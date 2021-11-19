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дороги (1505) Миколаївська область (1821) Велике будівництво (718)

Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Миколаївській області будують нову 40-кілометрову дорогу, яка веде до портів Корабельного району Миколаєва. Для обласного центру це буде об'їзна дорога. Її роблять повністю бетонною.

Про це повідомляє сайт Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з депутатами міської ради відвідали будівництво. Побачене вражає. Об’їзна дорога знизить потік вантажного транспорту в місті та збільшить транспортні можливості регіону, а отже – і перевалку вантажів у портах", - розповів заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Ігор Кузьмін.

Бетон підвищених характеристик міцності для нової об'їзної дороги виробляється в безпосередній близькості від самої траси. За проєктом, із 40 км загальної протяжності 2 км пройдуть безпосередньо через Миколаїв.

Роботи виконуються в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Цього року, в залежності від погодних умов, підрядник розраховує завершити укладання бетону на ділянці завдовжки 11 км. Наступного року роботи зі спорудження об'їзної продовжаться.

Нагадаємо, з початку реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було відремонтовано та збудовано 13 000 км доріг. До кінця 2024 року протяжність відновлених доріг має скласти 24 000 км.

Також читайте: На Чернігівщині вперше за пів століття відремонтували дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО

Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА 01
Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА 02
Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Не обманюйте себе. Попередні будували. Ще і дешевше в рази. Але особливо не піарились. Мало того будували за гроші, які були на це. А ці будують дорого і за кредитні кошти. Які фіг знає як повертати, бо економіка у сраці... І "живі" гроші в нашу країну з узурпованою владою олігархата ніхто вкладати не буде.
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19.11.2021 10:47
+6
да, а волонтеры как собирали бабло на квадрики и кофе, так и собирают.
дай мне 10 млн. евро - я тебе тоже построю школу или там отделаю дорогу. строюны блин.
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19.11.2021 10:43
+4
Строительство дорог может длиться пару лет и ныняшная власть, из открытых ими новых дорог приписывает себе, добрую половину дорог построенную попередниками, а при них лишь законченную.... Примеры: трасса Киев-Одесса 25 километров - эта дорога начала строиться белорусами в 2018-2019 годах и просто достроена была в 2020 году; Львов-Пустомыты-Меденичи 45 километров дороги, из них 39 километров было построено в 2017-2019 годах, а 5 километров было построено в 2020......
В том же Николаеве: бетонка (трасса Николаев-Крапивницкий) решение строить ее было приято в 2017, в 2018 заключены контракты и выделены деньги, в 2019 в ноябре залит бетоном первый участок! Или вы считаете, что это заслуга Зеленского раз начали строить при нем???? Открою вам тайну: Он даже не знал, что строится эта трасса, на тот момент, он был занят другим "очень нужным делом" - монобольшинством!!!!
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19.11.2021 11:06
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Строительство ,это хорошо. Раньше только воровали. За что и под сраку получили от народа. Эти тоже ворует и куча к ним вопросов. Но таки строят.
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19.11.2021 10:40 Відповісти
да, а волонтеры как собирали бабло на квадрики и кофе, так и собирают.
дай мне 10 млн. евро - я тебе тоже построю школу или там отделаю дорогу. строюны блин.
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19.11.2021 10:43 Відповісти
Ну а чего не строил ? Было же время пять лет . Только тупо воровали. То рюкзаки,то схемы разные. - Отбрехаться не получится.
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19.11.2021 10:46 Відповісти
строил армию.
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19.11.2021 10:48 Відповісти
Ага. Я помню фотки тех солдат. Как бомжи. Без обуви.В сранье каком то.С кармежкой постоянно скандалы. - Я не говорю ,что сейчас все хорошо. Но на фото - наши солдаты выглядят как натовские. Без преувеличений.
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19.11.2021 10:52 Відповісти
не знаю, больно было смотреть фото, не смотрел, но ролик видел - 95-ка выдвигалась - все нормально было, а главное - решительность.
знакомый служил где то - грил - да мы ваще колеса и медные тормозные трубки толкали за водку.
и так странно шо хоть шото поехало, перед этим заведясь.
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19.11.2021 11:00 Відповісти
як цe нe будували? будував той хто i зараз будує - Голiк. будував при Пороху i зараз будує при ***********. При Пороху бeз налiпки вeликe будiвництво. зараз - з налiпкою. якби зeлeнi сили нe блокували цю iнфу то ти б знав.
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19.11.2021 11:24 Відповісти
********...
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19.11.2021 10:46 Відповісти
Раз результата нет,то дебил ты ))
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19.11.2021 10:47 Відповісти
уничтожается энергетика, экономика. Самый большой канал разворовывания средств - Вэлыкэ крадивныцтво.

А тупое быдло бегает радуется - дароги! дароги!
страна тупого быдла.
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19.11.2021 11:43 Відповісти
Та тоже самое )) Чуть больше -чуть меньше. Не было еще в Украине нормального. Все постсоветское гавно и их ставленники.
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19.11.2021 12:09 Відповісти
Не обманюйте себе. Попередні будували. Ще і дешевше в рази. Але особливо не піарились. Мало того будували за гроші, які були на це. А ці будують дорого і за кредитні кошти. Які фіг знає як повертати, бо економіка у сраці... І "живі" гроші в нашу країну з узурпованою владою олігархата ніхто вкладати не буде.
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19.11.2021 10:47 Відповісти
Да ничего они не строили ! Где построенное ? - Помню казармы несчастные мурыжили-мурыжили...Не знаю,шо с ними щас...
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19.11.2021 10:50 Відповісти
Строительство дорог может длиться пару лет и ныняшная власть, из открытых ими новых дорог приписывает себе, добрую половину дорог построенную попередниками, а при них лишь законченную.... Примеры: трасса Киев-Одесса 25 километров - эта дорога начала строиться белорусами в 2018-2019 годах и просто достроена была в 2020 году; Львов-Пустомыты-Меденичи 45 километров дороги, из них 39 километров было построено в 2017-2019 годах, а 5 километров было построено в 2020......
В том же Николаеве: бетонка (трасса Николаев-Крапивницкий) решение строить ее было приято в 2017, в 2018 заключены контракты и выделены деньги, в 2019 в ноябре залит бетоном первый участок! Или вы считаете, что это заслуга Зеленского раз начали строить при нем???? Открою вам тайну: Он даже не знал, что строится эта трасса, на тот момент, он был занят другим "очень нужным делом" - монобольшинством!!!!
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19.11.2021 11:06 Відповісти
Це легко перевірити. Відкриваєте тещо "побудували" при зе. І дивитесь на початок будівництва.
А про казарми. Їх добудували при Порошенко. Але здали в експлуатацію при зе. Але зе завершив будівництво. Ну ви ж не забанений у гуглі... Це все легко перевірити.
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19.11.2021 11:07 Відповісти
Цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
- при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;
- при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 136+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)
https://www.dsnews.ua/economics/***********-po-doroge-zelenskiy-sovral-o-stroitelstve-dorog-v-30-raz-21122020-410161
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19.11.2021 11:49 Відповісти
Підтримую на 100%.Я, коли побачив трасу Запоіжжя-Дніпро,в 2018-му, після ремонту,очманів.Це було супер, кожних вихідних їздив на дачу і отримував задоволення, а потім дорога на Маріуполь, конкретно її частина Запоріжжя-Оріхів.Все це було ще при минулій владі, і не було ніякого галасу, та й грошей в бютжеті було більше 100 млрд.грн, які залишив уряд Гройсмана цим недоумкам.А, зараз,що?
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19.11.2021 12:05 Відповісти
правослабный крестик на посл. фото "кагбе намекает"
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19.11.2021 10:41 Відповісти
Строитель дороги помер от ковида, ему поставили крестик, а потом закатают в бетон
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19.11.2021 10:45 Відповісти
намек для николаевских летунов
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19.11.2021 11:04 Відповісти
я правильно понимаю - частный инвестор катает себе трассу в порт, чтобы легче было вывозить из страны все подряд, но все равно это в рамках "найвеличнішого будівництва"?...
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19.11.2021 10:47 Відповісти
Знаете как называли после октябрьской революции железную дорогу? Вывозная. Потому что все украинское добро вывозилось по ней. Вот так и сейчас вывозят за бесценок пшеницу.
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19.11.2021 10:48 Відповісти
Я звичайно не спец, але чи не повинна у справжній бетонній дорозі закладатися ще й арматура?
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19.11.2021 10:48 Відповісти
ну конечно
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19.11.2021 11:10 Відповісти
Хз як з дорогою. Але за звичай арматуру кладуть у черновій стяжці. Якщо кладуть)))
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19.11.2021 11:10 Відповісти
Нехай ці срані зебудівельники, піднімають зарплати і пенсії і відновлюють українські підприємства.
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19.11.2021 11:27 Відповісти
она туда и укладывается укладчиком автоматически..посмотри видео как строили кировоград-николаев..
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19.11.2021 13:25 Відповісти
Разумеется! Бетон держит нагрузки на сжатие, нагрузки на растяжение он не держит и разрушается, для этого в бетон добавляют арматуру - она работает на растяжение. Те "специалисты", которые думают, что в дороге не возникают растягивающие усилия - конченые дилетанты, не учившие сопромат! Когда машина давит колесом на поверхность - бетон слегка прогибается (поскольку дорога построена далеко не на скальном грунте) и в верхнем слое бетона, под колесом, возникает сжатие, а в нижнем о боги - растяжение, а в соседних с колесом участках наоборот!!! Кроме того, в нем происходит циклическое сжатие растяжение под действием температуры (температурные деформационные швы - это хорошо, но это только часть мероприятий).
Поэтому бетонная дорога, должна обязательно армироваться и как минимум в "нижнем слое", как максимум армирование должно быть двухслойным!!!
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19.11.2021 13:34 Відповісти
Дорога без армирования, выкрошится через пару лет эксплуатации.
Сказать, что они не знают про армирование нельзя, поскольку еще с совка изготавливаются "дорожные плиты", которые по сути являются той же бетонкой только заводского изготовления и армируют их как положено!
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19.11.2021 13:40 Відповісти
Зелена влада не вигадала нічого нового - красти гроші простіше усього саме на будівництві. Те саме робила влада Яника при будівництві під Евро 2012.
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19.11.2021 11:27 Відповісти
Дуже вузькувата.Арміровку треба робити.Там фури важче от думпкара.
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19.11.2021 11:37 Відповісти
 
 