Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика "МДБ ЛНР", який брав участь у захоплені Луганського аеропорту. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині колишнього бойовика так званого "МДБ ЛНР".
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.
"За наявними даними, мешканець Луганська на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в "окремій бригаді спецпризначення "Одеса" так званого "МДБ ЛНР" і брав особисту участь у збройному супротиві силам АТО/ООС.
Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів. Представник т.зв. "МДБ" координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами", - йдеться у повідомленні.
Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їхні лави і тривалий час переховувався на території РФ.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Суд обрав найманцю РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
- нет
- $$$
- о да
- мммм, продолжай.те
адже логічніше було б, навпаки, показати їх всій Україні бо, як бачимо, чимало цього лайна вже на контрольованій території, просто серед нас.