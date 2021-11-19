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Збитки майже 30 млн грн: посадовці Держпродспоживслужби закупили вакцину від неіснуючого в Україні ящуру, наразі вона підлягає утилізації. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Ексголові тендерного комітету Держпродспоживслужби повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до збитків державі у майже 30 млн гривень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури та СБУ.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому голові тендерного комітету Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за фактом службової недбалості, що призвела до збитків державі у майже 30 млн гривень (ч.2 ст.367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році посадові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, діючи у змові з представниками приватного товариства, що займається поставками вакцин, розробили та реалізували протиправну схему з закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

Збитки майже 30 млн грн: посадовці Держпродспоживслужби закупили вакцину від неіснуючого в Україні ящуру, наразі вона підлягає утилізації 01

Згідно з матеріалами слідства, придбана за державний кошт вакцина не була зареєстрована в Україні, відтак не могла бути використана та не використовувалася для щеплень та наразі підлягає утилізації.

За даними СБУ, чиновники діяли спільно з представниками однієї з біофабрик. Вони завозили продукцію на митну територію нашої країни в обхід встановлених процедур імпорту відповідних товарів.

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Відповідно до висновку експертів, розмір збитків, завданих державному бюджету України внаслідок перерахування грошових коштів на користь постачальника вакцини становить близько 30 млн гривень.

Збитки майже 30 млн грн: посадовці Держпродспоживслужби закупили вакцину від неіснуючого в Україні ящуру, наразі вона підлягає утилізації 02

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.

Також межах провадження правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних осіб та у службових приміщеннях Держпродспоживслужби.

За результатами проведених слідчих дій буде надана правова оцінка діям інших учасників злочинної схеми.

Збитки майже 30 млн грн: посадовці Держпродспоживслужби закупили вакцину від неіснуючого в Україні ящуру, наразі вона підлягає утилізації 03
Фото: сайт СБУ

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідка. Ящур - небезпечне захворювання тварин, яке має значний вплив на торгівлю, також цим захворюванням можуть хворіти люди.

Всесвітня організація захисту тварин (МЕБ) передбачає отримання країнами офіційних статусів МЕБ щодо ящуру.

За даними Держпродспоживслужби, останній випадок ящуру в Україні був зареєстрований в 1988 році, з 1992 року Україна має статус МЕБ, як країни вільної без застосування вакцинації.

Держпродспоживслужба для підтвердження статусу щодо ящуру, як країни вільної без застосування вакцинації, щорічно надає до МЕБ обов’язкову інформацію про вжиті заходи контролю за ящуром, в т. ч. щодо проведення симулятивних тренінгів.
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Топ коментарі
+4
Ваксери, тут вакцинка пропадає - налітай - ви ж всім, шо дають, штрикаєтесь. Раптом - ящур в когось, безсимпптомний.
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19.11.2021 13:16
+4
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19.11.2021 13:58
+3
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19.11.2021 13:19
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вчіться красти. Через свого посередника за 30 лімонів якоби придбали вакцину, яку списали і збирались викинути так звані продавці. Але не всьому-ж пропадати
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19.11.2021 13:08 Відповісти
Какой нахер ящур! В среднем по 2 коровы на село осталось в стране!
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19.11.2021 13:11 Відповісти
Всі свійські, кажуть, хворіють.
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19.11.2021 13:17 Відповісти
Чим менше корів, тим більше молока і масла. Парадокс.
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19.11.2021 13:25 Відповісти
Ваксери, тут вакцинка пропадає - налітай - ви ж всім, шо дають, штрикаєтесь. Раптом - ящур в когось, безсимпптомний.
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19.11.2021 13:16 Відповісти
Треба тим хто закупив і вколоти все ото разом...
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19.11.2021 13:17 Відповісти
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19.11.2021 13:19 Відповісти
И ковидловская не зарегистрирована. И ничего, колются
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19.11.2021 13:18 Відповісти
Ну, кому убытки, с кому и прибуток не Малый...
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19.11.2021 13:26 Відповісти
а вони так чекали цю вакцину...

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19.11.2021 13:44 Відповісти
ну і вакцинуйте їх цією вакциною, від ящуру
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19.11.2021 13:44 Відповісти
Акуеть просто, слов нет
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19.11.2021 13:46 Відповісти
А для чего эта контора создана,разворовывать и брать взятки,их ещё финансируют в три горла такие же аферисты из минфина.
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19.11.2021 13:57 Відповісти
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19.11.2021 13:58 Відповісти
Добру справу зробили
Нам дуже потрібна вакціна від Зе-леного ящуру
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19.11.2021 13:58 Відповісти
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19.11.2021 14:01 Відповісти
За 2,5 года Кучмисты Зелемойские намыли бабла больше, чем 5 президентов Украины вместе взятые... главное что Данилыч не олигарх...
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19.11.2021 14:02 Відповісти
Столько смертей в Украине не от того что антиваксеры не прививаются - а от того что вот такая у Нас вся медицина... Хотя в 2020 году (еще не было вакцинации) и не было избыточной смертности, а вот в 2021 начали прививать - и почти во всех странах появилась.. Делаем выводы.
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19.11.2021 14:06 Відповісти
Зебеня-ЯЩУР! Він існує! Він повсюди! І тільки зеквартальні знають, як розпиляти бюджет, шоб його побороти!
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19.11.2021 14:06 Відповісти
Коров нэма, а они закупают вакцину. Ох............................ ть, Хоть одна бл...................................... сельхозтехникум кончил. Хазанов хоть кулинарный кончил, а эти бл.................. шо?
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19.11.2021 14:48 Відповісти
яки смишни гроши, та таку малость даже малята у ясельках за чаевые не считают
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19.11.2021 15:28 Відповісти
В Турции такое возможно ?
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19.11.2021 16:50 Відповісти
 
 