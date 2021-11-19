Один з командирів військової частини планував передати РФ секретні дані щодо ракетних арсеналів України, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Один з командирів військової частини західного регіону приховано збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання військовослужбовця, вилучено ноутбук та флешносій, на яких він незаконно накопичував матеріали держтаємниці.
"Серед виявлених відомостей – закрита інформація щодо більше десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, секретні дані щодо схем дислокації та організаційно-штатної структури арсеналів озброєння, а також укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою", - йдеться в повідомленні.
Наразі перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.
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зеленский слил операцию лукашенку, теперь
подоляк и прочие отбросы придумыаают
страшные сказки для лохов
ЗЕЛЕНСКИЙ - БРЕХЛО
Но это не точно.
а перед ним тоже мутные были, ну щас прибежи* ИгорьЛ и меня обосрет за то шо я усомнился в честности Гриценко
Хотя может таблетки таки завезли и Игорь отдыхает?
или иди на сайт Антиколорадоса - там одни вопли об этих процентах.
есть "судьба", ее пишет Яхве, от нее не уйти, вот и так случилось получилось шо тут тебе 73, а у Макрона 52. кто не верит - будет отлучен от христоедения(с голоду погибнет без винца и хлебушка)ггг)
Надеюсь шо у нас ЯО сделали, вот та же вероятность что и вы надеешься.
Это не наши!
...вот та же вероятность что и вы надеешься.
Ну, пожары на складах были...
Отож.
1. не ходил на те 2 выборов от отвращения
2. "судьба такая", будь попроще
3. читай Антиколорадоса, там все такие.
4. ура-поцреот хуже кацапа.
5. удачи
Потрудитесь излагать свои мысли яснееУдачи.
Гніди продажні це проблема любої країни