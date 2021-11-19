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Грузія відмовила у в'їзді та депортує українського волонтера Кашчука: "Совок" у цій країні, схоже, повністю відродився". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Грузія відмовила у в'їзді та депортує українського волонтера Павла Кашчука, який прилетів до країни на відпочинок. Також депортують і його кума, який прилетів разом з волонтером.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив сам Кашчук, передає Цензор.НЕТ.

"Депортація... Бувай Саквартелло (або Грузія)! Напевно не назавжди… хоча бажання повертатися немає… Довгоочікуваний відпочинок закінчився надто швидко ще в аеропорту. Летимо додому, дякую, що хоч не в Ростов (від душі). "Совок" у цій країні, на жаль, не був переможений і схоже повністю відродився. Русскій мір на черзі, генацвале! Шкода вас, браття! Після прильоту розповім подробиці, документи про відмову в'їзду разом із паспортом повернуть у Києві. Може хоч там причину вказали… Кума Andre Dzyndra шкода. Його схоже що за компанію. Летів на 3 ночі відпочити - готелі, квитки назад, автомобіль у прокаті", - розповів Кашчук.

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Грузія відмовила у вїзді та депортує українського волонтера Кашчука: Совок у цій країні, схоже, повністю відродився 01
Грузія відмовила у вїзді та депортує українського волонтера Кашчука: Совок у цій країні, схоже, повністю відродився 02
Грузія відмовила у вїзді та депортує українського волонтера Кашчука: Совок у цій країні, схоже, повністю відродився 03
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Топ коментарі
+17
зато полно кацапов на микробусах на винных турах...им там рады - бабло везут
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19.11.2021 16:51
+13
Накосячив Саакашвілі, громадянин України (з якогось дива) і зелена влада, яка засилає на його (Саакашвілі) підтримку цілі десанти адвокатів, правозахисників і спецслужбовців під прикриттям. Накосячили у Молдові ті ж спецслужб і ти з Чаусом. Тому і розвертають активних українців додому. Бояться не дружніх диверсій.
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19.11.2021 17:04
+12
здивовані були дуже... до кацапів в грузін майже братське становлення... при тому, що кацапи майже до Тбілісі дійшли і скільки грузин вбили...
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19.11.2021 16:53
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«Грузия» - русский экзоним для страны на Кавказе, известной как Сакартвело (слушать) (инф.) (груз. საქართველო «страна картвелов») на грузинском.
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19.11.2021 16:45 Відповісти
Паша ехал снимать тест драйв грузинского осла с электро хвостом что еще там в Грузии той то делать "чебуреков в кепках" рассматривать... Паша не горюй еще не известно кому повезло больше тебе или им...
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19.11.2021 17:46 Відповісти
где-то накосячил...волонтер-это профессия?
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19.11.2021 16:46 Відповісти
Накосячив Саакашвілі, громадянин України (з якогось дива) і зелена влада, яка засилає на його (Саакашвілі) підтримку цілі десанти адвокатів, правозахисників і спецслужбовців під прикриттям. Накосячили у Молдові ті ж спецслужб і ти з Чаусом. Тому і розвертають активних українців додому. Бояться не дружніх диверсій.
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19.11.2021 17:04 Відповісти
Накосячил ты, дрянь, когда написал такое. Шо, ***** никак не дождешься, волонтеры жить мешают?
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19.11.2021 17:26 Відповісти
в Грузии грузинцы берут вверх над грузинами
что такое грузинцы? - вот в старой статье разъясняется..
- показывал ее своим друзьям грузинам - они согласны с ней..

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/08/16/105881/gruziny-i-gruzintsy.shtml
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19.11.2021 16:47 Відповісти
Очередная ватная статья, завуалированная под нейтральный взгляд. Особенно "понравилось" про отрыв Грузии от российской сиськи. Может рашка еще не только грузин кормила а и украинцев? Ану ж давай, жги!
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19.11.2021 21:05 Відповісти
Не дивно... ми місяць назад були в Грузії, прискіпливий контроль в аеропорту дуже здивував... завидили в окрему кімнату й допитувались в тому числі і по-батькові(в паспорті його немає)... ще й робили вид, що щось шукають в компі і смарті... ніби там щось петрають. але до депортації не дійшло.
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19.11.2021 16:47 Відповісти
і ще, дуже здивувала кількість на вулицях Тбілісі прохачів з протянутою рукою... хоч ВВП в них н іби більше українського. з їх ВВП явний фейк.
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19.11.2021 16:50 Відповісти
зато полно кацапов на микробусах на винных турах...им там рады - бабло везут
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19.11.2021 16:51 Відповісти
здивовані були дуже... до кацапів в грузін майже братське становлення... при тому, що кацапи майже до Тбілісі дійшли і скільки грузин вбили...
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19.11.2021 16:53 Відповісти
жили в отелі з американськими грузінами, так ті, в противагу до грузинських, ненавидять кацапів.
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19.11.2021 16:55 Відповісти
грузины говорили что ненавидят карлсона за то что попер первым абхазов щемить а те кацапов подписали... не трогал бы их с бодуна и не бы ло бы кацапни за 80 км от Тбилисо...
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19.11.2021 16:57 Відповісти
От грузинского вина
Не бывает бодуна!
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19.11.2021 17:29 Відповісти
Звісно. 80 км це було задалеко. Не чіпав би, - кацапи вже тоді б були в Тбілісі. А так, лише зараз починають влаштовуватися.
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19.11.2021 17:34 Відповісти
А при чем тут Абхазия?
Война 08.08.08 была с Южной Осетией. С территории Абхазии на грузинскую территорию никакие войска не заходили.
А к войне 1992-1993 годов Саакашвили ну никаким боком.
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19.11.2021 20:47 Відповісти
То грузини "перебзділи" -Вони просто знають при якій владі "Карлсон" знову став "українським громадянином" От і перестраховуються щоб зеленого лайна" до них не нанесло
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19.11.2021 17:29 Відповісти
Це той що авто огляди робить?
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19.11.2021 16:51 Відповісти
Так, Инфокар. УА.
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19.11.2021 17:21 Відповісти
Надо нам наверное и Грузию и грузин оставить немножечко в покое и заняться своими вопросами. Слишком много стало в последнее время ненужной суеты
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19.11.2021 16:56 Відповісти
Да какой совок? Если был бы совок то он поехал бы в Грузинский Магадан лес так лет на 10 валить!
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19.11.2021 17:04 Відповісти
Этот журналист не жил при совке и не знает что это такое
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19.11.2021 17:27 Відповісти
Чуваку 40+ лет. О каком нежил речь?
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19.11.2021 17:57 Відповісти
ага, раз не впустили , значит обязательно "совок" .... смешно
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19.11.2021 17:09 Відповісти
горе то якое, поедет в буковнль, там гарно и волонтеров вважают не то, шо в сакартвело совковом
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19.11.2021 17:10 Відповісти
У тебя транслейтор сломался... Лучше пиши на родном собачьем
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19.11.2021 17:31 Відповісти
складно брэшешь😂
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19.11.2021 17:35 Відповісти
просто так депортация? не верю
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19.11.2021 17:15 Відповісти
Наверно кацапня дала грузинам список волонтеров, о которых знают, и объявили их преступниками. А правительство в Грузии прокацапленное, выслуживается перед ******, как некоторые комментаторы тут, от которых лаптями воняет за 10 км
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19.11.2021 17:31 Відповісти
да да да. все так и есть. угу
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19.11.2021 18:14 Відповісти
- кремлівські нелюди , сунутся усюди , куди можуть пропхати свою гидку мордочку ...
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19.11.2021 21:00 Відповісти
Акуеть. В Грузии никогда не был и поже уже не поеду пока кремлевские дегенераты у власти
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19.11.2021 17:56 Відповісти
отрыжка после Михуила и Семенченка. Одни гадят другие выгребают.
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19.11.2021 18:04 Відповісти
Думав їхати відпочити в Грузію... Але бачу що краще ці гроші потратити на Єгипет... Грузини здалися на користь російських окупантів. Вони їх бояться, тому і вислуговуються перед росією.
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19.11.2021 18:25 Відповісти
не взирая на Саакашвили а в Грузии такие же клоуны правят как и сейчас у нас
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19.11.2021 19:17 Відповісти
Причина должна быть. Об ней нам ни заметка, ни Кащук не говрят.
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19.11.2021 19:52 Відповісти
Рюзьгємірно - совкодрочерні гризуни(саме так:"гризуни"- бо справжні Грузини на таке ніколи б не пішли) своїми руками привели до влади оте ************* чучмело бздіну іванішвілі, його "грузінская мєчта"(читай мрія *****)- то грузинський аналог мертвечуківського анти"українського вибору"... Я нікому з українців не радив би зараз їздити у ту країну, яка могла б носити горду назву Сакатрвело - але наразі по факту є автономною бідзінською республікою під протекторатом *********** параші. Тому безпечного відпочинку вам ніхто там не гарантує, навпаки є цілком вірогідна ймовірність потрапити до лап фсб-шної шлоїботи - що почувається там зараз наче вдома.
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19.11.2021 20:30 Відповісти
Охренеть. Пашу Кащука - Ютуб канал Инфокар с почти 700к. подписчиков и сотнями тысяч просмотров каждого нового обзора авто не пустили в Грузию? Знатного тролляку кацапстана? Мы тут за кордоном я и crew малость ох#уели. Таки да Сакартвело стала совком.
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19.11.2021 20:45 Відповісти
 
 