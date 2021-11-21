Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 21 листопада 2021 року на алеї Героїв Небесної сотні відбулася спільна молитва за Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Спільна молитва за Україну та всіх борців за незалежність України відбулася ранком 21 листопада на алеї Героїв Небесної Сотні, 6 перед Екуменічним храмом Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ.

Як відзначають організатори молитви, ці події мають надзвичайне значення для утвердження демократичних цінностей, ідеалів свободи та європейського шляху розвитку України.



















