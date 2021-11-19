Масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Полтавські області гасять фекаліями. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На Лубенському міському сміттєзвалищі ще 16 листопада розпочалася масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 1,2 га.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Главком".
Видання зазначає, що хоча того ж дня пожежу було локалізовано, та містечко потонуло в смозі. Дим над Лубнами та навколишніми селами не дає дихати громаді й досі.
Місцеві скаржаться на смог
Станом на 19 листопада ситуація невтішна. Рятувальники позмінно чергують на звалищі, не перестаючи гасити осередки відкритого вогню.
"Найгірше, що біля сміттєзвалища немає водогону. Найближче джерело води майже за кілометр. Тож рятувальникам доводиться використовувати рідину з каналізації сусідніх очисних споруд. Фактично пожежу гасять фекаліями", - повідомляє видання.
В ДСНС 16 листопада повідомили, що горить сміття на площі 1,2 га. Пожежу було локалізовано о 11:20.
Станом на 18 годину було ліквідовано горіння на площі 0,2 га. Роботи по ліквідації пожежі відновлені 17 листопада о 07:00.
До гасіння залучені 12 чоловік особового складу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки, також працівники та допоміжна техніка місцевого комунального підприємства.
Будь ласка, зачекайте...
30 мая 2016 года.
Грибовичская свалка недалеко от Львова.
Ничего не припоминаешь?
Тогда всё было ОК?
А я про пожар.
тот про "то" и пишет.
У нас с тобой разные ценности в жизни.
біля кожного звалища має бути облаштований "пожежний резервуар"
а фекаліями гасити, то мало бути остання що можна було зробити, але так справді начальник пожежної станції зможе списати бензи як на доставку води з Дніпра, в той час коли пацани(ідіоти доречі) без протигазів фекаліями мусор гасять.
А ты снова про свои любимые фекалии...
Приходилось и в шланговом и в воздушном и в кислородном работать.
Они работают по ветру.
Если будет угроза, думаю, в аппараты включатся.
Пожежникам - тримайтесь хлопці
1 км до чистої водойми , це не так вже й багато .
Які ж ми відсталі, дрімучі та нікчемні. Ганьба двічі.
Тепер хер купиш не через прозоро 1 км пластикової труби у виробника.
ДолбоЗЕдятли догосподарювались.
Срочно нужно зарегистрировать know-how.
ніхто там нічого не очищує, а просто зливається у найближчу водойму.