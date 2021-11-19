Збитки майже 30 млн грн: посадовці Держпродспоживслужби закупили вакцину від неіснуючого в Україні ящуру, наразі вона підлягає утилізації. ФОТОрепортаж

Ексголові тендерного комітету Держпродспоживслужби повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до збитків державі у майже 30 млн гривень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури та СБУ.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому голові тендерного комітету Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за фактом службової недбалості, що призвела до збитків державі у майже 30 млн гривень (ч.2 ст.367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році посадові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, діючи у змові з представниками приватного товариства, що займається поставками вакцин, розробили та реалізували протиправну схему з закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

Згідно з матеріалами слідства, придбана за державний кошт вакцина не була зареєстрована в Україні, відтак не могла бути використана та не використовувалася для щеплень та наразі підлягає утилізації.

За даними СБУ, чиновники діяли спільно з представниками однієї з біофабрик. Вони завозили продукцію на митну територію нашої країни в обхід встановлених процедур імпорту відповідних товарів.

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Відповідно до висновку експертів, розмір збитків, завданих державному бюджету України внаслідок перерахування грошових коштів на користь постачальника вакцини становить близько 30 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.

Також межах провадження правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних осіб та у службових приміщеннях Держпродспоживслужби.

За результатами проведених слідчих дій буде надана правова оцінка діям інших учасників злочинної схеми.



Фото: сайт СБУ

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідка. Ящур - небезпечне захворювання тварин, яке має значний вплив на торгівлю, також цим захворюванням можуть хворіти люди.

Всесвітня організація захисту тварин (МЕБ) передбачає отримання країнами офіційних статусів МЕБ щодо ящуру.

За даними Держпродспоживслужби, останній випадок ящуру в Україні був зареєстрований в 1988 році, з 1992 року Україна має статус МЕБ, як країни вільної без застосування вакцинації.

Держпродспоживслужба для підтвердження статусу щодо ящуру, як країни вільної без застосування вакцинації, щорічно надає до МЕБ обов’язкову інформацію про вжиті заходи контролю за ящуром, в т. ч. щодо проведення симулятивних тренінгів.