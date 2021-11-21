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Зеленський та Єрмак вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський разом з головою ОП Андрієм Єрмаком на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві вшанували пам'ять загиблих борців за незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Окрім Зеленського і Єрмака на заході були присутні також прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Президент зокрема поставив лампадку до пам'ятного хреста загиблим героям Євромайдану.

Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 01
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 02
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 03
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 04
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 05
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 06
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 07
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 08
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 09
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 10
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 11

ФОТО: Олег Богачук

Як повідомлялось, сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. З цієї нагоди у Києві відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проекти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо.

Меморіальні заходи пройдуть і на алеї Героїв Небесної Сотні: молебень, покладання квітів та хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу" за маршрутом: перехрестя вул. Хрещатик та алеї Героїв Небесної Сотні – Тимчасовий Меморіал Героїв Небесної Сотні.
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Топ коментарі
+70
я вижу, что Ермак выгуливал Зеленскавага в центре города..
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21.11.2021 10:47
+49
А охорони скільки...
От боїться воно українців.
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21.11.2021 10:48
+49
Вова, по этой же улице пойдут люди выбрасывать тебя и твоего Ермака на мороз. Готовься. Бегом займись серьезно
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21.11.2021 10:49
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Оно на любом фото как крыса.
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21.11.2021 16:11 Відповісти
хорошо. правильно.
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21.11.2021 16:10 Відповісти
Блюзнірство.
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21.11.2021 17:27 Відповісти
Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли Зеленського криками "ганьба", "зрадник" і "малорос". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3300752

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21.11.2021 18:45 Відповісти
А перша леди де?
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22.11.2021 01:08 Відповісти
На активіста Ярослава Бондаренка, який брав участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, куди президент Володимир Зеленський приїхав у День Гідності та Свободи, поліція хоче скласти адмінпротокол за вигук "Ганьба!".
В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.
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22.11.2021 12:26 Відповісти
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