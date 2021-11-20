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Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Збройні формування Російської Федерації продовжують тероризувати мирне населення, здійснюючи обстріли населених пунктів, розташованих на підконтрольній Урядові України території поблизу лінії розмежування, застосовуючи при цьому як артилерію, заборонену Мінськими угодами, так і інші види озброєнь.

Про це інформує українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що 19 листопада у період з 12:30 до 12:45 збройні формування РФ здійснили обстріл населеного пункту Катеринівка із застосуванням станкового протитанкового гранатомету СПГ-9.

"Спостережною групою української сторони СЦКК була проведена фіксація наслідків обстрілу, в ході якої було встановлено, що вогонь вівся з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Молодіжне, було здійснено 4 постріли, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок, господарське приміщення та прилегла територія за адресою: Катеринівка, вул. Коцюбинського, 20", - сказано в повідомленні.

Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки 01
Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки 02
Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки 03
Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки 04
Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки 05
Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки 06
Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки 07
Пошкоджено житлові будинки, - українська сторона СЦКК показала наслідки вчорашніх обстрілів військами РФ Катеринівки та Новозванівки 08

Крім того, повідомляється, що цього ж дня, у період з 22:25 до 22:45 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Новозванівка, Луганської області із застосуванням мінометів калібру 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинув український воїн, загалом окупанти здійснили 17 обстрілів, - штаб ООС

"Вогонь вівся з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Калинове. Зафіксовано влучання 5 мін. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та прилегла територія за адресами: с. Новозванівка, вул. Радянська, буд. 18, та буд. 20", - інформує українська сторона СЦКК.

"Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано до Луганської обласної прокуратурі", - зазначається в повідомленні.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що дані факти є черговими грубими порушеннями збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, а також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
придурку, свинособако пiд проксi, нормальнi люди тут самоназву паРашi з великоi лiтери не пишуть.
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20.11.2021 21:29
+6
Армія воює без верховного зебидляка
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20.11.2021 21:25
+4
прилетел на крышу тетё Вале -
руSSкий мир, который с мужем звали,
на земле и стенах - дыры, дыры...
восемь лет ни мужа нет ни мира
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20.11.2021 21:22
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придурку, свинособако пiд проксi, нормальнi люди тут самоназву паРашi з великоi лiтери не пишуть.
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20.11.2021 21:29 Відповісти
********* или *********. срасция- это для приодинских обсосов
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20.11.2021 21:47 Відповісти
Противник - раштисты, манкурты с опзжопы и шария и их инфотрольня, нечисть. А чей Крым, кобзарь, просвети?
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21.11.2021 02:22 Відповісти
прилетел на крышу тетё Вале -
руSSкий мир, который с мужем звали,
на земле и стенах - дыры, дыры...
восемь лет ни мужа нет ни мира
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20.11.2021 21:22 Відповісти
Армія воює без верховного зебидляка
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20.11.2021 21:25 Відповісти
Ждемс возмущённые реплики Меркель !!!
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20.11.2021 21:39 Відповісти
Ей некогда она наслаждается подарками ,а их так много, что времени на остальное не остаётся
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20.11.2021 23:27 Відповісти
Шо, картинки фотографируем? А защищать своих граждан кто будет?
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20.11.2021 21:51 Відповісти
Где это "ЗЕЛЕНЕ ЧМО"???
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20.11.2021 21:57 Відповісти
Ой, да пусть лучше этот гундосик не вылазит.
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20.11.2021 22:46 Відповісти
А шо по этому поводу скажет Наивеличайший? Или такие новости ему Дерьмак не показывает?
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20.11.2021 22:00 Відповісти
Сегодня 👨‍❤️‍💋‍👨шерочка с машерочкой отмечают меридиан !
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21.11.2021 01:54 Відповісти
 
 