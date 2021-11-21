Зеленський та Єрмак вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський разом з головою ОП Андрієм Єрмаком на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві вшанували пам'ять загиблих борців за незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Окрім Зеленського і Єрмака на заході були присутні також прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Президент зокрема поставив лампадку до пам'ятного хреста загиблим героям Євромайдану.























ФОТО: Олег Богачук

Як повідомлялось, сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. З цієї нагоди у Києві відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проекти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо.

Меморіальні заходи пройдуть і на алеї Героїв Небесної Сотні: молебень, покладання квітів та хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу" за маршрутом: перехрестя вул. Хрещатик та алеї Героїв Небесної Сотні – Тимчасовий Меморіал Героїв Небесної Сотні.