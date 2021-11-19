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дороги (1505) Запорізька область (2560) Велике будівництво (718)

Збудовану ще до Другої світової трасу М-14 відремонтували біля Бердянська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

В Запорізькій області завершився капітальний ремонт 24-кілометрової ділянки дороги міжнародного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що траса була збудована ще до Другої світової війни.

М-14 востаннє капітально ремонтувалася у 1950-1970-х роках. З того часу проводилися лише ямкові ремонти.

На сьогодні у межах "Великого будівництва" на 24-кілометровій ділянці дороги вже завершено всі роботи з влаштування асфальтобетонного покриття. Одночасно підрядник провів також ремонт двох малих штучних споруд та водопропускних труб. Роботи велися у цілодобовому режимі.

Наразі вже ведеться встановлення дорожніх знаків та зупинок громадського транспорту.

У межах Запорізької області протяжність траси М-14 становить 194,1 км. Повне її відновлення планується завершити до кінця наступного року.

Нагадаємо, всю мережу доріг державного значення, яка в Україні налічує 24 000 км, у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського планується завершити до кінця 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ремонт 5-км відрізка траси у напрямку Кам'янець-Подільської фортеці завершується на Хмельниччині. ФОТО

Збудовану ще до Другої світової трасу М-14 відремонтували біля Бердянська 01
Збудовану ще до Другої світової трасу М-14 відремонтували біля Бердянська 02
Збудовану ще до Другої світової трасу М-14 відремонтували біля Бердянська 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Окуєнно міжнародна. Цензер про кожні 2 км звітується? Чи це стьоб?
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19.11.2021 16:53
+5
больше ж нет досягнень у найвечичнишого
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19.11.2021 16:55
+5
"дорога міжнародного значення" у два ряди
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19.11.2021 17:19
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Окуєнно міжнародна. Цензер про кожні 2 км звітується? Чи це стьоб?
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19.11.2021 16:53 Відповісти
больше ж нет досягнень у найвечичнишого
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19.11.2021 16:55 Відповісти
Зремонтуйте трасу, де гинуть люди, бо вантажівки перевертаються на страшних ямах.
Найгірша траса України, а влада не помічає
https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
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19.11.2021 17:22 Відповісти
А что ватка, мародёра коробит от новостей, что в Украине что-то делается?
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19.11.2021 16:56 Відповісти
ти про злив спецоперації? о так, і дійсно робиться, тільки не для України
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19.11.2021 17:03 Відповісти
Ты идиот? Прочитай о чём статья, прокладка ватная безмозглая...
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19.11.2021 17:07 Відповісти
а чому якесь масквароте чмо, ще дозволяє собі когось ватою називати?? пішов ти на""й кацап йо""ний.
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19.11.2021 17:17 Відповісти
Долбойоп, ты задачу выполнил, срач развёл. Тебя все послали. Сдай смену, ложись спать.
Написал на твоём недоязыке, чтобы ты понял.
Всё зрозуміло? Чи є питання?
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19.11.2021 17:30 Відповісти
Далпайоб, мене дістало оце - *что-то делаєцца, велике будівництво*
На все що добудувалось чіпляють *велике будівництво*. Хоч дорога, хоч спорт майданчик чи ще якась муйня. В Полтаві і дорога і станція швидкої допомоги будувалася ще при Порошенко. Так, лєнточкі перерізав недопрезидент. Ці об'єкти (як всі інші) планово мали бути прийняти у 2021 році. А ватнік по ходу це ти.
Доречі ще не бачив ватнік-порохобот.
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19.11.2021 17:23 Відповісти
За кожен километр доріг (поки невідомої якості) Великого крадівництва Україна щоденно платить сотнями померлих від від ковіду, невиплатами військовим і т.ї.
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19.11.2021 17:08 Відповісти
На жаль, це гірка правда від зеленої плісняви.
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19.11.2021 17:39 Відповісти
хорошо что не там на плитку авсрийскую наложили, а потом сняли. Австрийцы знали толк.
будующие... жаль что Порошенко не додумался строить - был бы опять президентом, но не смешныч с видеогундосиками
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19.11.2021 17:08 Відповісти
по ходу даже камяняки шляхи ваще не ремонтировали, а зеля благословенный взял и всех спас, дал грошей на шлях, не ремонтируемый с само второй мировой
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19.11.2021 17:12 Відповісти
"дорога міжнародного значення" у два ряди
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19.11.2021 17:19 Відповісти
На жаль, при совєтах мріяли їздити тільки на конях і волах, а краще зовсім не їздити нікуди, тому будували такі дороги,ви, подивіться на трасу Харків-Семферополь(при совєтах-Москва-Сімферополь) дві полоси, неможливо роз"їхатись,обігнати, а це траса теж міжнародного значення і набагато більше використовується.
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19.11.2021 17:52 Відповісти
60 лет стояла, пользовались...
А теперь придется каждый год делать ямочный ремонт.
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19.11.2021 17:41 Відповісти
Интересно,как отремонтированные дороги влияют на смертельные исходы при ДТП и сами ДТП.Есть статистика ,скажем,в сравнении с 18 или 13м годами?
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19.11.2021 17:44 Відповісти
Ця траса до середини 1970-х була грунтовою (грейдер), хоча й вважалася союзного значення. Добре знаю, бо навчався тоді в Мелітополі і автобуси з Бердянська їздили через Токмак, бо в дощ траса була багнюкою.
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24.11.2021 08:42 Відповісти
 
 