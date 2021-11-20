Держприкордонслужба отримала два нових французьких гелікоптери Н-125 виробництва Airbus Helicopters. ФОТОрепортаж

Сьогодні до Києва прибули два гелікоптери Н-125 французького виробництва компанії Airbus Helicopters. Ними укомплектують авіаційні підрозділи ДПСУ, які нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Державна прикордонна служба України з січня 2020 року вже отримувала два гелікоптери типу Н-125.

В МВС наголосили, що нові машини, які прибули сьогодні, краще укомплектовані. Їх оснащено супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю Flir, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням.

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"Сьогодні прикордонники отримали чергові два гелікоптера Н-125, які допомагатимуть охороняти державний кордон. Їх оснащено найбільш сучасним обладнанням. Воно дозволяє вдень та в ночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора. Відео з камер можна відразу передавати в наземний командний пункт. Це потужне посилення ДПСУ, а безпека кордонів - на сьогодні є для МВС одним з основних пріоритетів",- розповів заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Досвід отриманих перших двох легких гелікоптерів у 2020 році показав економічність та ефективність їхнього застосування в цілях охорони державного кордону (загальний наліт перших двох машин складає близько 900 годин.)

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Н-125 - це одні з кращих машин у своєму класі. У 2005 році гелікоптер такої модифікації побив світовий рекорд і здійснив посадку на горі Еверест на рівні 8 тисяч 850 метрів над рівнем моря.

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В МВС нагадали, що постачання гелікоптерів Airbus здійснюється відповідно до угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки для створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні. 29 серпня 2018 року між Міністерством внутрішніх справ України та компанією Airbus Helicopters було укладено відповідний контракт. За його умовами всього заплановано поставку 24 гелікоптерів даного типу.