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посольство (876) США (14465) операція Об'єднаних сил (4158)

Делегація посольства США відвідала район ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американці побували на передових українських позиціях біля селищ Піски та Мар’їнка.

Про це повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Делегацію очолював Аташе Сухопутних військ при посольстві полковник Брендон Преслі.

"Командири підрозділів ознайомили делегацію із поточною безпековою ситуацією у визначених районах та районі проведення ООС загалом. Під час візиту представники Посольства США в Україні поспілкувалися із українськими військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

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Делегація посольства США відвідала район ООС 01
Делегація посольства США відвідала район ООС 02
Делегація посольства США відвідала район ООС 03
Делегація посольства США відвідала район ООС 04
Делегація посольства США відвідала район ООС 05
Делегація посольства США відвідала район ООС 06
Делегація посольства США відвідала район ООС 07
Делегація посольства США відвідала район ООС 08
Делегація посольства США відвідала район ООС 09
Делегація посольства США відвідала район ООС 10

Автор: Ольга Лузан
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якe зараз упоротe у Кивськоi Русi на стрiмi "Уколотьie шмурдяком" в дану хвилину
https://www.youtube.com/watch?v=K5OMzBcgMJM
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19.11.2021 20:27 Відповісти
Американці наші справжні друзі! Дякуємо!
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19.11.2021 20:28 Відповісти
Чудово. Ніхто нам не допомагав більше за американців.
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19.11.2021 20:29 Відповісти
Welcome
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19.11.2021 21:01 Відповісти
ну почему на всех....на ВСЕХ...камуфляж и броники смотрятся достойно и естественно...
и только на...

как на корове седло... бамбец чмошный !!!
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19.11.2021 21:08 Відповісти
москальське питання можна вирішити тільки силовим методом!
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19.11.2021 21:09 Відповісти
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19.11.2021 21:10 Відповісти
Вже навіть американці починають сумніваться що ми воюємо на Донбасі
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19.11.2021 21:30 Відповісти
ни йанык ни зеля не отслужили положеное в армии - и уже точно, насейчас, оказались самыми х.выми прездоболами из всех президентов (понятно, не идеальных).. соупадение?
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19.11.2021 21:30 Відповісти
благодарность американцам
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20.11.2021 22:05 Відповісти
 
 