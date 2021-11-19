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Модний вирок, Зе!Мудрість, "Велике вакцівництво". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Модний вирок
...гроші можна буде одержати через додаток
Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Зрада доведена. Все, що треба знати про "Вагнергейт". ВIДЕО
Свято наближається...
Яка різниця...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Отчет ВСК ВР по вагнеровцам: признание лжи Зеленского и Ермака, молчание о том, кто отменил спецоперацию и несет ответственность
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Зе!Мудрість
Трансформація
"Велике вакцівництво"
"Створення міграційної кризи". Музей путінізму
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Топ коментарі
+60 саша паламарчук
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+42 olele
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+29 саша паламарчук
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п.с. считать "инвестициями" 2.6 млрд.долл - которые подарили в МВФ - это только зебилы могут
Сергій Лещенко назвав спецоперацію щодо "вагнерівців" "проєктом", за допомогою якого опозиційні політичні сили намагаються "хитати владу".
Про це йшлося в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
с тех пор цены упали в 5-10 раз и так и НЕ выросли (за 30 лет!) до уровня бума в 90х..
детей там нет, охрана - а вот бубОчко всегда может побавитися, поскакать на конику та погайдатися))
...
Була біля Офісу Президента.
Сфоткала вам політичну ситуацію в країні
А если найду, доон?
(хрипатым голосом)
кстати, Зеля же извинялся таки перед Рамзанкой обосрался шо запретят въезд на рашку))
в принципе это не смешно. Кличко же мужественно терпел приколы на его честь и ничего... а надо было попросить ответить.
Нова серія кіно від слуг. Замах на Лещенко . Самий сок.
Аби тільки кацапи цим не скористались (народним гнівом)