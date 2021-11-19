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Житомирщина (1040) мігранти (674) нелегали (362) Нацполіція (13920) Чернігівщина (1311) Клименко Ігор (350)

Вчорашня поява "туристів" на Чернігівщині свідчить про намагання прощупати рівень захищеності наших кордонів, - Клименко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На кордоні з Республікою Білорусь поки що руху мігрантів не зафіксовано.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Житомирщина. В цій області понад 250 км державного кордону з Республікою Білорусь. Тут працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників, щоб цілодобово відслідковувати ситуацію. Поки що руху мігрантів не зафіксовано. Однак вчорашня поява "туристів" на Чернігівщині свідчить про те, що вже намагаються прощупати рівень захищеності наших кордонів", - розповів він.

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"Допомогти правоохоронцям можуть і місцеві мешканці. Якщо в населених пунктах з’являються незнайомці, краще відразу повідомити про це поліцію. Ми перевіримо, хто вони і з якою метою прибули. І сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтересам населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність в такому разі. Ми чітко відслідковуємо такі речі. Бо жодні гроші не вартують безпеки громадян", - додав Клименко.

Вчорашня поява туристів на Чернігівщині свідчить про намагання прощупати рівень захищеності наших кордонів, - Клименко 01
Вчорашня поява туристів на Чернігівщині свідчить про намагання прощупати рівень захищеності наших кордонів, - Клименко 02
Вчорашня поява туристів на Чернігівщині свідчить про намагання прощупати рівень захищеності наших кордонів, - Клименко 03
Вчорашня поява туристів на Чернігівщині свідчить про намагання прощупати рівень захищеності наших кордонів, - Клименко 04
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Топ коментарі
+11
Українці - не білоруси "Провідники" працюють тихцем від людей місцевих і своїх "клієнтів" ховають Років десять тому один такий "клієнт" (мабуть "обкурившись") вирішив "пісюна попарить" у селі В результаті "випадково" у "провідника" згоріла хата а він з сім"єю чкурнув з села А через місяць у болоті за селом сплив труп "загорілий" Дільничний людей спитав "Ваш"? "Ні" "Ну то закопайте!" Та й по тому!
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19.11.2021 16:26
+7
вывести Волкосвиней - один укус и мигрант уже подальше от Аллаха становится.)
правда на рязаноарабов не подействует, но на них есть иначе что-то, тра-та-та-та, сказав кулемет)))
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19.11.2021 15:32
+4
Відстрілювать та й усе. Мало лі хто у чорнобильській зоні заблукав.
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19.11.2021 16:27
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вывести Волкосвиней - один укус и мигрант уже подальше от Аллаха становится.)
правда на рязаноарабов не подействует, но на них есть иначе что-то, тра-та-та-та, сказав кулемет)))
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19.11.2021 15:32 Відповісти
А казали, що не було..
Да. Да.
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19.11.2021 15:34 Відповісти
Ксеніє! Подібні "ходоки" там часто з"являються бо там вже багато років існує канал перекидання "нелегалів" Такі канали і у нас є - сам бачив як наші хлопці затриманих вели коли був у прикордонній зоні (Це ще до війни було) Це для Вас - дивина" А для нас "буденність" Те що їх вів провідник (з місцевих) це лише підтверджує - значить вели по "натоптаній стежці" а не йшли "дикуни" з Гродненщини Однак з початку отієї "свистопляски охорону збільшили і виставили ще додаткові "заслони" про які "провідникам" ще не було відомо
А от у нас уже "дикуни" пробували "кордон промацать" - затримали "загорілих" - чи-то вчора чи сьогодні і розвернули назад - туди звідки йшли
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19.11.2021 16:05 Відповісти
Хоч щось корисного зробили.
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19.11.2021 16:10 Відповісти
Українці - не білоруси "Провідники" працюють тихцем від людей місцевих і своїх "клієнтів" ховають Років десять тому один такий "клієнт" (мабуть "обкурившись") вирішив "пісюна попарить" у селі В результаті "випадково" у "провідника" згоріла хата а він з сім"єю чкурнув з села А через місяць у болоті за селом сплив труп "загорілий" Дільничний людей спитав "Ваш"? "Ні" "Ну то закопайте!" Та й по тому!
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19.11.2021 16:26 Відповісти
С трудом понял смысл этого опуса. Хорошо бы там где нужно ставить точки и запятые. И как-то понятне,логичнее и правильнее излагать. Такое наблюдаю у многих селян - вроде пишут по-украински, но разобрать смысл порой тяжело.
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20.11.2021 12:20 Відповісти
А ти українську мову вивчи - "узкаязичний"! І все буде зрозуміло! І покажи мені , де треба "ставить точки и запятые" у твоєму тексті , написаному "кацапським діалектом .... Бо у тебе їх теж не помітно!
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20.11.2021 12:29 Відповісти
Вот ты смеёшься, а у человека гуглопереводчик завис - точки ищет со вчерашнего дня
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20.11.2021 13:13 Відповісти
Ну дійсно, нічого не зрозуміло з цієї маячні. Напиши літературною мовою.
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20.11.2021 16:50 Відповісти
То "пиши -по-людські" - нащо мені твоя "книжна мова!" То "напиши літературною" - вам не догодиш Я вам не "Зеленський" - кожному окремо "підмахувать"! Якщо читать не вмієте - "я вам не лікар" ! І не педагог!
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20.11.2021 17:04 Відповісти
Ну то й прутень тобі в дупу, іди й веселись.
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21.11.2021 12:32 Відповісти
Ясно з тобою усе: "Аргументів нема(розуму - теж) - то хоч висеруся!"
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21.11.2021 12:36 Відповісти
Та усе зрозуміло. То тупому кацапу важко, хай мучится
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20.11.2021 22:55 Відповісти
сьогодні десь 12.00 у Львові по Городоцькій до центру сунувся брудний і затемнений неоплан з білоруськими номерами, то теж будуть навчання ?
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19.11.2021 15:38 Відповісти
То параша-спецназ їде в Прідністровьє
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19.11.2021 17:10 Відповісти
а шо, давно надо було активировать акцию для неравнодушных громадян: "сдай мыгранта - получай спасибо"
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19.11.2021 15:59 Відповісти
"Здай нелегала на органи - врятуй українця!" звучить більш оптимістично!
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19.11.2021 16:04 Відповісти
утопи мигранта , отрымай тыщу подходит
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19.11.2021 16:54 Відповісти
Задолбаемся по периметру всей границы погранцов растягивать. Здесь технические средства нужны.
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19.11.2021 16:17 Відповісти
да, состоящие из приклада, ствола и прицельной планки.
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20.11.2021 16:52 Відповісти
И системы автоматического управления огнем.
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20.11.2021 20:29 Відповісти
как бы вместе с группами мигрантов не зашли отряды переодетых спецов (вспоминая захват Крыма и Славянска)
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19.11.2021 16:21 Відповісти
Відстрілювать та й усе. Мало лі хто у чорнобильській зоні заблукав.
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19.11.2021 16:27 Відповісти
Ви вже змастили рушницю і готові виїзджати та показати приклад. Чи з дивану по клавіатурі "стріляти" безпечніше та зручніше? Як кажуть " 3,14здеть не мешки ворочать!"
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20.11.2021 23:57 Відповісти
Валєрчік, не груби дамі.
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21.11.2021 03:36 Відповісти
литвин за деньги пропустит кого хочеш
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19.11.2021 16:51 Відповісти
А хіба він ЩЕ у справі?
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21.11.2021 03:36 Відповісти
це краще було б робити раніше, коли менша увага до кордану була
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21.11.2021 09:04 Відповісти
Выполнять требования устава открывать огонь на поражение.
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19.11.2021 16:36 Відповісти
" Однак вчорашня поява "туристів" на Чернігівщині" - это про ЧТО?
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19.11.2021 16:54 Відповісти
Цензор !!!! Не "прощупати" а промацати. "Щупают" только кур в мацкве
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19.11.2021 18:18 Відповісти
 
 