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бойовик (3384) Луганщина (4416) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10025) найманці РФ (1969)

Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика "МДБ ЛНР", який брав участь у захоплені Луганського аеропорту. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині колишнього бойовика так званого "МДБ ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика МДБ ЛНР, який брав участь у захоплені Луганського аеропорту 01

"За наявними даними, мешканець Луганська на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в "окремій бригаді спецпризначення "Одеса" так званого "МДБ ЛНР" і брав особисту участь у збройному супротиві силам АТО/ООС.

Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика МДБ ЛНР, який брав участь у захоплені Луганського аеропорту 02

Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів. Представник т.зв. "МДБ" координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика МДБ ЛНР, який брав участь у захоплені Луганського аеропорту 03

Також читайте: Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині найманця РФ, який намагався оформити пенсію. ФОТО

Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика МДБ ЛНР, який брав участь у захоплені Луганського аеропорту 04
Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика МДБ ЛНР, який брав участь у захоплені Луганського аеропорту 05
Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика МДБ ЛНР, який брав участь у захоплені Луганського аеропорту 06

Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їхні лави і тривалий час переховувався на території РФ.

Також читайте: Контррозвідка СБУ викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції українських військових

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Суд обрав найманцю РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
одного не можу зрозуміти: для чого на всіх фото пики покидьків замальовані?
адже логічніше було б, навпаки, показати їх всій Україні бо, як бачимо, чимало цього лайна вже на контрольованій території, просто серед нас.
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19.11.2021 15:37
+5
на палю, гниду !
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19.11.2021 15:32
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на палю, гниду !
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19.11.2021 15:32 Відповісти
рожа размыта - хочешь дам оригинал фото?
- нет
- $$$
- о да
- мммм, продолжай.те
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19.11.2021 15:35 Відповісти
одного не можу зрозуміти: для чого на всіх фото пики покидьків замальовані?
адже логічніше було б, навпаки, показати їх всій Україні бо, як бачимо, чимало цього лайна вже на контрольованій території, просто серед нас.
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19.11.2021 15:37 Відповісти
Можливо новина фейкова, щоб показати "бурхливу діяльність"(?). Тому й замальовують.
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19.11.2021 15:51 Відповісти
Бакланову вірити не можна.
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19.11.2021 15:51 Відповісти
при чем здесь Бакланов? Это проделки редакторов Цензора.
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21.11.2021 00:29 Відповісти
не знаю, але це стара практика. завжди так показували.
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19.11.2021 15:52 Відповісти
и буба не слил? - странновато
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19.11.2021 15:45 Відповісти
Расстрелять суку!!!! Нечего кормить.
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19.11.2021 15:48 Відповісти
из местных кизяков
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19.11.2021 15:50 Відповісти
Чого вони лізуть сюди, як таргани ? Хай сидять у своїй Рашці, роблять з Магадану квітучий рай.
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19.11.2021 16:13 Відповісти
А чого ж не лізти, не з*їдять, ще й депутатом чи мером можуть обрати.
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19.11.2021 17:40 Відповісти
Ожливо прибув щоб пенсію оформити.
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13.12.2021 13:33 Відповісти
***** скрите мабуть брешуть. Толераньи бл
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19.11.2021 16:23 Відповісти
таксиста с "той стороны" уже подготовили на обмен?
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19.11.2021 16:28 Відповісти
Навіщо р=пики замальовувати ? Ці фото вже давну були знайдені в ,,одногразниках".....Навіщо ви іх ховаєте від людей бо люди знають хто живий а хто вже давно в посадці закопаний
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19.11.2021 17:04 Відповісти
Этих нео-НКВД-истов нужно сразу призадержании. Но нет же, они могли только Сашка Білого угробить и покушения на разведчика устроить который до лета 2020 готовил с группой посторение рейда за Цемахом в тыл врага
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19.11.2021 20:42 Відповісти
 
 