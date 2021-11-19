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Один з командирів військової частини планував передати РФ секретні дані щодо ракетних арсеналів України, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Один з командирів військової частини планував передати РФ секретні дані щодо ракетних арсеналів України, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Один з командирів військової частини західного регіону приховано збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання військовослужбовця, вилучено ноутбук та флешносій, на яких він незаконно накопичував матеріали держтаємниці.

"Серед виявлених відомостей – закрита інформація щодо більше десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, секретні дані щодо схем дислокації та організаційно-штатної структури арсеналів озброєння, а також укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою", - йдеться в повідомленні.

Наразі перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Також читайте: Агента російських спецслужб затримали на Харківщині, чоловік збирав дані про активістів та військові об’єкти, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Один з командирів військової частини планував передати РФ секретні дані щодо ракетних арсеналів України, - контррозвідка СБУ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Дайте вгадаю. Суд призначить обмеження волі на 2 роки з відсрочкою покарання на рік.
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19.11.2021 10:21
+10
брехня от мусоров для прикрытия выхода ВАГНЕРГЕЙТА
зеленский слил операцию лукашенку, теперь
подоляк и прочие отбросы придумыаают
страшные сказки для лохов
ЗЕЛЕНСКИЙ - БРЕХЛО
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19.11.2021 10:29
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Я думаю что успел передать.
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19.11.2021 10:17 Відповісти
Разом з Клоуном до влади вернулись соратники Януковича.
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19.11.2021 10:34 Відповісти
Пориються на свілці паРашинці і знайдуть аналогічні ракети українським.
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19.11.2021 10:49 Відповісти
все передали до него уже)
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19.11.2021 10:55 Відповісти
Не моментальная реакция , а "решается вопрос СОПЛЕЖУИ
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19.11.2021 11:06 Відповісти
Рыба гниет с головы ! зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !!!
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19.11.2021 11:08 Відповісти
Не факт.... Он мог находится в оперативной разработке - с целью выявления потенциального предателя... С ним фактически могли легендированно разыграть "сценарий" а латентный предатель КЛЮНУЛ - собрав те данные, которые ему поручили собрать НАШИ же по видом ФСБ ! Тем самым предотвратив РЕАЛЬНУЮ утечку информация !
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19.11.2021 21:29 Відповісти
Дайте вгадаю. Суд призначить обмеження волі на 2 роки з відсрочкою покарання на рік.
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19.11.2021 10:21 Відповісти
Не вгадав - нагородять медалькою народний артист України та нагородною зброєю.
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19.11.2021 10:38 Відповісти
Це надмірно суворе покарання. Зрозуміти, простити і відпустити.
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19.11.2021 13:23 Відповісти
Помахають пальчиком і обміняють на таксиста.
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19.11.2021 17:21 Відповісти
звичку, як і гени, нігтем не вишкрябаєш
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19.11.2021 10:32 Відповісти
Як активничає СБУ після публікації Вегнергейт, навіть цапа-відбувайла знайшли для відволікання уваги від ЗЄліної зради
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19.11.2021 10:27 Відповісти
брехня от мусоров для прикрытия выхода ВАГНЕРГЕЙТА
зеленский слил операцию лукашенку, теперь
подоляк и прочие отбросы придумыаают
страшные сказки для лохов
ЗЕЛЕНСКИЙ - БРЕХЛО
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19.11.2021 10:29 Відповісти
Срам фиговым листком не прикроешь.
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19.11.2021 10:31 Відповісти
Одно другому не помеха.
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19.11.2021 10:54 Відповісти
На смереку.
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19.11.2021 10:30 Відповісти
Україна в стані війни. Військово польовий суд і розстріл в присутності ЗЄнелоха.
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19.11.2021 10:34 Відповісти
Ты шо . Гейропа заругает. Скапеева из труселей выскочит. "Сватов" на Рашке запретят
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19.11.2021 10:37 Відповісти
В детстве помню слова одного генерала , він казав "Все це гімно"
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19.11.2021 10:44 Відповісти
А фамилия командира случайно не Ермак? Или Деркач?
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19.11.2021 10:35 Відповісти
литвин.
Но это не точно.
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19.11.2021 12:11 Відповісти
Ребят, у нас целый министр, Лебедь, был тупо кгб-истом. неужели он не передал все вообще что только возможно?
а перед ним тоже мутные были, ну щас прибежи* ИгорьЛ и меня обосрет за то шо я усомнился в честности Гриценко
Хотя может таблетки таки завезли и Игорь отдыхает?
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19.11.2021 10:39 Відповісти
Тогдашним 73% он нравился. И дешевые кредиты от "крепких хозяйственников" тоже
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19.11.2021 10:48 Відповісти
завязывай шоле с этими "73%"
или иди на сайт Антиколорадоса - там одни вопли об этих процентах.
есть "судьба", ее пишет Яхве, от нее не уйти, вот и так случилось получилось шо тут тебе 73, а у Макрона 52. кто не верит - будет отлучен от христоедения(с голоду погибнет без винца и хлебушка)ггг)
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19.11.2021 10:51 Відповісти
С тех пор, надеюсь, много чего поменялось.
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19.11.2021 12:13 Відповісти
Конечно. вон, Тимченко - даже Запад кричит шо он гебнявый, а наши - А шо, нишо, он просто очень добрый, а все наговаривают на него безобидного.
Надеюсь шо у нас ЯО сделали, вот та же вероятность что и вы надеешься.
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19.11.2021 12:43 Відповісти
...а наши - А шо, нишо, он просто очень добрый...
Это не наши!

...вот та же вероятность что и вы надеешься.
Ну, пожары на складах были...
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19.11.2021 13:55 Відповісти
б*же, да если был бы у нас адекватный и умный противник, то вы, дорогой(но для кого?) жил бы уже в землянке и славил Будду или кого скажут за норму хлебушка 550г. в день, а не 549г., как было в прошлом месяце. рашка просто говно и тупо одно и то же делает, правда тупо.вато, что и доказал Боширов и его шпиливили кореш Петров.
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19.11.2021 14:05 Відповісти
В стране более 70 процентов быдла. Есть хоть какая-то возможность это исправить? Конструктивная?
Отож.
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19.11.2021 14:46 Відповісти
Насколько можно понять, к истории идем: "иды еще не прошли"
1. не ходил на те 2 выборов от отвращения
2. "судьба такая", будь попроще
3. читай Антиколорадоса, там все такие.
4. ура-поцреот хуже кацапа.
5. удачи
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19.11.2021 15:06 Відповісти
Потрудитесь излагать свои мысли яснее Удачи.
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19.11.2021 15:55 Відповісти
ну ага кому надо коммунизм если его то вправляют за тем, а за этим по телевизору
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19.11.2021 16:42 Відповісти
А шо Гриценко? Він був просто нездара і балабол з погонами. А дурень страшніший ворога.
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19.11.2021 17:19 Відповісти
Потрібно повертати смертну кару.
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19.11.2021 10:41 Відповісти
Идёт война и таких гнид надо по закону военного времени ставить к стенке а иначе шансы на победу у нас невелики .
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19.11.2021 10:44 Відповісти
Лучше вперед наступления пускать на разминирования. Чтоб не было как в 2016 г. под Белой Камянкой когда из-за одной мины пошло наперекосяк наступление на позиции оккупантов
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19.11.2021 10:50 Відповісти
Ніби росіяни і так не знають про бази запасу, які ще при СРСР будувались.
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19.11.2021 10:50 Відповісти
І що в Україні є реально? пару сотень ракет Вільха і дай боже пару десятків ракет Нептун. І звісно знамениті Точка У.
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19.11.2021 10:52 Відповісти
А ось і ще один зрадник.
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19.11.2021 10:55 Відповісти
Виказав військову таємницю. Путлєр буде радий.
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19.11.2021 11:09 Відповісти
Ні. Ще є Мінітмен 3 - два дівізіони.
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19.11.2021 10:57 Відповісти
Чому Болгарія за шпигунство садить від 12 років до довічного, а Україна, воююча країна, відпускає під заставу!?
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19.11.2021 11:36 Відповісти
Наши войска и спецслужбы уже более 30 лет нашпигованы Шайтановыми.Круговая порука.И кто орет ,,держи вора"?Меня беспокоит бездеятельность наших патриотов в этом вопросе.Нужно омоложение командного состава,На учебу нужно направлять в Британию,США ,Израиль.По принадлежности.
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19.11.2021 11:52 Відповісти
Таких сьогодні багато, починаючи від офісу президента і закінчуючи військовими частинами. Не заважайте їм сьогодні святкувати день артилерії окупанта.
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19.11.2021 12:15 Відповісти
Вовіни люди, беруть приклад з Вови - все здати ворогу. Наголосували 73%, все що з 2014 року накопичили і підлампічили у військах "бариги", пришлі чєсниє мальчікі, які нє ваєвалі і всьо продалі, Так 73%???
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19.11.2021 12:30 Відповісти
Що у нас , ще залишились ракети та снаряди, після пожеж на складах у 2015-2017роках.
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19.11.2021 21:04 Відповісти
Ну ничё - передать через Бакланов Баканова - и надёжнее будет, и дойдёт быстрее
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19.11.2021 13:32 Відповісти
Назріла необхідність при призначенні на відповідальнні посади, особливо в силові структури, не допускати осіб які, або іх родичі, мають хоч якийсь зв"язок з Росією. Особливо етнічних росіян слід вважати , як потенціально ненадійнних. Така практика давно існує в самій Росіі по відношенню до украінців. Заради безпеки Украіни ми мусим піти на такий крок, навіть коли до когось з патріотично налаштованих з них буде допущена несправедливість. Нажаль, в масі своій москалі, к ті вовки, все одно в ліс дивляться, і це показав Крим, коли вони в масі своій перебігли на сторону ворога, який ім був ближчим по духу, і ніяка честь і зрада присязі ім в цьому не помішала.
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19.11.2021 17:14 Відповісти
За викриття чергової гниди-СБУ респект...
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19.11.2021 17:41 Відповісти
Як що це правда, то зрозуміло як тричі підривались наща склади з ************ за часів Пороха.
Гніди продажні це проблема любої країни
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20.11.2021 18:39 Відповісти
 
 