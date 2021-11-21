Зеленський та Єрмак вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський разом з головою ОП Андрієм Єрмаком на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві вшанували пам'ять загиблих борців за незалежність України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Окрім Зеленського і Єрмака на заході були присутні також прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Президент зокрема поставив лампадку до пам'ятного хреста загиблим героям Євромайдану.
ФОТО: Олег Богачук
Як повідомлялось, сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. З цієї нагоди у Києві відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проекти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо.
Меморіальні заходи пройдуть і на алеї Героїв Небесної Сотні: молебень, покладання квітів та хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу" за маршрутом: перехрестя вул. Хрещатик та алеї Героїв Небесної Сотні – Тимчасовий Меморіал Героїв Небесної Сотні.
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В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.