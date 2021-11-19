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Модний вирок, Зе!Мудрість, "Велике вакцівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Модний вирок, Зе!Мудрість, Велике вакцівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Модний вирок

Модний вирок, Зе!Мудрість, Велике вакцівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

...гроші можна буде одержати через додаток

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Зрада доведена. Все, що треба знати про "Вагнергейт". ВIДЕО

Модний вирок, Зе!Мудрість, Велике вакцівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Свято наближається...

Модний вирок, Зе!Мудрість, Велике вакцівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Яка різниця...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отчет ВСК ВР по вагнеровцам: признание лжи Зеленского и Ермака, молчание о том, кто отменил спецоперацию и несет ответственность

Модний вирок, Зе!Мудрість, Велике вакцівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Показалось?

Модний вирок, Зе!Мудрість, Велике вакцівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Зе!Мудрість

Модний вирок, Зе!Мудрість, Велике вакцівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Трансформація

Модний вирок, Зе!Мудрість, Велике вакцівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Велике вакцівництво"

Модний вирок, Зе!Мудрість, Велике вакцівництво. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

"Створення міграційної кризи". Музей путінізму

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+60
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19.11.2021 12:39
+42
Яна Супоровська@YanaSuporovska



Була біля Офісу Президента.
Сфоткала вам політичну ситуацію в країні

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19.11.2021 12:41
+29
Шалом квакванавти!

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19.11.2021 12:41
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Не смешно . Предложите другого . петя , юля , бойко ...?
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19.11.2021 12:37 Відповісти
Реально Зеленский лучший. У всех есть недостатки но этот хоть честный и дороги строит.
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19.11.2021 12:46 Відповісти
Дороги и недвижимость - это лучшее , во что можно инвестировать или на чём можно заработать деньги .
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19.11.2021 12:50 Відповісти
цікаво , то він в долі ?
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19.11.2021 13:09 Відповісти
Конечно! А главное поток инвестиций это подтверждает лучше любых журналистов, сочиняющих сказки про зраду.
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19.11.2021 13:19 Відповісти
ОТТОК инвестиций из Украины говорит правду - хуже зеЛоха офшорного в Украине еще не было.

п.с. считать "инвестициями" 2.6 млрд.долл - которые подарили в МВФ - это только зебилы могут
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19.11.2021 13:57 Відповісти
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20.11.2021 09:00 Відповісти
«Розслідування щодо «вагнерівців» мало на меті розхитати владу», - Сергій Лещенко

Сергій Лещенко назвав спецоперацію щодо "вагнерівців" "проєктом", за допомогою якого опозиційні політичні сили намагаються "хитати владу".

Про це йшлося в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
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19.11.2021 13:32 Відповісти
Гниле вже не хитається, тільки смердить.
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19.11.2021 14:18 Відповісти
Особенно, если не строить дороги, а ремонтировать, что по факту делает Зеленский.
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19.11.2021 13:44 Відповісти
расскажи это японцам.. которые инвестировали в недвижку в 90х))
с тех пор цены упали в 5-10 раз и так и НЕ выросли (за 30 лет!) до уровня бума в 90х..
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19.11.2021 14:00 Відповісти
Чесний ??? Ги ги
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19.11.2021 12:52 Відповісти
Реальний дебіл. Інакше не скажеш... Ти.
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19.11.2021 12:54 Відповісти
не ну в сравнении с вашим Лукой то лучше . но не на много
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19.11.2021 12:55 Відповісти
Пока еще...
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19.11.2021 12:59 Відповісти
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19.11.2021 13:00 Відповісти
спорим, гитлер лучше строил дороги?
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19.11.2021 13:19 Відповісти
главное, что зеЛоху офшорному поставили детский игровой майданчик под ОПу
детей там нет, охрана - а вот бубОчко всегда может побавитися, поскакать на конику та погайдатися))

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19.11.2021 13:59 Відповісти
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20.11.2021 09:10 Відповісти
Зе-тыпил, так вотже - ПОРОШЕНКО!!!
...
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19.11.2021 12:51 Відповісти
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19.11.2021 12:39 Відповісти
Що тільки кацапи не напишуть, але чи варто цитувати кацапів?
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20.11.2021 13:11 Відповісти
Шалом квакванавти!

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19.11.2021 12:41 Відповісти
Яна Супоровська@YanaSuporovska



Була біля Офісу Президента.
Сфоткала вам політичну ситуацію в країні

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19.11.2021 12:41 Відповісти
а я думав, що це мендель...
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19.11.2021 12:43 Відповісти
Це Коля Тіщєнка
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19.11.2021 12:56 Відповісти
Ех, дуплетом би з двох стволів зарядами солі з перцем!
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19.11.2021 14:21 Відповісти
ні це зельонский
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19.11.2021 12:56 Відповісти
и ПУСТОЙ детский майданчик.. пускают исключительно бубОчку.. когда оно, обкурившись айкоса и после осмотра корабельных сосен - захочет "на конику пострибати"
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19.11.2021 14:02 Відповісти
Неееее, це бубочка показуе нариду, проголосовавшему за него, что ЭТО им вместо конца. Того, шо обещал, ЗЕленого.
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19.11.2021 14:29 Відповісти
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19.11.2021 12:42 Відповісти
Извиниться желающие есть, доон?
А если найду, доон?
(хрипатым голосом)
кстати, Зеля же извинялся таки перед Рамзанкой обосрался шо запретят въезд на рашку))
в принципе это не смешно. Кличко же мужественно терпел приколы на его честь и ничего... а надо было попросить ответить.
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19.11.2021 13:26 Відповісти
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19.11.2021 12:52 Відповісти
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19.11.2021 12:54 Відповісти
Це певно фото зі зйомок фільму "Страсті Хрестові".
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19.11.2021 13:01 Відповісти
чет читал - там сборы колоссальные были от фильма.... не всех верозавров архангел Покуил забрал(((
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19.11.2021 13:27 Відповісти
Особисто мені цей фільм подобається зовсім не в контексті віри. Та хай люди краще вірять у вищі сили, ніж у божків на землі. Доведено комуняками та іншими лівакам.
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19.11.2021 13:42 Відповісти
До 13 млн. идиотов, выбравших шута, не дошло.
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19.11.2021 14:32 Відповісти
комедіант переміг актора драми.
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19.11.2021 14:38 Відповісти
Зелебобік розказує патріоту як треба любити Україну.
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19.11.2021 13:10 Відповісти
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19.11.2021 13:02 Відповісти
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19.11.2021 13:04 Відповісти
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19.11.2021 13:07 Відповісти
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19.11.2021 13:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vRZYMN2acyI

Нова серія кіно від слуг. Замах на Лещенко . Самий сок.
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19.11.2021 13:28 Відповісти
Аграрний міністр Лещенко , будучи директором у компанії американця пограбував його на сотні тисч дол, перевівши на свої рахунки , котрі вклав у виборчу компанію ЗЕ ...
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19.11.2021 13:45 Відповісти
Велике ФАКівництво за участю Гео Лєроса!
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19.11.2021 13:37 Відповісти
Учора Гетьманцев спалився, коли Мураєв зробив попередженняпро те, що влада хоче прибрати голосування до смартфонів й треба бити на сполох ,,, Рожа Гетьманцева миттєво стала колоьору буряка й навіть не зміг щось кричати в противагу - ЗАНІМІВ!!! Україна 24 у влащенко як три години Гройсман й багато інших розпинали ЗЕшушваль
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19.11.2021 13:40 Відповісти
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19.11.2021 17:28 Відповісти
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19.11.2021 20:18 Відповісти
А СВЯТО ТАКИ НАБЛИЖАЄТЬСЯ )))
Аби тільки кацапи цим не скористались (народним гнівом)

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19.11.2021 21:52 Відповісти
 
 