Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters. ФОТО

Корабель з двома переобладнаними патрульними катерами берегової охорони США, призначеними для посилення військово-морських сил України, пройшов сьогодні через протоку Дарданелли і наближаються до Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Корабель із двома патрульними катерами класу Island 8 листопада відправився з Балтімора в український порт Одеса.

Як зазначається, українські моряки, що служитимуть на цих катерах, вже пройшли відповідну практичну підготовку за розширеною програмою у США.

"Два нові човни є частиною американського пакету безпекових заходів для України, вартість якого перевищує 2,5 мільярда доларів. У 2019 році Україна отримала два подібних судна", - пише видання.

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