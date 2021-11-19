Збудовану ще до Другої світової трасу М-14 відремонтували біля Бердянська. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
В Запорізькій області завершився капітальний ремонт 24-кілометрової ділянки дороги міжнародного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.
Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що траса була збудована ще до Другої світової війни.
М-14 востаннє капітально ремонтувалася у 1950-1970-х роках. З того часу проводилися лише ямкові ремонти.
На сьогодні у межах "Великого будівництва" на 24-кілометровій ділянці дороги вже завершено всі роботи з влаштування асфальтобетонного покриття. Одночасно підрядник провів також ремонт двох малих штучних споруд та водопропускних труб. Роботи велися у цілодобовому режимі.
Наразі вже ведеться встановлення дорожніх знаків та зупинок громадського транспорту.
У межах Запорізької області протяжність траси М-14 становить 194,1 км. Повне її відновлення планується завершити до кінця наступного року.
Нагадаємо, всю мережу доріг державного значення, яка в Україні налічує 24 000 км, у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського планується завершити до кінця 2024 року.
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Найгірша траса України, а влада не помічає
https://www.youtube.com/watch?v=IogSxSBw8kY&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%22%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%22
Написал на твоём недоязыке, чтобы ты понял.
Всё зрозуміло? Чи є питання?
На все що добудувалось чіпляють *велике будівництво*. Хоч дорога, хоч спорт майданчик чи ще якась муйня. В Полтаві і дорога і станція швидкої допомоги будувалася ще при Порошенко. Так, лєнточкі перерізав недопрезидент. Ці об'єкти (як всі інші) планово мали бути прийняти у 2021 році. А ватнік по ходу це ти.
Доречі ще не бачив ватнік-порохобот.
будующие... жаль что Порошенко не додумался строить - был бы опять президентом, но не смешныч с видеогундосиками
А теперь придется каждый год делать ямочный ремонт.