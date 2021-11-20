Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція. ФОТОрепортаж

Увечері 19 листопада мігранти, намагаючись перетнути кордон Білорусі з Польщею біля прикордонного села Старжина, кидали камінням у польських силовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері поліція підляського воєводства Польщі.

По інформації поліції після 16:00 в околицях Старжини група мігрантів закидала офіцерів і солдатів камінням. Ніхто з поліцейських не постраждав, було пошкоджено 2 поліцейські фургони.



У твіттері поліції Польщі відзначається, що відбулася колективна спроба силового перетину кордону. Співробітники білоруських служб допомагали мігрантам.

"Поліцейські машини були потрощені, а спроба була відбита", - резюмується у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігранти змінили тактику штурму кордону, - Міноборони Польщі







