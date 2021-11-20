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Канада (1501) космос (333) Держкосмос (54) Тафтай Володимир (7)

Україна та Канада розпочинають будівництво космопорту, - Держкосмос. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

19 листопада 2021 року у провінції Нова Шотландія (Канада) анонсовано початок будівництво космічного пускового майданчика.

Презентація та урочиста церемонія відбулись у місті Галіфакс (Канада) 19 листопада 2021 року за участі глави Державного космічного агентства України Володимира Тафтая та Міністра інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філліпа Шампаня, члена Парламенту Канади Шона Фрейзера, Президентки Канадського космічного агентства Ліси Кемпбелл, Міністра економічного розвитку провінції Нова Шотландія Сьюзан Коркум-Грік та інших, розповів Тафтай, передає Цензор.НЕТ.

"Проект передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських ДП "КБ "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод". Проект реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS)", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому

Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчику буде присвоєно ім’я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП "КБ "Південне".

Також напередодні космічні агентства України та Канади підписали Спільну заяву щодо відзначення партнерства українських підприємств ДП "КБ "Південне", ДП ВО "Південмаш" з Maritime Launch Services.

Україна та Канада розпочинають будівництво космопорту, - Держкосмос 01
Україна та Канада розпочинають будівництво космопорту, - Держкосмос 02
Україна та Канада розпочинають будівництво космопорту, - Держкосмос 03
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Топ коментарі
+11
Ну то же в кооперации с москалями. Тут вроде их нет.
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20.11.2021 20:17
+11
Канадцы это не бразильские казнокрады. Да и влияния Кучмы уже не такое как раньше (тот еще деребанщик)
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20.11.2021 20:21
+7
Якраз що ракета є. При тому навіть не одна. І що саме головне вони вже готові.

Саме тому будують космодром. Бо готові ракети є. А ось запустити їх немає звідки.
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20.11.2021 20:31
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Как всегда закончится так:
Власть обгадится с Канадой и мы будем опять В дупе
Если строить то самим
Сейчас ни одно. Сложное изделие не делается в одной стране
А потом ближе к экватору ракеты запускать экономичнее
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21.11.2021 18:31 Відповісти
А какая страна на экваторе нам даст построить космодром?
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05.12.2021 10:11 Відповісти
Украина не может детских и спортивных майданчиков построить в городах
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21.11.2021 21:46 Відповісти
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