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Загиблого на Донбасі українського воїна Уберта Мрачковського поховають 22 листопада у Хмельницькому. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У понеділок, 22 листопада, у місті Хмельницький о 12.00 за адресою: вул. Толстого, 4, розпочнеться церемонія прощання із загиблим українським воїном Убертом Валерійовичем Мрачковським
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
33-річний старший солдат, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України Уберт Мрачковський загинув 19 листопада у зоні проведення ООС внаслідок смертельного поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.
Поховають загиблого віськовослужбовця на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. У нього залишились мати, дружина та двоє дітей.
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Будь ласка, зачекайте...
Слава героям та співчуття рідним - 33 роки!!! ЦЕ ЖАХ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM
УЧОРА ВОНИ ПРОСТО НЕ ЗРОБИЛИ ЯВКУ У ВР такуб, щоб у сумі з опозицією вистачило голосів ... НЕНАРОКОМ? Абсолютно ні , бо зараз винними зроблять Бурбу його соратників , Яніну з документами від спеців ...
печаль і сум.... 33 довічно...
співчуття родині загиблого, побратимам і Україні (таких синів губимо... цвіт нації...генофонд)
до сліз...
Дуже боляче.
І Ми повинні пам'ятати, що вбивства українців - це є ЗЛОЧИН Ху#ла, бо На його руках кров багатьох Героїв України!