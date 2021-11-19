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Держекоінспекція (125) нафта (707) Сумська область (2199)

Внаслідок аварії частину поля на Сумщині залило нафтою, - Держекоінспекція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Аварія на нафтопроводі сталася в Сумської області. В результаті нафтою забруднено приблизно 210 квадратних метрів.

Як передакет Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції в Telegram-каналі.

"В Державну екологічну інспекцію в Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. В результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля", - йдеться в повідомленні.

На місце інциденту працюють фахівці екоінспекції для з'ясування всіх обставин, вимірів точної площі забруднення та відбору проб.

Крім того, комісії "Охтирканафтогазу" та "Укрнафти" обстежують територію для виявлення та ліквідації причин.

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Внаслідок аварії частину поля на Сумщині залило нафтою, - Держекоінспекція 01
Внаслідок аварії частину поля на Сумщині залило нафтою, - Держекоінспекція 02

Автор: Роман Свиридович
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19.11.2021 19:31 Відповісти
"
Внаслідок аварії частину поля на Сумщині залило нафтою, - Держекоінспекція."

"
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19.11.2021 19:51 Відповісти
АрахамИя - наше все
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19.11.2021 22:39 Відповісти
А ми нафту через Роттердам купуємо,чи як?
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19.11.2021 20:19 Відповісти
У богатой( БЕДНОЙ) Украине свои причуды .Бензин ,газ (сжиженный)покупаем ,а нефть ...ФИИИИ... ну нафик она нужна можно и разлить и не один десяток баррелей
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19.11.2021 21:06 Відповісти
 
 