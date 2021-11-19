Делегація посольства США відвідала район ООС. ФОТОрепортаж

Американці побували на передових українських позиціях біля селищ Піски та Мар’їнка.

Про це повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Делегацію очолював Аташе Сухопутних військ при посольстві полковник Брендон Преслі.

"Командири підрозділів ознайомили делегацію із поточною безпековою ситуацією у визначених районах та районі проведення ООС загалом. Під час візиту представники Посольства США в Україні поспілкувалися із українськими військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

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