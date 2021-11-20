Маршрутка у Львові збила двох жінок, одну з яких "протягнула" аж до кінцевої - жінка загинула. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
В суботу, 20 листопада, близько 6 години ранку на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові маршрутка збила двох жінок, внаслідок чого одна з них загинула, друга потрапила до лікарні. Водій із місця ДТП поїхав, але поліцейські вже затримали його..
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Львівської області
Зазначається, що 47-річний водій маршрутки №138, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, здійснив наїзд на двох львів'янок 48 та 67 років, які йшли пішохідним переходом.
При цьому водій, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП.
В результаті наїзду одну жінку відкинуло на проїжджу частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Згодом патрульні поліцейські виявили транспортний засіб на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона.
Неподалік від маршрутки було виявлено тіло другої постраждалої, 48-річної львів’янки: жінка зачепилася за кузов і автобус протягнув її з місця ДТП аж до кінцевої.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характерні пошкодження переднього бампера.
Водія затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
Тоді був Харків.
Тобто, знову ця ...
мож мокша за рулём сидело,чы дохтор, выпустивший на маршрут гундяевский..
Хто ж у Львові за кермо маршрутки сяде? Тільки мокша.
Задовбали вже політичні зомбодовбні.
Він же вбив людину !
Йому має світити значно більше. Скільки років життя він відібрав ?
............................................
искренние соболезнования родным убитой казлом женщины...
(последние минуты ее жизни были ужасны !!!!)
Моя історія.
Будучи у лівому ряді (справа маршрутка) звертаю праворуч на вокзал (львів).
Маршрутка витискує мене на тротуар з переходом(праворуч). Зупняюсь (пішоходи перед капотом) сигналю постійно та преривсто, не допомагає. Воно даить мені ліве переднє крило.
Потім, воно мені каже - ти нах не львів'янин, нах не вмієш за кермом сидіти і либиться)
На маршрутчиків беруть усьо, що може взяти уермо у лапи.
Може, вона була жива після удару і можна було врятувати, якби цей звір зупинився і викликав швидку.
Хоча він взагалі не повинен був їх збити на пішохідному переході.
Співчуття рідним.
Я правильно понимаю, что он тело тащил около 5 км?
Вчера на пляже в Лузановке гуляющие одесситы наблюдали необычную сцену - в нескольких метрах от берега в воде находился автомобиль ВАЗ. Водителя рядом не наблюдалось.
В соцсетях одесситы предполагают, что водитель мог быть нетрезвым и решил прокатиться вдоль берега, но в какой-то момент не туда повернул руль и застрял на мелководье. Фото утонувшего в море втомобиля стало популярным в одесских пабликах.