель!
І гостроверхий фейєрверк
злітає над усе…
https://www.youtube.com/watch?v=eWPQuKVQbE0&ab_channel=MystetskyiArsenal
Хтось знову підпалив Москву
А я бажав ще знову й знову
Картину соаглядати цю
Горіла площа та що красна
Палали зорі на кремлі
А я кричав палайте ясно
Щоб було видно всій землі
https://www.youtube.com/watch?v=QcF2dMYNb4E
Их бы МЧС затрахала проверками......
А эти ходят, ржут......
білівпутатів стоїть та знімає відосики. Приклад знаєте кого дуже заразний.
Аллах:
- Яхве, так кого то тЫ создал по образу и подобию?
Яхве:
- Не, это был не я, а тЫ.
- но все же..
- Нет, вот кто же на кого ходил крестными походами?
- А кто их отбросил?
- Ой мляяяяя((( А зато мои больше твоих еретиков сожгли, ляляля.
- Ээээээ, ну да(подставляет голову под "леща") было бы чем гордиться.
они же ничего не умеют...
даже голосовать!...
Это как Ленин писал: - "Шаг вперед - Два назад"?
НЕ ПЕЙТЕ чай/кофе/пиво над клавиатурой ноутбука!!!