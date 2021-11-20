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ДТП (4211) Львів (2080) маршрутки (290)

Маршрутка у Львові збила двох жінок, одну з яких "протягнула" аж до кінцевої - жінка загинула. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В суботу, 20 листопада, близько 6 години ранку на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові маршрутка збила двох жінок, внаслідок чого одна з них загинула, друга потрапила до лікарні. Водій із місця ДТП поїхав, але поліцейські вже затримали його..

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Львівської області

Зазначається, що 47-річний водій маршрутки №138, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, здійснив наїзд на двох львів'янок 48 та 67 років, які йшли пішохідним переходом.

При цьому водій, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП.

В результаті наїзду одну жінку відкинуло на проїжджу частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. 

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Згодом патрульні поліцейські виявили транспортний засіб на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона.

Неподалік від маршрутки було виявлено тіло другої постраждалої, 48-річної львів’янки: жінка зачепилася за кузов і автобус протягнув її з місця ДТП аж до кінцевої.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характерні пошкодження переднього бампера.

Маршрутка у Львові збила двох жінок, одну з яких протягнула аж до кінцевої - жінка загинула 01
Маршрутка у Львові збила двох жінок, одну з яких протягнула аж до кінцевої - жінка загинула 02
Маршрутка у Львові збила двох жінок, одну з яких протягнула аж до кінцевої - жінка загинула 03
Маршрутка у Львові збила двох жінок, одну з яких протягнула аж до кінцевої - жінка загинула 04
Маршрутка у Львові збила двох жінок, одну з яких протягнула аж до кінцевої - жінка загинула 05
Маршрутка у Львові збила двох жінок, одну з яких протягнула аж до кінцевої - жінка загинула 06

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Водія затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+10
капец....мало что сдрыснул так еще и ...тащил тело ???? на бампере зацепилось????? это как????
............................................
искренние соболезнования родным убитой казлом женщины...
(последние минуты ее жизни были ужасны !!!!)
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20.11.2021 13:41
+8
Та які 3-8 років ?
Він же вбив людину !
Йому має світити значно більше. Скільки років життя він відібрав ?
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20.11.2021 13:10
+8
Яке жахіття !
Може, вона була жива після удару і можна було врятувати, якби цей звір зупинився і викликав швидку.

Хоча він взагалі не повинен був їх збити на пішохідному переході.

Співчуття рідним.
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20.11.2021 14:16
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Опять этот Львов!
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20.11.2021 13:05 Відповісти
Шо, опять?
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20.11.2021 13:09 Відповісти
Та ні.
Тоді був Харків.
Тобто, знову ця ...
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20.11.2021 13:09 Відповісти
На улицах украинских городов погибает каждый день большое количество людей, часто здоровых, часто детей и власть Украины это не заботит, нет видеокамер на дорогах, нет усиления ответственности за нарушения правил, у пьяниц права сразу не отбирают, ждут когда пьяница повторно попадется или убьет человека, то есть смертность на дорогах проходит мимо сознания наших властей, то ли дело коронавирус, на нем все внимание, при чем из всех заболеваний только на нем.
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20.11.2021 15:44 Відповісти
Согласен, но почему малый спрос с пешеходов и велосипедистов-им можно и пьяными быть, и нарушать ПДД, и ночью находиться на пешеходном переходе без световозвращающих элементов на одежде?
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20.11.2021 17:54 Відповісти
Я непротив адекватного спроса с обеих сторон. Но делать же что-то надо, люди погибают каждый день.
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22.11.2021 12:39 Відповісти
ну выбери себе другой город для ненависти...
мож мокша за рулём сидело,чы дохтор, выпустивший на маршрут гундяевский..
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20.11.2021 13:09 Відповісти
Мокша однозначно.
Хто ж у Львові за кермо маршрутки сяде? Тільки мокша.
Задовбали вже політичні зомбодовбні.
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20.11.2021 13:11 Відповісти
Сто відсотків те гівно було вже п'яне на маршруті і втекло з місця злочину. Роздерти, як жабу або як в Африці вогняні коралі з покришок................... От вам і маленький Париж, хоча чому дивуватися в нас таких також вистачає, кожен день смерті на пішоходних переїздах.
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20.11.2021 22:12 Відповісти
Да мокша однозначно сидела, а город конечно же Харьков, ведь в других ничего не происходит, разве не так ?)))
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20.11.2021 13:26 Відповісти
Прибрав би ти цей пост. Не місце тут такому "гумору".
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20.11.2021 13:23 Відповісти
Та які 3-8 років ?
Він же вбив людину !
Йому має світити значно більше. Скільки років життя він відібрав ?
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20.11.2021 13:10 Відповісти
Харьковская зайчиха шестерых убила, и ничего, загорает, скоро выйдет
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20.11.2021 17:41 Відповісти
Уже вышла. И не сидела.
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20.11.2021 23:45 Відповісти
Мабуть кастінг провадять-бо самі дурні вилупки потрапляють саме до маршрутників.Отаке лайно по всій країні...
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20.11.2021 13:12 Відповісти
Если бывали во Львове, то должны знать какие там дороги-улочки..
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20.11.2021 13:15 Відповісти
До чого тут Львівські вулочки?
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20.11.2021 13:19 Відповісти
улочки у любэ...
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20.11.2021 14:01 Відповісти
Оце так, тобто 5 км тягнув нещасну на бамперіі ніхто того не бачив. Якась мутна історія.
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20.11.2021 13:16 Відповісти
звідки ти взяв що ніхто не бачив? Аби ото ляпати.
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20.11.2021 13:37 Відповісти
стереотипи дуже шкідлива штука...в загальному ви ***** не знаєте про львів'ян і їх менталітет...
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20.11.2021 13:21 Відповісти
шо ж ви робите, не можна ж так...
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20.11.2021 13:21 Відповісти
капец....мало что сдрыснул так еще и ...тащил тело ???? на бампере зацепилось????? это как????
............................................
искренние соболезнования родным убитой казлом женщины...
(последние минуты ее жизни были ужасны !!!!)
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20.11.2021 13:41 Відповісти
Все ви вірно сказали! На жаль це наша дійсність.
Моя історія.
Будучи у лівому ряді (справа маршрутка) звертаю праворуч на вокзал (львів).
Маршрутка витискує мене на тротуар з переходом(праворуч). Зупняюсь (пішоходи перед капотом) сигналю постійно та преривсто, не допомагає. Воно даить мені ліве переднє крило.

Потім, воно мені каже - ти нах не львів'янин, нах не вмієш за кермом сидіти і либиться)

На маршрутчиків беруть усьо, що може взяти уермо у лапи.
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20.11.2021 18:23 Відповісти
ну що Вам сказати - сумно...і страшно...
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20.11.2021 18:34 Відповісти
Накурений був?
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20.11.2021 13:46 Відповісти
В Харьковской области вчера опять сбил двух женщин на пешеходном переходе, одну насмерть. А в самом Харькове женщину сбили на пешеходной дорожке напротив подъзда дома. Водитель перепутала при парковке тормоз с газом. Женщина получила множественные травмы. Журналссты назвали то, что творится на дорогах Харькова в последние дни "охотой на пешеходов".
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20.11.2021 13:49 Відповісти
Львів люб'язністю та цивілізованністю ніколи не вирізнявся.
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20.11.2021 13:54 Відповісти
Господи,яка страшна смерть...Волочити жінку через весь Львів,стесуючи м"ясо і ламаючи кості...Нема прощення тому звіру,хоч то шоста ранку була...І це ж один з найкалимніших маршрутів,іде з одного кінця Львову в інший через центр,а вважається приміським...Тобто там пільговики всі платять...
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20.11.2021 13:55 Відповісти
кости мясо этоже не танк..смех неудачника
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20.11.2021 15:27 Відповісти
Что то не понял, между дорошенка и дж. вашингтона на фото, разница -5-7 км, смотря как ехать. И это он протащил человека под маршруткой все это время? бууу Че творится?
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20.11.2021 13:59 Відповісти
Яке жахіття !
Може, вона була жива після удару і можна було врятувати, якби цей звір зупинився і викликав швидку.

Хоча він взагалі не повинен був їх збити на пішохідному переході.

Співчуття рідним.
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20.11.2021 14:16 Відповісти
Серйозно, хай перевірять водія на медичний канабіс. У нас один юний растаман так дитину вбив.
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20.11.2021 14:43 Відповісти
Може він водярою запивав його? Вперше чую щоб хтось від канабісу ставав агресивним.
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20.11.2021 17:21 Відповісти
А де написано що він агресивний?- Завтикав просто. На умняк висадило.
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20.11.2021 18:49 Відповісти
скорее всего он не заметил их, но как ?
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20.11.2021 15:06 Відповісти
как триллер боевик
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20.11.2021 15:26 Відповісти
Не чув удару, не чув, що щсь під машиною стукає??? Скотина пробувала втекти з місця ДТП, от і вся відповідь.
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20.11.2021 15:35 Відповісти
Кто из Львова?
Я правильно понимаю, что он тело тащил около 5 км?
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20.11.2021 17:53 Відповісти
мені інше цікаво ,чому при роботі з єлектрикою або з шкідливими хім.реактивами люди дотримуються правил безпеки ? іноді дивишся на пішоходів і дивуешся,як воно дожило до таких років ?
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20.11.2021 18:32 Відповісти
Я бачив те відео зі Львова : маршрутник спочатку збив двох жінок, видно як одну з них відкинуло на узбіччя зліва, на якийсь час він призупинився а потім як ні в чому не бувало рушив собі далі... Одну скалічив, іншу вбив - і відсидить якихось 3-5 років... На замітку кіллерам : викидайте свої вогнепали і сідайте за кермо, якщо когось замочите(і вас раптом таки пов'яжуть) - отримаєте максимум "пьятьорік"(а "за хорошу поведінку"- 3 чи 5 кусків американських баблосів через рік будете на волі).
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20.11.2021 19:12 Відповісти
Однозначно спалити того покидька!
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20.11.2021 22:14 Відповісти
Залетный черт из Днепра первый раз увидел море

Вчера на пляже в Лузановке гуляющие одесситы наблюдали необычную сцену - в нескольких метрах от берега в воде находился автомобиль ВАЗ. Водителя рядом не наблюдалось.



В соцсетях одесситы предполагают, что водитель мог быть нетрезвым и решил прокатиться вдоль берега, но в какой-то момент не туда повернул руль и застрял на мелководье. Фото утонувшего в море втомобиля стало популярным в одесских пабликах.

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20.11.2021 22:19 Відповісти
 
 