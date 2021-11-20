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Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Увечері 19 листопада мігранти, намагаючись перетнути кордон Білорусі з Польщею біля прикордонного села Старжина, кидали камінням у польських силовиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері поліція підляського воєводства Польщі.
По інформації поліції після 16:00 в околицях Старжини група мігрантів закидала офіцерів і солдатів камінням. Ніхто з поліцейських не постраждав, було пошкоджено 2 поліцейські фургони.
У твіттері поліції Польщі відзначається, що відбулася колективна спроба силового перетину кордону. Співробітники білоруських служб допомагали мігрантам.
"Поліцейські машини були потрощені, а спроба була відбита", - резюмується у повідомленні.
Топ коментарі
+39 Alexey G
показати весь коментар20.11.2021 17:26
+17 Петро Сидоренко
показати весь коментар20.11.2021 17:17
+16 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар20.11.2021 20:28
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Будь ласка, зачекайте...
Примерно как с границей поста в карауле...завалиш нарушителя за границей поста турма..даже если он сумеет с 3-мя пулями в спине пробежать 5м и упадет за пределами поста турма...
Все остальное провокация, но завалтиь обезьяну за колючкой низзя
Учитывая нынешнюю ситуацию, границу нужно обустроить несколько иначе. На нейтралке валить нельзя, поэтому надо дать возможность особо отмороженным уродам пересечь границу.
Забор между погранстолбами должен быть чисто символическим, а основной (усиленный) забор должен быть отнесен на пару десятков метров вглубь своей территории. И за попытку порезать вот этот забор, и за прогулки по территории Польши (за пересечение первого забора, который между погранстолбами) можно валить всех бешенцев, которые уже точно находятся на территории Польши. Можно еще периодически прогонять БТР с пулеметом, с отстрелом нарушителейт под видеофиксацию.
Ну и подкрепить это вновь принятым законом (существующий закон даже не предполагает возможности того, что сейчас происходит). Который разрешает огонь на поражение даже по одиночкам, не говоря уже о толпе, да еще в сопровождении спецслужб (людей в камуфляже, без опознавательных знаков и с оружием в руках) противной (в обоих смыслах) стороны.
И Европе (в данном случае Германии) стоит пересмотреть свои законы об эмигрантах, которые позволяют мигрантам практически пожизненно получать пособие не работая. За три месяца не нашел работу - давай, до свидания. И нагнать домой уже понаехавших, у которых этот срок уже истек.
Если это сделать, думаю вся эта хренотень очень быстро закончится.
теперь то- тітушки фуйла з лукою
З якого дива вони перетворились на мігрантів, якщо приїхали у Білорусь туристами?
Железобетон, пять метров высотой, колючка под напряжением и пулеметные вышки.
Сеня - лучший Премьер, что у нас был.
але якщо ти приїхав з ірану та кідаєшь у польських прикордонників камінням , ломишся через кордон троща все на свойому шляху - тобі - нічого не буде , навіть нагодують та дадуть матрас ...
здогадайтеся, з трьох раз , чому це так ???
До бабки не ходи - мігранти пройшли інструктаж у фсб