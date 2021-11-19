Масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Полтавські області гасять фекаліями. ФОТОрепортаж

На Лубенському міському сміттєзвалищі ще 16 листопада розпочалася масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 1,2 га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Главком".

Видання зазначає, що хоча того ж дня пожежу було локалізовано, та містечко потонуло в смозі. Дим над Лубнами та навколишніми селами не дає дихати громаді й досі.

Місцеві скаржаться на смог

Станом на 19 листопада ситуація невтішна. Рятувальники позмінно чергують на звалищі, не перестаючи гасити осередки відкритого вогню.

"Найгірше, що біля сміттєзвалища немає водогону. Найближче джерело води майже за кілометр. Тож рятувальникам доводиться використовувати рідину з каналізації сусідніх очисних споруд. Фактично пожежу гасять фекаліями", - повідомляє видання.

В ДСНС 16 листопада повідомили, що горить сміття на площі 1,2 га. Пожежу було локалізовано о 11:20.

Станом на 18 годину було ліквідовано горіння на площі 0,2 га. Роботи по ліквідації пожежі відновлені 17 листопада о 07:00.

До гасіння залучені 12 чоловік особового складу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки, також працівники та допоміжна техніка місцевого комунального підприємства.

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