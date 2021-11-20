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Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Корабель з двома переобладнаними патрульними катерами берегової охорони США, призначеними для посилення військово-морських сил України, пройшов сьогодні через протоку Дарданелли і наближаються до Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Корабель із двома патрульними катерами класу Island 8 листопада відправився з Балтімора в український порт Одеса.

Як зазначається, українські моряки, що служитимуть на цих катерах, вже пройшли відповідну практичну підготовку за розширеною програмою у США.

"Два нові човни є частиною американського пакету безпекових заходів для України, вартість якого перевищує 2,5 мільярда доларів. У 2019 році Україна отримала два подібних судна", - пише видання. 

Читайте також: Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора до Одеси. ФОТО

Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters 01
Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters 02
Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Это есть "зер гуд". Ждем-с канонады пуканов из-за поребрика.
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20.11.2021 21:36
+14
Браво! Боже, Храни Америку....
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20.11.2021 21:48
+10
До речі, потоплений у Севастополі російський флот - прямий привіт від турецького флоту.
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20.11.2021 21:55
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Это есть "зер гуд". Ждем-с канонады пуканов из-за поребрика.
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20.11.2021 21:36 Відповісти
И классические залпы рабсеянских морячков в свои трюмы посудин из своего главного говнокалибра тоже ждем.
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20.11.2021 21:51 Відповісти
вот не пойму почему столь нужные корабли морем а почему не отправить 2 рейса или за один МРИЮ???????
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20.11.2021 22:19 Відповісти
Сколько тонн привезет Мрия? А сколько такой корабль?)
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20.11.2021 23:04 Відповісти
Тільки хотів написать! "Дристомет" почнеться знатний!
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20.11.2021 22:27 Відповісти
они для них представляют примерно такую опастность,как комар на жопе у слона.
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21.11.2021 00:32 Відповісти
в спам, рузькэ
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21.11.2021 08:55 Відповісти
болезненный,сделай мне больно,укуси меня за какашку!
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21.11.2021 09:02 Відповісти
Да ты весь - сплошная какашка.
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21.11.2021 09:52 Відповісти
Я знал что еще кто то захочет меня за нее укусить, тебе Гриша повезло,ты попал в число "счастливцев"
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21.11.2021 14:54 Відповісти
В спам, вонючка рузька
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21.11.2021 12:38 Відповісти
це не "наш" Президент
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20.11.2021 21:47 Відповісти
ми так жили 40 років під совком і не вважали що це "наша " влада. Просто "українська революція" ще не закінчилась. Окупація триває.
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20.11.2021 21:56 Відповісти
немає чим гордитись, що ви 70 років кацапів терпіли
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20.11.2021 22:07 Відповісти
до речі, оце "***" в сімдесяті роки набуло популярності серед школяриків, а в 80-ті добавилось частка "ть"
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20.11.2021 22:41 Відповісти
зачотное фото для с.к кацапстана !
поребрик палає, на сраних диванах !
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20.11.2021 21:39 Відповісти
Флоту Московии самоутопляться не привыкать.
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20.11.2021 21:45 Відповісти
До речі, потоплений у Севастополі російський флот - прямий привіт від турецького флоту.
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20.11.2021 21:55 Відповісти
Те саме з російсько-японською війною.
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20.11.2021 21:56 Відповісти
Що такоя "чф рф"?
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20.11.2021 21:46 Відповісти
чифирь
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20.11.2021 21:48 Відповісти
Еще со времен совка ЧФ это "чулочная фабрика".
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20.11.2021 21:53 Відповісти
з 50 тих що ще Порох заказав
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20.11.2021 21:43 Відповісти
ну і брехло )) свиня барижна нічого не завмовляла ! а чого не 100 000 000 000 а лише 50?
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21.11.2021 14:19 Відповісти
я не морской спец,но глядя на ватерлинию впечатление шо полупустой идет.гнать такую махину через океан ради 2-х катеров...
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20.11.2021 21:44 Відповісти
ти точно не спец ...
от хочуть амеріканці допомогти Україні і роблять.
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20.11.2021 21:56 Відповісти
На сухогрузе кран-стрелы *Либхер*, специализация для тяжёлых не форматных грузов на палубе. Возможно сам разгрузится в порту. А возможно и с помощью плав-крана. Трюма могут быть и пусты. Просто в таких случаях забункерован водой и топливом по полной---для балласта.
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20.11.2021 23:01 Відповісти
Браво! Боже, Храни Америку....
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20.11.2021 21:48 Відповісти
Дайте пожалуйста Украине противокорабельные ракеты Гарпун
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20.11.2021 21:48 Відповісти
Айсленд это для пограничников
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20.11.2021 21:49 Відповісти
так падлюк кацапськіх іменно на кордоні і треба осекать....
не?
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20.11.2021 22:00 Відповісти
Отвечаю должно за 8 лет в ВМС Украины бригады береговой обороны с противокорабельными ракетами.
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20.11.2021 22:04 Відповісти
Знаешь я б хотел чтоб за пять лет предыдущий власти соорудили комплекс РЭБ которая глушила все РЛС на границе не меньше 100 - й50 км. Турки это могли сделать
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20.11.2021 22:14 Відповісти
знаешь я би хотів, шо б за майже за 2.5 рокі теперешня влада хочь дерев з мілліард насадила, ну хоть щось з казла зеленоґо
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20.11.2021 22:22 Відповісти
"Знаешь"...за минулі 5-ть років для ЗСУ розробили, зробили, поставили багато чого корисного і це при тому, що до 14 року у військових був один мотлох, а ось за 2,5 правління СонцелікогоЗебонатіка нічого, крім зашкварів - останній "вагнергейт"!
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21.11.2021 09:33 Відповісти
нет, для ВСУ. для пограничников будут французские катера
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21.11.2021 02:54 Відповісти
Вы должны понимать водоизмещение вооружение боевого катера
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20.11.2021 21:51 Відповісти
Если-бы к кацапским границам к Грузино-Турецко-Болгарско-Румынско-Украинском Черном море приближались хотя-бы два Американских Авианосца с ядерным оружием, то это было-бы лучше, чем всего лишь два американских катера. Будем надеяться, что эти катера США с ядерными боеголовками и ракетами на борту.
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20.11.2021 21:59 Відповісти
Эти катера только для пограничников
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20.11.2021 22:01 Відповісти
ти вже писало вище
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20.11.2021 22:08 Відповісти
даешь 3й раз!
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20.11.2021 22:10 Відповісти
пожалуйста, не говорите об это зеленскому...
а то он сорвёт их проход в Украину..
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20.11.2021 22:01 Відповісти
Як би неЛох з єрмаком і їх не здали росії.
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20.11.2021 22:02 Відповісти
Вы поймите можно поставить Нептун на боевое дежурство. Ну запустим ну потопим корабли а ответка какая будет?
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20.11.2021 22:05 Відповісти
так, что, не ставить?
по твоему мы ставим, чтобы нападать?
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20.11.2021 23:04 Відповісти
Два американских патрульных катера приближаются к Черному морю

Свято наближається
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20.11.2021 22:14 Відповісти
Цікаво, цч катери із системою керування вогнем "Іджис"?
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20.11.2021 22:20 Відповісти
красавцы
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20.11.2021 22:33 Відповісти
в Азовське море потрібно їх...
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20.11.2021 22:34 Відповісти
А почему не своим ходом, получил бы опыт перехода
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20.11.2021 22:37 Відповісти
Мабуть дешевше і простіше. Це ж не крейсери,щоб бороздіть простори мірового окєана.
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20.11.2021 22:58 Відповісти
и на капремонт сразу становиться?) и это не океанские корабли, у них топлива не хватит
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21.11.2021 02:58 Відповісти
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20.11.2021 22:39 Відповісти
айленд-це один плавучий кулемет на двадцять кулеметників. Який корабель мордору він може потопити?
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20.11.2021 22:55 Відповісти
зачем топить мордовские корабли? удмуртов только пугнуть немного они сами их потопят, как делали это неоднократно.
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21.11.2021 00:28 Відповісти
Не повіриш, любий майже.) 2000 пострілів з кулемету мало хто витримає.
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21.11.2021 02:57 Відповісти
Поставим ракеты и всех победим.
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21.11.2021 08:35 Відповісти
гарна добра новина !!!
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20.11.2021 23:34 Відповісти
Они уже не американские, они украинские.
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21.11.2021 01:29 Відповісти
На николаевском судостроительном заводе корабли не строят, а жаль.
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21.11.2021 08:34 Відповісти
Отличные пограничные кораблики. Но ракетные катера, которые начали строить для Украины в Британии, лучше. Украине не нужен океанский флот, а для того, чтоб кацапы тихо сидели на своих базах - достаточно и ракетных катеров, вооруженных хорошими противокорабельными ракетами. В комплексе с береговыми установками "Нептун" это будет отличной сдерживающей силой. Конечно, кацапы будут вопить, о своей непобедимости, но это уже будет только пустой, спесивой фанаберией.
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21.11.2021 10:08 Відповісти
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21.11.2021 10:10 Відповісти
А как по мне, то хорошо иметь и те и те. Назначение у них разное. А чем больше малых боевых кораблей, тем лучше, это не океан. А оснастить ракетные катера крылатыми ракетами, то вообще отлично.
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22.11.2021 09:30 Відповісти
 
 