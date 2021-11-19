Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Миколаївській області будують нову 40-кілометрову дорогу, яка веде до портів Корабельного району Миколаєва. Для обласного центру це буде об'їзна дорога. Її роблять повністю бетонною.
Про це повідомляє сайт Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом з депутатами міської ради відвідали будівництво. Побачене вражає. Об’їзна дорога знизить потік вантажного транспорту в місті та збільшить транспортні можливості регіону, а отже – і перевалку вантажів у портах", - розповів заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Ігор Кузьмін.
Бетон підвищених характеристик міцності для нової об'їзної дороги виробляється в безпосередній близькості від самої траси. За проєктом, із 40 км загальної протяжності 2 км пройдуть безпосередньо через Миколаїв.
Роботи виконуються в рамках президентської програми "Велике будівництво".
Цього року, в залежності від погодних умов, підрядник розраховує завершити укладання бетону на ділянці завдовжки 11 км. Наступного року роботи зі спорудження об'їзної продовжаться.
Нагадаємо, з початку реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було відремонтовано та збудовано 13 000 км доріг. До кінця 2024 року протяжність відновлених доріг має скласти 24 000 км.
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дай мне 10 млн. евро - я тебе тоже построю школу или там отделаю дорогу. строюны блин.
знакомый служил где то - грил - да мы ваще колеса и медные тормозные трубки толкали за водку.
и так странно шо хоть шото поехало, перед этим заведясь.
А тупое быдло бегает радуется - дароги! дароги!
страна тупого быдла.
В том же Николаеве: бетонка (трасса Николаев-Крапивницкий) решение строить ее было приято в 2017, в 2018 заключены контракты и выделены деньги, в 2019 в ноябре залит бетоном первый участок! Или вы считаете, что это заслуга Зеленского раз начали строить при нем???? Открою вам тайну: Он даже не знал, что строится эта трасса, на тот момент, он был занят другим "очень нужным делом" - монобольшинством!!!!
А про казарми. Їх добудували при Порошенко. Але здали в експлуатацію при зе. Але зе завершив будівництво. Ну ви ж не забанений у гуглі... Це все легко перевірити.
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
Поэтому бетонная дорога, должна обязательно армироваться и как минимум в "нижнем слое", как максимум армирование должно быть двухслойным!!!
Сказать, что они не знают про армирование нельзя, поскольку еще с совка изготавливаются "дорожные плиты", которые по сути являются той же бетонкой только заводского изготовления и армируют их как положено!