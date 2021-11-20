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Загиблого на Донбасі українського воїна Уберта Мрачковського поховають 22 листопада у Хмельницькому. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У понеділок, 22 листопада, у місті Хмельницький о 12.00 за адресою: вул. Толстого, 4, розпочнеться церемонія прощання із загиблим українським воїном Убертом Валерійовичем Мрачковським

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

33-річний старший солдат, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України Уберт Мрачковський загинув 19 листопада у зоні проведення ООС внаслідок смертельного поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Поховають загиблого віськовослужбовця на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. У нього залишились мати, дружина та двоє дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від кулі російських окупантів на Донбасі загинув Уберт Мрачковський - воїн 8 полку Сил спеціальних операцій. ФОТО

Загиблого на Донбасі українського воїна Уберта Мрачковського поховають 22 листопада у Хмельницькому 01
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Кожного дня жертва договорняків ЗЕвлади з Крелем - вже здійснених й ще на попереду . Бо у них підгоряє від розкритої зради - що модже бути найнебезпечншим!
Слава героям та співчуття рідним - 33 роки!!! ЦЕ ЖАХ!!!
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20.11.2021 16:02 Відповісти
ОБРАЩЕНИЕ ГОНЧАРЕНКО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ К СОТРУДНИКАМ СБУ! АРЕСТОВЫВАЙТЕ ЕРМАКА! НЕ БОЙТЕСЬ!

https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM
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20.11.2021 16:03 Відповісти
напередодні на усіх політичних шоу Слизняки -СН обіцяли дати голоси за надання охорони бувшим спецам по вагнергейт операціїї ...І

УЧОРА ВОНИ ПРОСТО НЕ ЗРОБИЛИ ЯВКУ У ВР такуб, щоб у сумі з опозицією вистачило голосів ... НЕНАРОКОМ? Абсолютно ні , бо зараз винними зроблять Бурбу його соратників , Яніну з документами від спеців ...
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20.11.2021 16:42 Відповісти
яка ж світла Людина...Воїн... Герой....Син...
печаль і сум.... 33 довічно...
співчуття родині загиблого, побратимам і Україні (таких синів губимо... цвіт нації...генофонд)
до сліз...
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20.11.2021 16:10 Відповісти
Він - снайпер. Вчора тут хтось писав про це. Побачила і на фб.

Дуже боляче.
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20.11.2021 19:26 Відповісти
капец, разве к этому можно привыкнуть? когда одни жрут,веселятся, сбивают пьяными, шастают за пенсиями через кпп?
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20.11.2021 16:37 Відповісти
депутати шастають через КПВВ?
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20.11.2021 17:33 Відповісти
Наша Хмельницька Алея Слави продовжує збільшуватись і це наша біль... Вічна пам'ять Героям!
І Ми повинні пам'ятати, що вбивства українців - це є ЗЛОЧИН Ху#ла, бо На його руках кров багатьох Героїв України!
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20.11.2021 17:52 Відповісти
Судячи по спорядженню, наш снайпер загинув. Думаю, що за нашими спецназівцями не заржавіє. То-то сьогодні на фронті сєпари принишкли.
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20.11.2021 17:55 Відповісти
Так, снайпер.
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20.11.2021 19:28 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...
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20.11.2021 23:30 Відповісти
Царство Небесне Герою. Давайте завтра 22.11.21р. о 17-00 зробимо Так, щоб його смерть не була марною
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21.11.2021 01:23 Відповісти
 
 