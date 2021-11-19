Внаслідок аварії частину поля на Сумщині залило нафтою, - Держекоінспекція. ФОТО

Аварія на нафтопроводі сталася в Сумської області. В результаті нафтою забруднено приблизно 210 квадратних метрів.

Як передакет Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції в Telegram-каналі.

"В Державну екологічну інспекцію в Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. В результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля", - йдеться в повідомленні.

На місце інциденту працюють фахівці екоінспекції для з'ясування всіх обставин, вимірів точної площі забруднення та відбору проб.

Крім того, комісії "Охтирканафтогазу" та "Укрнафти" обстежують територію для виявлення та ліквідації причин.

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