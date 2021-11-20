В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці в Одесі провели спецоперацію, в результаті якої запобігли замовному вбивству підприємця, а також затримали виконавця та інших причетних до злочину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

"Чоловіка, діяльність якого пов'язана з ринком продукції водних біоресурсів, за 100 тис. грн намагався прибрати конкурент. Для реалізації злочинного наміру правопорушник звернувся за допомогою до так званого кримінального авторитета, який перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв'язки на волі, підібрав кілера і посередника, безпосередньо займався організацією злочину. Обидва - неодноразово судимі за тяжкі злочини", – зазначається в повідомленні.

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Правоохоронці встановили, де, коли і яким чином зловмисники запланували вбивство бізнесмена, і запобігли йому. Як тільки виконавець злочину приїхав на ринок, де працював потерпілий, правоохоронці затримали його.

"Під час спецоперації, яку провели за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, одночасно було затримано й інших осіб, причетних до правопорушення. У будинках, камері тримання та транспортних засобах провели санкціоновані заходи, під час яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату і наркотики", – повідомляють в поліції.

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Дії зловмисників кваліфіковано як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою (ч.2 ст. 15, п. п. 11 та 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігуранти затримані, їм загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Також під час досудового розслідування буде вирішено питання про притягнення зловмисників до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків.





















