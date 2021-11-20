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Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні до Києва прибули два гелікоптери Н-125 французького виробництва компанії Airbus Helicopters. Ними укомплектують авіаційні підрозділи ДПСУ, які нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Державна прикордонна служба України з січня 2020 року вже отримувала два гелікоптери типу Н-125.

В МВС наголосили, що нові машини, які прибули сьогодні, краще укомплектовані. Їх оснащено супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю Flir, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням.

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"Сьогодні прикордонники отримали чергові два гелікоптера Н-125, які допомагатимуть охороняти державний кордон. Їх оснащено найбільш сучасним обладнанням. Воно дозволяє вдень та в ночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора. Відео з камер можна відразу передавати в наземний командний пункт. Це потужне посилення ДПСУ, а безпека кордонів - на сьогодні є для МВС одним з основних пріоритетів",- розповів заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Досвід отриманих перших двох легких гелікоптерів у 2020 році показав економічність та ефективність їхнього застосування в цілях охорони державного кордону (загальний наліт перших двох машин складає близько 900 годин.)

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Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters 01
Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters 02
Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters 03
Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters 04
Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters 05
Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters 06
Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters 07
Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters 08
Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters 09

Н-125 - це одні з кращих машин у своєму класі. У 2005 році гелікоптер такої модифікації побив світовий рекорд і здійснив посадку на горі Еверест на рівні 8 тисяч 850 метрів над рівнем моря.

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В МВС нагадали, що постачання гелікоптерів Airbus здійснюється відповідно до угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки для створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні. 29 серпня 2018 року між Міністерством внутрішніх справ України та компанією Airbus Helicopters було укладено відповідний контракт. За його умовами всього заплановано поставку 24 гелікоптерів даного типу.
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Топ коментарі
+16

До зустрічі лукашенківських "біженців" готові. ☺️ Сподіваюсь... 🙄
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20.11.2021 16:50
+6
купить вертолёт за народные деньги
на это особого ума не надо ... заплатил и жди.
а на что способен наш "Матёр Сыч" , герой Украины из Запорожья ?
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20.11.2021 17:03
+6
коли державою керують моральні ..ідараси та політичні повії, саме тоді з,являється такі мізерні здобутки якими вони хочуть показати свою велич. поокажи чого ти добився для країни, а за чужі гроші ія можу купити все що завгодно, навіть атомну бомбу у КІМ ЧЕН ИНА
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20.11.2021 17:11
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Дуже,дуже вчасно...
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20.11.2021 16:45 Відповісти
" Главное перестать стрелять" , позвонить Лукашенко , выгнать и уволить лучших спецов разведки ,забрав документы прекрытия …………… зеИУДУ МРАЗИНУ В КЛЕТКУ
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20.11.2021 17:27 Відповісти
за такие деньги наших МИ-2 с десяток можно было купить
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20.11.2021 17:42 Відповісти
Ще ж про ангари кожному "французу" не забудьте
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20.11.2021 17:50 Відповісти
Ага, и их бы собирали из металолома по 2 штуки в год. Зато капец как патриотично
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20.11.2021 19:06 Відповісти
Патріотично коли наші робітники працюють,

а коли французькі - то ні
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20.11.2021 19:50 Відповісти

До зустрічі лукашенківських "біженців" готові. ☺️ Сподіваюсь... 🙄
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20.11.2021 16:50 Відповісти
Так-так-так, сказав кулемет...
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20.11.2021 19:35 Відповісти
красавці !🛰
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20.11.2021 16:53 Відповісти
главное что б не раздолбали как менты Приусы ....)))
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20.11.2021 16:55 Відповісти
купить вертолёт за народные деньги
на это особого ума не надо ... заплатил и жди.
а на что способен наш "Матёр Сыч" , герой Украины из Запорожья ?
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20.11.2021 17:03 Відповісти
о, воно відоме прарасєйське гнидо-лайно...
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20.11.2021 17:58 Відповісти
Может и способен, только правительство не заинтересовано, чтобы была работа у украинцев, пусть лучше французы на нас зарабатывают.
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20.11.2021 20:40 Відповісти
а почему не наши ми6,ми8-слишком дешевые?
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20.11.2021 17:04 Відповісти
Чьи ваши Ми-6?
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20.11.2021 17:20 Відповісти
Написано же что ми 8 жрет в 4-6 раз больше пального
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20.11.2021 19:07 Відповісти
коли державою керують моральні ..ідараси та політичні повії, саме тоді з,являється такі мізерні здобутки якими вони хочуть показати свою велич. поокажи чого ти добився для країни, а за чужі гроші ія можу купити все що завгодно, навіть атомну бомбу у КІМ ЧЕН ИНА
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20.11.2021 17:11 Відповісти
Интересное кино - сначала пиарились на том,что Порох фактически начал или сделал,потом все про.рали.Теперь на делах Авакова понты гоняют и одновременно про.ирают.
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20.11.2021 17:19 Відповісти
Про Еверест не триндіть. Там вертаку просто ніде сісти на вершині, бо вузенький гребінь із сніговим надувом. І навіть однією лижею не сяде. А взагалі машина просто супер. Як альпініст це кажу, бо в горах вертак - то життя.
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20.11.2021 17:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nhYG-IgsRJ0&t=226s Це Вам..Шановний!!
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21.11.2021 21:19 Відповісти
Визнаю свою помилку. Був переконаний, що найвища точка посадки- Південне сідло Евереста 7906 метрів.
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21.11.2021 22:01 Відповісти
это на них наркот и дЕрьмак в Ростов полетят?
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20.11.2021 17:35 Відповісти
Та хто їм дасть! Бігом по мінних полях через лугандон аж сніг з-під копит полетить.
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20.11.2021 17:45 Відповісти
с помощью не сложных математических вычислений, я так понимаю договор был подписан при порохе. Так ху..ли пиарится на крови. шмаркля гадає що ми нічого не розуміємо. ЗРЯ
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20.11.2021 17:37 Відповісти
Так же как и с катерами проэкта Кентавр
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20.11.2021 19:08 Відповісти
К нас правительство только с беженцами и контрабандистами воюет! Когда Россия наступала в Луганской и Донецкой области, никакой подмоги пограничникам не было. Всё это имитация, всерьёз у нас с Путиным никто не, даже не воевал, а не оказывал должного сопротивления.
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20.11.2021 18:29 Відповісти
во дела...а чеж вьі с путиньім не под Київом?
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20.11.2021 19:19 Відповісти
Ну цей договір ще за часів "барижної влади", а чим може похизуватись зебільна влада?
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20.11.2021 19:34 Відповісти
Тысячею на кино, и миллиардом дерев. Также отсутствием газа и угля.
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20.11.2021 20:41 Відповісти
 
 