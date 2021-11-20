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замовне вбивство (145) Одеса (4023) Одеська область (2491) Нацполіція (13922)

В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці в Одесі провели спецоперацію, в результаті якої запобігли замовному вбивству підприємця, а також затримали виконавця та інших причетних до злочину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

"Чоловіка, діяльність якого пов'язана з ринком продукції водних біоресурсів, за 100 тис. грн намагався прибрати конкурент. Для реалізації злочинного наміру правопорушник звернувся за допомогою до так званого кримінального авторитета, який перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв'язки на волі, підібрав кілера і посередника, безпосередньо займався організацією злочину. Обидва - неодноразово судимі за тяжкі злочини", – зазначається в повідомленні.

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Правоохоронці встановили, де, коли і яким чином зловмисники запланували вбивство бізнесмена, і запобігли йому. Як тільки виконавець злочину приїхав на ринок, де працював потерпілий, правоохоронці затримали його.

"Під час спецоперації, яку провели за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, одночасно було затримано й інших осіб, причетних до правопорушення. У будинках, камері тримання та транспортних засобах провели санкціоновані заходи, під час яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату і наркотики", – повідомляють в поліції.

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Дії зловмисників кваліфіковано як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою (ч.2 ст. 15, п. п. 11 та 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігуранти затримані, їм загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Також під час досудового розслідування буде вирішено питання про притягнення зловмисників до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків.

В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента 01
В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента 02
В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента 03
В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента 04
В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента 05
В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента 06
В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента 07
В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента 08
В Одесі правоохоронці запобігли замовному вбивству: бізнесмен за 100 тисяч гривень хотів прибрати конкурента 09

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+3
думаю...еще дней десять...будут предотвращать убийства...пару террористов возьмут банк... или троллейбус с пенсами...(без жертв естественно)...потом что-то где-то осторожно взорвут (пиротехнически)... и если эта возня не поможет сбить накал от вагнергейта.... думаю сценаристы что-то выдумают более жёсткое и кровавое...(опять же ...у ***** это отработанная практика... а нашечмовсё... талантливый ученик...хоть и сцыкливее...)
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20.11.2021 15:37
+2
В Килие (Одесская область) в собственной квартире коллеги по обмену валюты забуцали местного валютчика, из-за чего тот спустя два дня скончался в одесской больнице

Самое интересное в том, что появилось видео, на котором погибший, пока был в сознании, успел назвать имена тех, кто его избивал, и по информации СМИ, это совсем не те лица, кого задержали.

Полиция решила не приобщать данное видео к делу и лица, на которых указал погибший, по делу никак не проходят и подозреваемыми не являются.

****** Одесса
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20.11.2021 16:08
+1
не похоже шо хотел...жлобство наказуемо.
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20.11.2021 14:57
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не похоже шо хотел...жлобство наказуемо.
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20.11.2021 14:57 Відповісти
100000 грівень? - дешевка...
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20.11.2021 15:27 Відповісти
вчітелю за місяць...
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20.11.2021 15:34 Відповісти
цена рыболова = $4000
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20.11.2021 15:27 Відповісти
ларёк не поделили..
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20.11.2021 15:29 Відповісти
400 долларовые взятки, 4000 заказные убийства... Когда уже ерундой перестанут заниматься наши правоохоронци и перейдут на серьёзные дела, особенно в Одессе?
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20.11.2021 15:34 Відповісти
думаю...еще дней десять...будут предотвращать убийства...пару террористов возьмут банк... или троллейбус с пенсами...(без жертв естественно)...потом что-то где-то осторожно взорвут (пиротехнически)... и если эта возня не поможет сбить накал от вагнергейта.... думаю сценаристы что-то выдумают более жёсткое и кровавое...(опять же ...у ***** это отработанная практика... а нашечмовсё... талантливый ученик...хоть и сцыкливее...)
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20.11.2021 15:37 Відповісти
В Килие (Одесская область) в собственной квартире коллеги по обмену валюты забуцали местного валютчика, из-за чего тот спустя два дня скончался в одесской больнице

Самое интересное в том, что появилось видео, на котором погибший, пока был в сознании, успел назвать имена тех, кто его избивал, и по информации СМИ, это совсем не те лица, кого задержали.

Полиция решила не приобщать данное видео к делу и лица, на которых указал погибший, по делу никак не проходят и подозреваемыми не являются.

****** Одесса
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20.11.2021 16:08 Відповісти
фак,ради денег (фантиков) заказать,дибил
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20.11.2021 16:13 Відповісти
А чего там с министром агрополитики,шифером и это и еще много чего будет,а что по поводу ГОСИЗМЕНЫ презервативом?
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20.11.2021 18:06 Відповісти
А что там по Трухину?
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20.11.2021 20:01 Відповісти
Зачем эи вбросы на фоне фоне госизмены вяликим зе?
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20.11.2021 20:02 Відповісти
Подобное происходит очень часто, ведь расследование заказных убийств очень сложно в наши времена. Несмотря на наличие уличных камер, определенных улик, свидетелей и т. д. У нас нехватка профессиональных следователей, ведь следственные и оперативные мероприятия, проводимые в рамках первоначального этапа расследования заказных убийств, нацелены главном образом на поиски исполнителя убийства.
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29.01.2023 16:52 Відповісти
 
 