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Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Корабель з двома переобладнаними патрульними катерами берегової охорони США, призначеними для посилення військово-морських сил України, пройшов сьогодні через протоку Дарданелли і наближаються до Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Корабель із двома патрульними катерами класу Island 8 листопада відправився з Балтімора в український порт Одеса.
Як зазначається, українські моряки, що служитимуть на цих катерах, вже пройшли відповідну практичну підготовку за розширеною програмою у США.
"Два нові човни є частиною американського пакету безпекових заходів для України, вартість якого перевищує 2,5 мільярда доларів. У 2019 році Україна отримала два подібних судна", - пише видання.
Топ коментарі
+22 18c49ed2
показати весь коментар20.11.2021 21:36
+14 Александр Александр 66da010f
показати весь коментар20.11.2021 21:48
+10 хужє не будєт
показати весь коментар20.11.2021 21:55
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поребрик палає, на сраних диванах !
от хочуть амеріканці допомогти Україні і роблять.
не?
а то он сорвёт их проход в Украину..
по твоему мы ставим, чтобы нападать?
Свято наближається