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Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Увечері 19 листопада мігранти, намагаючись перетнути кордон Білорусі з Польщею біля прикордонного села Старжина, кидали камінням у польських силовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері поліція підляського воєводства Польщі.

По інформації поліції після 16:00 в околицях Старжини група мігрантів закидала офіцерів і солдатів камінням. Ніхто з поліцейських не постраждав, було пошкоджено 2 поліцейські фургони.

У твіттері поліції Польщі відзначається, що відбулася колективна спроба силового перетину кордону. Співробітники білоруських служб допомагали мігрантам.

"Поліцейські машини були потрощені, а спроба була відбита", - резюмується у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігранти змінили тактику штурму кордону, - Міноборони Польщі

Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція 01
Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція 02
Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція 03
Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція 04
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Топ коментарі
+39
Абсолютно верно. Если я перелезу в Польшу через проволоку - штраф,а то и тюрьма,депортация и покошмарят еще дома. Араб с айфоном - бедный беженец,которого надо жалеть!
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20.11.2021 17:26
+17
поставьте таблички "осторожно мины"..... успокоятся, для страху пару петард взорвите.))))))))))
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20.11.2021 17:17
+16
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20.11.2021 20:28
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поставьте таблички "осторожно мины"..... успокоятся, для страху пару петард взорвите.))))))))))
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20.11.2021 17:17 Відповісти
Сигнальные мины для этого есть
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20.11.2021 20:00 Відповісти
ахтунг минен нихт бананен обезьянен
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20.11.2021 22:28 Відповісти
Цікава ситуація: ******** і кримінальні злочинці по факту цих діянь рвуться в Польщу. Якщо Польща правова держава, то повинна застосовувати жорсткі заходи проти злочинців, аж до арештів строків і депортацій. Ну і що хочуть шукачі халяви знайти після цього в ЄС?
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20.11.2021 17:21 Відповісти
Абсолютно верно. Если я перелезу в Польшу через проволоку - штраф,а то и тюрьма,депортация и покошмарят еще дома. Араб с айфоном - бедный беженец,которого надо жалеть!
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20.11.2021 17:26 Відповісти
скажите мне сколько можно терпеть мусульманских ублюдков нигеров арабов курдов сирийцев которые ни хрена не делали в своих странах кроме как убивать грабить и варнякать что нам ДОЛЖНА ЕЖОПА ВЗЯТЬ НА СОДЕРЖАНИЕ..... сколько можно терпеть их эти подонков типа турыстов аморальных уродов... выходки.... почему по этим нарушителям границы не применили табельное оружие, вертушки, легкую и тяжёлую бронетехнику..... почему на них не направили свору надрессированных собак?? чего ждем то????
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20.11.2021 19:26 Відповісти
Ибо относительно мало возможностей...только если уже перешли границу...а если кидают камни то уже нельзя....
Примерно как с границей поста в карауле...завалиш нарушителя за границей поста турма..даже если он сумеет с 3-мя пулями в спине пробежать 5м и упадет за пределами поста турма...
Все остальное провокация, но завалтиь обезьяну за колючкой низзя
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20.11.2021 20:07 Відповісти
Я думаю, что решить эти проблемы можно, нужна только политическая воля. Ну и некоторое количество финансов.
Учитывая нынешнюю ситуацию, границу нужно обустроить несколько иначе. На нейтралке валить нельзя, поэтому надо дать возможность особо отмороженным уродам пересечь границу.
Забор между погранстолбами должен быть чисто символическим, а основной (усиленный) забор должен быть отнесен на пару десятков метров вглубь своей территории. И за попытку порезать вот этот забор, и за прогулки по территории Польши (за пересечение первого забора, который между погранстолбами) можно валить всех бешенцев, которые уже точно находятся на территории Польши. Можно еще периодически прогонять БТР с пулеметом, с отстрелом нарушителейт под видеофиксацию.
Ну и подкрепить это вновь принятым законом (существующий закон даже не предполагает возможности того, что сейчас происходит). Который разрешает огонь на поражение даже по одиночкам, не говоря уже о толпе, да еще в сопровождении спецслужб (людей в камуфляже, без опознавательных знаков и с оружием в руках) противной (в обоих смыслах) стороны.
И Европе (в данном случае Германии) стоит пересмотреть свои законы об эмигрантах, которые позволяют мигрантам практически пожизненно получать пособие не работая. За три месяца не нашел работу - давай, до свидания. И нагнать домой уже понаехавших, у которых этот срок уже истек.
Если это сделать, думаю вся эта хренотень очень быстро закончится.
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20.11.2021 23:12 Відповісти
Ты просто садист.Все это необходимо направить на бульбофюрера и его патрона х-ла.
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20.11.2021 20:21 Відповісти
все кого ты перечислил это оружие глобалистов по уничтожению национальных государств . никто бы из них не бежал в Европу если бы их не ввозили с разрешения политической верхушки . Поляков Евросоюз осуждает за водометы и за силовую защиту границы . На просьбу Польши выделить деньги на организацию охраны границы ЕС отказали , но дали лукашенко 77 тысяч евро на помощь фальшивым беженцам .
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21.11.2021 02:44 Відповісти
Надо стрелять при нарушении границы! Тупая толерантность европы начинает раздражать!
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21.11.2021 09:03 Відповісти
вони мігрантами були мабуть ще у літаку...
теперь то- тітушки фуйла з лукою
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20.11.2021 17:25 Відповісти
У літаку вони були туристами, з белоруськими візами та турпутівками.
З якого дива вони перетворились на мігрантів, якщо приїхали у Білорусь туристами?
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20.11.2021 17:40 Відповісти
де беруться камінці в зоні де один пісок? цікаво.
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20.11.2021 17:26 Відповісти
У мене товариш у тих місцях має родичів (родичі дружини) Я теж дивувався А він каже: "Там у піску багато каміння Городи орють так постійно з городу каміння виносять!"
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20.11.2021 17:33 Відповісти
Наверное с собой принесли в карманах, да в пазухах.
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20.11.2021 20:42 Відповісти
шота єти бєжєнцьі вьіглядят пручее, чем местное население бульбении
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20.11.2021 17:27 Відповісти
Значить тактика змінилася. Якщо раніше мігранти знаходилися поблизу кордону і виснажувалися, то тепер, певно, вони будуть здійснювати спроби так би мовити "вахтовим методом" і виснажувати польських силовиків
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20.11.2021 17:31 Відповісти
Да. Точно. Переночевали на складах Зайцева, отоспались, отдохнули и снова в бой.
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20.11.2021 17:42 Відповісти
Сутки через троє)
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20.11.2021 17:51 Відповісти
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20.11.2021 17:33 Відповісти
Даже уже понимая что в Гермашку они не попадут, они не пойдут против беларуских полицаев. Потому что знают что те их от***дят, все отберут и бросят в тюрягу или вообхе прибьют и прикопают.
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20.11.2021 17:40 Відповісти
тримайтесь поляки все буде добре, мігрантів нає..лі , вони вже і самі не раді.
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20.11.2021 17:41 Відповісти
Надо строить НОРМАЛЬНЫЙ ЗАБОР:
Железобетон, пять метров высотой, колючка под напряжением и пулеметные вышки.
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20.11.2021 17:43 Відповісти
Тільки так. Правда такий паркан буде коштувати мільярдів 200 і буде готовий років через тридцять)
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20.11.2021 17:49 Відповісти
Сеня уже построил такой!
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20.11.2021 17:55 Відповісти
Не твоему грязному языку вспоминать Сеню!
Сеня - лучший Премьер, что у нас был.
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20.11.2021 18:03 Відповісти
В головах зебилов.
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20.11.2021 19:55 Відповісти
только чтобі пулемёты Гатлинга были.
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20.11.2021 17:58 Відповісти
в Карпатах снег выпал до метра...скоро эти черножопые пингвины,начнут впадать в зимнюю спячку....или улетят в тёплые края....
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20.11.2021 17:48 Відповісти
у бульбашії можно сісті надовго за грати. якщо ти одягнув червоно -білі шкарпетки і просто йдеш по вулиці...
але якщо ти приїхав з ірану та кідаєшь у польських прикордонників камінням , ломишся через кордон троща все на свойому шляху - тобі - нічого не буде , навіть нагодують та дадуть матрас ...
здогадайтеся, з трьох раз , чому це так ???
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20.11.2021 17:49 Відповісти
выразить этим бежанцам глубокую озабоченность Бангладешским меморандумом ! 💀
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20.11.2021 17:49 Відповісти
Ну и правильно делают, кидайте камнями, начните ещё стрелять в них так им и надо полякам этим. Пока поляки пока не отрастят яйца и не перестанут играть в толерантность я своё мнение не поменяю. попробовал бы хоть что то подобное сделать украинец в тюрьме бы убили, как это уже было, а чертей всяких в жопу целуют.
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20.11.2021 17:50 Відповісти
Ой, чья бы мычала. Аби та топень перла в Украину, давно бы уже прорвались. Разве нет?
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20.11.2021 18:31 Відповісти
ПКК атакует?
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20.11.2021 17:56 Відповісти
Цікаво, коли я полізу з сторони України, мене пристрелять чи просто приб'ють, якщо пощастить
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20.11.2021 18:12 Відповісти
А в это время.втихую, другие иммигранты с 1877г.(после русско-турецкой войны)- арабохайи поставили в Карабахе 10 бюстов государственным деятелям Рос.империи.(русских в советские времена в магазинах оскорбляли нагло).ОНИ поставили их в ХОДЖАЛАХ.где был геноцид одэров,зная что туда рано или поздно будет атака и что там дух вырезанных детей и стариков.Об этом нигде не воют ни затуляны-соловьяны,ни пресса России.Втихую гадят.
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20.11.2021 18:15 Відповісти
и будет им "хорошо" ...



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20.11.2021 18:19 Відповісти
Лукашенко просто не хочется садиться. Крутит жопой. Требует чтоб Европа с ним считалась и с ним дела вела. Но нет. Вове осталось просто подождать. Никуда усатая *учка не денется.
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20.11.2021 18:19 Відповісти
Увечері 19 листопада мігранти, намагаючись перетнути кордон Білорусі з Польщею біля прикордонного села Старжина, кидали камінням у польських силовиків. Джерело: https://censor.net/ua/p3300665


До бабки не ходи - мігранти пройшли інструктаж у фсб
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20.11.2021 18:31 Відповісти
Poducit migrantov sto delat.Litve teper vizu grupu irakcev,oni v Litvu sami uze nexocet ,a obratno domoj v Irak ix nevypuskajet.Vot zalujtisia prosiat pomoci cerez svojiu ambasadu,govoriat ix byli pogranicniki s Belorus
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20.11.2021 19:09 Відповісти
Проблему вирішать гуманні капкани на вовка.
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20.11.2021 19:59 Відповісти
Опять спрашиваю. Почему пограничные собачки до сих не отведали мяска нелегального?
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20.11.2021 20:14 Відповісти
Nedavno sobacka pogranicnik kapnula odnogo,tot so spalanim meskom liog na nasu granicu.Sobaka kapnula za mesok i poniaslas vmeste s nelegalom Teper oni uze sami nexocet idti k nam,govorit tolko ne v Litvu
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20.11.2021 21:18 Відповісти
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20.11.2021 20:28 Відповісти
Це добре))) хай бикують ці мусульманські мігранти у польщі, може поляки нарешті зрозуміють що ліпших за українців не має...
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20.11.2021 21:19 Відповісти
Дебільна ідея - бути крищим тільки на фоні черномазих відморозків. Власної гідгності не має?
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20.11.2021 21:37 Відповісти
Стреляйте , панове , стреляйте . Хотябы резиновыми пулями .
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21.11.2021 02:35 Відповісти
 
 