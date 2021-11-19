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Масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Полтавські області гасять фекаліями. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Лубенському міському сміттєзвалищі ще 16 листопада розпочалася масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 1,2 га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Главком".

Видання зазначає, що хоча того ж дня пожежу було локалізовано, та містечко потонуло в смозі. Дим над Лубнами та навколишніми селами не дає дихати громаді й досі.

Місцеві скаржаться на смог 

Станом на 19 листопада ситуація невтішна. Рятувальники позмінно чергують на звалищі, не перестаючи гасити осередки відкритого вогню.

"Найгірше, що біля сміттєзвалища немає водогону. Найближче джерело води майже за кілометр. Тож рятувальникам доводиться використовувати рідину з каналізації сусідніх очисних споруд. Фактично пожежу гасять фекаліями", - повідомляє видання.

В ДСНС 16 листопада повідомили, що горить сміття на площі 1,2 га. Пожежу було локалізовано о 11:20.

Станом на 18 годину було ліквідовано горіння на площі 0,2 га. Роботи по ліквідації пожежі відновлені 17 листопада о 07:00.

До гасіння залучені 12 чоловік особового складу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки, також працівники та допоміжна техніка місцевого комунального підприємства.

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Масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Полтавські області гасять фекаліями 01
Масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Полтавські області гасять фекаліями 02
Масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Полтавські області гасять фекаліями 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
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19.11.2021 11:22
+12
за зеленої влади все сипеться не тільки вцілому, але і на місцях.
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19.11.2021 11:22
+5
Для тебя в данной информации ключевыми являются фекалии, а для меня ликвидация пожара.
У нас с тобой разные ценности в жизни.
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19.11.2021 11:51
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19.11.2021 11:22 Відповісти
за зеленої влади все сипеться не тільки вцілому, але і на місцях.
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19.11.2021 11:22 Відповісти
Короткая у тебя память.
30 мая 2016 года.
Грибовичская свалка недалеко от Львова.
Ничего не припоминаешь?
Тогда всё было ОК?
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19.11.2021 11:34 Відповісти
так "рідким гімном" Грибовицьке звалище не гасили! Чи гасили, Зепоце?
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19.11.2021 11:47 Відповісти
Это ты про "гімно".
А я про пожар.
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19.11.2021 11:49 Відповісти
Який пожар, така і "вода для гасіння" - гівняна
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19.11.2021 11:50 Відповісти
Для кого что ближе,
тот про "то" и пишет.
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19.11.2021 11:53 Відповісти
"Найгірше, що біля сміттєзвалища немає водогону. Найближче джерело води майже за кілометр. Тож рятувальникам доводиться використовувати рідину з каналізації сусідніх очисних споруд. Фактично пожежу гасять фекаліями" Джерело: https://censor.net/ua/p3300434
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19.11.2021 11:48 Відповісти
Для тебя в данной информации ключевыми являются фекалии, а для меня ликвидация пожара.
У нас с тобой разные ценности в жизни.
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19.11.2021 11:51 Відповісти
цінності кажеш інші, ну ну.
біля кожного звалища має бути облаштований "пожежний резервуар"
а фекаліями гасити, то мало бути остання що можна було зробити, але так справді начальник пожежної станції зможе списати бензи як на доставку води з Дніпра, в той час коли пацани(ідіоти доречі) без протигазів фекаліями мусор гасять.
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19.11.2021 12:04 Відповісти
Я выше всё тебе уже написал.
А ты снова про свои любимые фекалии...
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19.11.2021 12:13 Відповісти
Пан Виктор, вы убедили: при Порошенко было лучше и мусор из Львова принимали с радостью во всех областях.
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19.11.2021 13:18 Відповісти
Згоден з тобою,як людина яка більше 20 років присвятила гасінню пожеж,співчуваю тим,хто гасить це,і дихає як продуктами горіння з жахливим сморідом,так і парами від тих фекалій!
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19.11.2021 13:09 Відповісти
Я тоже работаю спасателем.
Приходилось и в шланговом и в воздушном и в кислородном работать.
Они работают по ветру.
Если будет угроза, думаю, в аппараты включатся.
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19.11.2021 13:34 Відповісти
ти такий спасатель як я балерина бот зелений
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19.11.2021 14:07 Відповісти
Про коротку пам"ять...Встановлено,що пожежа на Грибовичському звалищі була штучна,вогонь загорівся в кількох місцях одночасно...Пожежників послали гасити вогонь знизу...Обтяжене водою сміття посунулось і поховало їх...Сховище моментально судом закрили,і Львів опинився в сміттєвій блокаді...Те,як блокували Львів,як дусили його сміттям,як знущались над львівянами і Садовим свідчить про те,що все це було сплановане,організоване і здійснене на найвищому рівні...Тому,як львівянин я кажу вам,порохоботи - ідіть нахрєн!..
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19.11.2021 12:34 Відповісти
Технології інопланетян
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19.11.2021 11:27 Відповісти
Нагадує славнозвісний анекдот - Ось, бачите, куме, яка країна - такі й теракти.

Пожежникам - тримайтесь хлопці
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19.11.2021 11:28 Відповісти
Опять днище пробили.
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19.11.2021 11:29 Відповісти
И чем пробили днище???? Не подскажете? Если это единственный источник воды, что прикажете делать? Патриотично запеть гимн и отказаться от использования этой воды? Поделитесь экспертным мнением как нужно было поступить в данной ситуации??? Может просто журналистам не стоить писать и раздувать сенсацию там где ее нет а не думающим читателям не подхватывать и кричать "ЗРАДА!"
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19.11.2021 11:33 Відповісти
У кого-то сегодня плохой день. Нужно сделать паузу с новостями
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19.11.2021 11:39 Відповісти
Перед тем как что то комментировать необходимо включать мыслительный процесс. Так же как и перед тем как поставить галочку в бюллетене. Но у многих этот процесс не включается, поэтому и имеем клоуна вместо президента и одну сплошную зраду в комментариях или душераздирающие истории домохозяек, летевших из Шарма, о том как пилот неправильно летел и они все чуть не разбились...
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19.11.2021 11:44 Відповісти
Твоё?
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19.11.2021 11:35 Відповісти
Зараз "бомжі" напишуть скаргу в ЄСПЛ - порушено їх конституційне право на працю і житло і вони "позбавлені джерела існування"!!!
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19.11.2021 11:31 Відповісти
Співчуваю рядовим пожежним . Але чому ж ваше начальство не дась команду задіяти ПНС ..?
1 км до чистої водойми , це не так вже й багато .
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19.11.2021 11:36 Відповісти
А зачем тратить чистую воду? И куда девать фекалии?
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19.11.2021 11:43 Відповісти
В усьому цивілізованому світі є сміттєпереробні заводи, а у нас гори сміття гасять фекаліями. Ганьба!

Які ж ми відсталі, дрімучі та нікчемні. Ганьба двічі.
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19.11.2021 11:44 Відповісти
Нічого не поробиш. Вибрали дятли "Чемпіонів всього"
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19.11.2021 11:48 Відповісти
почему пожарные без респираторов, это трындец, почему они не обеспечены элементарными средствами защиты?, какой по счету кум зе возглавляет сейчас дснс
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19.11.2021 11:44 Відповісти
От, курва, навіть продали 1 км "шлангу".
Тепер хер купиш не через прозоро 1 км пластикової труби у виробника.
ДолбоЗЕдятли догосподарювались.
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19.11.2021 11:45 Відповісти
Гасить пожар дерьмом?
Срочно нужно зарегистрировать know-how.
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19.11.2021 11:58 Відповісти
Самое странное, что люди живут рядом со свалкой.
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19.11.2021 12:01 Відповісти
Бедные пожарники, представляю в какой они вони работают.
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19.11.2021 12:05 Відповісти
Походу бухари, бо нормальный так работать не будет.
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19.11.2021 12:38 Відповісти
Наступного разу як будете скаржитись на поганий день, пригадайте пожежника звалища з фекалієпроводом.
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19.11.2021 12:07 Відповісти
КАкая безхозяйственность !
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19.11.2021 12:12 Відповісти
Висновок про фекалії просто вогонь. Очисні споруди - там лише гівно, всюди гівно, одне гівно. А вода, яка там очищується, походу випаровується кудись.
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19.11.2021 12:13 Відповісти
Как говорил классик: "Разруха в головах" так и тут говно только в головах....
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19.11.2021 12:17 Відповісти
чувак ти колись візьми і піди подивись на ті "очисні" споруди.
ніхто там нічого не очищує, а просто зливається у найближчу водойму.
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19.11.2021 12:29 Відповісти
Это что-то новое в науке и технике. Готовый материал для фотожаб. Спасибо!
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19.11.2021 12:23 Відповісти
Блин, это просто абырвалг, тушить полум`я фекалиями. Взвеси подсохнут и будут гореть похлеще мусора... и являться катализатором горения...
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19.11.2021 12:36 Відповісти
Как это пожарники еще соляркой не тушат . Это просто звездец по-кацапски.
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19.11.2021 12:41 Відповісти
а чо? розами посыпать чёли ?
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19.11.2021 12:44 Відповісти
Что горит, тем и тушат. Или чем должны, водой ледникового периода https://rozetka.com.ua/fromin_8594161671152/p75283158/ ?
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19.11.2021 13:43 Відповісти
В Раде нужно было загоревшийся пульт говнищем заливать.
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19.11.2021 14:36 Відповісти
результат есть - хорошо.
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19.11.2021 14:50 Відповісти
 
 