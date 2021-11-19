Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конгресу Українців: Обговорили посилення санкцій проти РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового Конґресу Українців Павлом Гродом та керівництвом української громади Канади, зокрема Конгресу Українців Канади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.
Співрозмовники домовилися спільно працювати з метою посилення міжнародного санкційного фронту відсічі агресору.
Сторони повідомили про спільний підхід щодо важливості зупинення Північного потоку-2 та зазначили що він є знаряддям гібридної агресії Москви проти України та Обʼєднаної Європи загалом.
Учасники зустрічі обговорили впровадження реформ в Україні, зокрема верховенства права, незалежного правосуддя, корпоративного управління тощо. Окремо було наголошено на необхідності ефективної боротьби з корупцією в Україні та на недопущенні використання практики вибіркового правосуддя.
Під час розмови сторони звернули увагу на необхідності належного гарантування та забезпечення свободи слова і засобів масової інформації в Україні, а також домовились про подальшу кооординацію дій для зміцнення стійкості України в протидії сучасним викликам і загрозам.
Будь ласка, зачекайте...
Только справедливости ради, нигде не сказано, что Порошенко пригласили. Иначе все сообщения об этой встрече начинались бы : - "По приглашению Всемирного Конгресса Украинцев Порошенко встретился с его руководством..." . А не прсто "Порошенко встретился..."
Скорее всего Петя попросил, а ему пошли навстречу, встретились, поговорили и .... Фотки, действительно, хорошие получились.
Просто наши самые честные каналы вроде Г+Г об этом не сообщают.
Ну а с этим Конгрессом он, видимо, встретился между делом, может и сам напросился.
"Порошенко плохой, бе-бе-бе..."
за это нужно четвертовать