УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18661 відвідувач онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
31 697 169
акція (1104) Київ (13836) майдан (757) протест (2249) Офіс Президента (1750) Демократична сокира (9)

"Щурів на Банковій нудить": Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Біля входу на територію Офісу Президента проходить акція протесту. Учасники намагаються пройти до будівлі на Банковій.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що активісти розгорнули банер з написом "Імпічмент". 

Хода вирушила до Офісу Президента. Однак правоохоронці здійснюють перепуск лише після огляду. 

Учасники акції скандують "Пропускай". Відбулася невелика сутичка з правоохоронцями. Декількох учасників акції пропустили на територію Офісу Президента після огляду.

Організатори заходу оголосили, що дають президенту Зеленському 10 днів на звільнення голови ОП Андрія Єрмака. В разі невиконання вимоги пообіцяли оголосити безстрокову акцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність": Активісти на Майдані вивісили банер із зображенням Зеленського та Єрмака. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 01
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 02
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 03
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 04
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 05
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 06
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 07
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 08
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 09
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 10
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 11
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 12
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 13
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 14
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 15
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 16
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 17Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 18
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 19
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 20
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 21
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 22
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 23
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 24
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 25Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 26
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 27
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 28
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 29
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 30
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 31
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 32
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 33
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 34


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+68
Угу. Голосовали за Голобородьку, и даже не заметили как он превратился в Монику Косоворотьку.
показати весь коментар
21.11.2021 18:54
+61
показати весь коментар
21.11.2021 19:00
+47
показати весь коментар
21.11.2021 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так это уже было и ультиматумы тоже уже были.
показати весь коментар
21.11.2021 19:52 Відповісти
Від цих історичних паралелей просто моторошно стає: -

У квітні 1663 року були вибори на Гетьмана Лівобережноі Украіни між полковником Виговським та Брюховецьким. Брюховецький тоді забрав Гетьманську булаву, бо за нього більше козаків проголосувало.. Через чотири місяці, у листопаді 1663 року була Рада у Батурині, туди приіхали посланці московського царя та привезли новому гетьману Лівобережної України Іванові Брюховецькому статті додаткової угоди, за якою гетьманська влада Брюховецького поміж іншим зобов`язувалася:

- утримувати власним коштом окупаційні московські війська на території України;
- заборонити українським купцям продавати зерно на Правобережжі, де воно було дорожче, - таким чином реальний ринок збуту залишався лише на Московії, де московські купці скуповували усе украінське задешево й потім перепродавалося кацапськими купцями за кордон;
- не вивозити горілку й тютюн в московські міста, адже це порушувало царську державну монополію.

Ця угода завдавала серйозного економічного удару по Україні, а крім того ще й політичного. Брюховецький довго сперечався, але московити йому нагадали, що гетьманом він став тільки за підтримки Москви на "Чорній раді" чотири місяці тому. Без підтримки Москви "мудрий український нарІд" його б не обрав. Так що гетьман є московським боржником й прийшов час розплачуватися.

І Брюховецький підписав усі угоди від Московії.

Далі події розвивалися по висхідній. Брюховецький поступово втрачав підтримку "мудрого українського нарІду", який швидко розчарувався у гетьмані, котрий на виборах обіцяв знизити податки, а зробив навпаки; обіцяв соціальну рівність, а зробив навпаки; обіцяв зменшити вплив козацької старшини на нарІд,, а зробив навпаки; обіцяв обмеження впливу влади гетьмана, а зробив навпаки.

Втрачаючи популярність серед "мудрого українського нарІду", Брюховецький мусив чим далі більше спиратися на Москву, а отже й більше залежати від неї.

Відтак, через 2 роки після підписання Батуринських статей Московський цар викликав Брюховецького до себе у Московію й змусив підписати ще одну "додаткову" угоду.

За цією угодою за Московськими статтями 1665 року українські міста і землі переходили під безпосередню владу московського цара. Украінському Гетьману заборонялось вступати у дипломатичні відносини з любими іноземними державами. Тепер вибори Гетьмана мали проходити лише з дозволу московського цара і в присутності московських послів. Й ще новообраний гетьман мав приїздити до Москви на затвердження усіх своїх гетьманських указів в Украіні.

Кількість московських військ в Україні збільшувалася, при тому українці мали їх годувати за свій кошт. Московські гарнізони розміщувалися тепер крім головних полкових міст і ще й у Полтаві, Кременчуці, Новгороді-Сіверському, Каневі і навіть на Запоріжжі (у козацькій фортеці Кодак). Тепер збирання податків з українського населення (за винятком козаків) покладалося тільки на московських воєвод й усі збори грошей з украінців тепер йшли у царську Московську казну. А Українська Церква переходила у підпорядкування Московському патріарху.

У якості "компенсації" "гетьман" Брюховецький "царською милістю" отримав від московськоро цара титул боярина і великі земельні володіння неподалік кордону з Московією.

Гадаєте, друзі, цей допис лише про події, що відбувалися 450 років тому? Зовсім ні. Це навіть і не про Брюховецького. Розумний - зрозуміє. Дурню навіть розжоване до рота поклади - не ковтне.

...А через п"ять років Брюховецького нарІд розідрав на шматки. Той самий нарІд, який за 5 років (майже день у день) до того обрав його на "Чорній раді" гетьманом з криками "Лише не Виговський" та "Гірше не буде".....
показати весь коментар
21.11.2021 19:59 Відповісти
На Чорній раді до того ж, Брюховецький розсипав в натовпі золото, та й на вибори це мало було схоже
показати весь коментар
21.11.2021 21:14 Відповісти
Наскільки це можливо, постараюся бути нейтральним. Дії влади - дебільні, вибачте - абсурдні. Замість того, щоб дати людям випу тити пару на Банковій, нехай навіть ціною крутих дверей, вони цю пару збільшуються, підкидабчи Поліна з новоявленох беркутні. Наступного разу пари буде більше і випустити її на двері вже не вдасться. Може так рвонути, що цей охвіс рознесе на шматки. При владі таки ідіоти. Моя нейтральність скінчилася. 😊
показати весь коментар
21.11.2021 20:00 Відповісти
А Татарова почему не добавили в требование? ...
показати весь коментар
21.11.2021 20:05 Відповісти
Після всього цього ЗЕлик не має права сидіти в кріслі президента. Протести треба нарощувати.
показати весь коментар
21.11.2021 20:05 Відповісти
Да, бубочка за день сегодня с утра ни одни труселя поменял, а охрана состоящая из дегенератов переростков так вообще сухими не ходили!!!!!
показати весь коментар
21.11.2021 20:07 Відповісти
А имениннику сегодня каково? Днюха проходит так: Зеля с Ермаком тыкают друг-друга кулаками и визжат "А ты кто такой???" ("золотой теленок). Но Ермак сильнее, отправляет Дрыща в нокаут... Потом, обмахивая его кофтой, утешает : "Не ссы, прорвемся!"
показати весь коментар
21.11.2021 21:24 Відповісти
ВИБОРИ! ВИБОРИ! ВИБОРИ!
показати весь коментар
21.11.2021 20:09 Відповісти
Все знову , як у 2013г.... Рух по колу, та по граблях..
показати весь коментар
21.11.2021 20:11 Відповісти
У вас вроде швабры, не?
показати весь коментар
21.11.2021 21:34 Відповісти
Відсутність реакції zе-Леніна на інформацію генерала Василя Бурби говорить про те, що у нього паніка. Можливо, zе-Ленін розуміє і те, що оптимістичного виходу з цієї ситуації у нього взагалі немає.
показати весь коментар
21.11.2021 20:12 Відповісти
Подарочний набір , на день народження дЕрьмаку Андрюші .
.
показати весь коментар
21.11.2021 20:15 Відповісти
Мудрий нарот піднімайся зелене лайно зішкребати...
показати весь коментар
21.11.2021 20:17 Відповісти
Не спасает наивеличайшего 1000грн на театр
показати весь коментар
21.11.2021 20:27 Відповісти
Давайте клич!мы подтянимся !
показати весь коментар
21.11.2021 20:27 Відповісти
Шо целых двое? Сначала Валера, а потом Ларчинко?
показати весь коментар
21.11.2021 21:43 Відповісти
Ты точно нх не нужен
показати весь коментар
21.11.2021 22:33 Відповісти
Я был, есть на фотках. Очень интересно что люди всех возрастов от студентов детей до бабушек и просто женщин 30 40 лет. Но мало нас, до банковой ещё меньше до ворот дошло.. Мусора начали толкать первыми, это факт.
показати весь коментар
21.11.2021 20:31 Відповісти
Значит, Петру придется отменить демократию.

Невелика потеря.

Было б активное меньшинство, и этого достаточно.
показати весь коментар
21.11.2021 21:57 Відповісти
73% выбрали хорька, гордиться особо нечем
показати весь коментар
21.11.2021 22:35 Відповісти
Це була маленька репетиція. Ви ж чули, що наступного разу 1-го грудня. Думаю буде щось серйозніше.
показати весь коментар
21.11.2021 22:15 Відповісти
Зедебил, в 2013 все было так же. Только сейчас ваш ггринпоц с ермаком до Жулян не добежит.
показати весь коментар
21.11.2021 21:01 Відповісти
Уже 30 лет слышу, что кто-то куда-то не добежит.. И не то что не бегут, а даже и не пробуют
показати весь коментар
21.11.2021 21:45 Відповісти
А ты со своим другом Виктором Федоровичем переговори, он тебе про бег давно хочет рассказать, и по пенькам тоже, даже обижается.
показати весь коментар
21.11.2021 22:46 Відповісти
Помните, как Беркут в 2014 топтался по флагу Украины?
В 2021 во время войны украинский полицейский "просто" бросает флаг своей страны на землю!!! Спасибо, что хоть не топтался!
https://www.youtube.com/watch?v=-oEIkx7KjKI
17:01
показати весь коментар
21.11.2021 20:50 Відповісти
Майдан Незалежності у Києві. День Гідності і Свободи.LIVE



Зе-Чмо, виходь! IМПIЧМЕНТ РАШИСТСЬКIЙ КОНСЕРВI!!!



https://youtu.be/qNsAYKd41Rw









показати весь коментар
21.11.2021 21:31 Відповісти
тягнибоковские и какие то шлюхи проплоченые вылазят по датам и требуют...
показати весь коментар
21.11.2021 21:32 Відповісти
...нема на них Петра...

показати весь коментар
21.11.2021 21:43 Відповісти
А чому так мало людей прийшли під офис Президента, треба щоб хоч 10000 чоловік було , тоді це буде гарно,а так людей дуже мало і Зеленський не здригнеться...
показати весь коментар
21.11.2021 21:57 Відповісти
Наступний раз 1-го грудня. Приходьте і буде більше.
показати весь коментар
21.11.2021 22:10 Відповісти
навіщо? Папєрєднік на трон вже не влізе, а ось кремлєвскіє агенти виставлять єдиного кандидата на під*ємі рейтингів - що робити будемо?
показати весь коментар
21.11.2021 22:29 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2021 22:35 Відповісти
тю, так це вже було за папєрєдника! Плакати нові, чи у папєрєдників узяли у аренду?

"Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая: "Геть!" Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве", - отметил он.
показати весь коментар
21.11.2021 22:45 Відповісти
хде вы были когда мелкого хорька во власть тянули?
показати весь коментар
21.11.2021 22:38 Відповісти
а хто "тянул"? У 19 році була електоральна "революція" (бунт, смута, происки кремля, заговор марсиан тощо)...Усе на законних підставах. Папєрєдник отримав те, що напрацював. У цівілізованній громаді так повинно й бути. Бажали отримати у політиці"новые лица" та "учнів гарварду" у економиці - отримали. Тепер бажання на "незамурзанні" та "вумні" "нові фейси" при владі у населення пропало надовго - у 24 році більш свідомо будуть підходити до свого вибору.
показати весь коментар
21.11.2021 23:02 Відповісти
Ага. Угу. Тоисть тогда "кремлєвскіє агенти виставлять єдиного кандидата на під*ємі рейтингів" - вас особо не колыхало?
показати весь коментар
22.11.2021 08:14 Відповісти
не, не колихало, бо тоді у кремлевских агентов поддержка была не выше 10%... Электорат кремлевских агентов тогда тоже хотел "життя по-новому".
Но в новой, красивой упаковке, как оказалось, такое же дерьмо, как и папередний состав ингридиентов...
А сейчас у кремлевский агентов поддержка растет, а Ледокол уже два с лишним года петляет с 11- 13% - и это его потолок, невзирая на усилия раскачать будку. Было бы чуть больше, но благодаря действиям в СМИ его адептов церкви "Свидетели второго прихода" - с политпомойки он не выберется.
показати весь коментар
22.11.2021 09:31 Відповісти
Ну да, ну да. Привести 100% ватников к власти, и рассуждать с покерфейсом о росте поддержки кремлёвских агентов.
показати весь коментар
22.11.2021 09:43 Відповісти
ну где вам найти другой народ...Может вашему лидеру стоит попробовать вновь стать спасителем нации где-то в прибалтийских странах?
показати весь коментар
22.11.2021 09:57 Відповісти
Постой вопрос, кто? И вот без этих "надо попробовать", уже напробовались многие. Фамилия кандидата и по пунктам почему он будет лучшим.
показати весь коментар
22.11.2021 10:08 Відповісти
Вопрос не такой уже и простой...Кандидата нужно рассматривать "по делам его" для основного населения. В связи с тем, что у нас население страдает склерозом - нужно обращаться к документам.
По документам - лучший кандидат это Юля:
1. Имеет "фаберже" нагнуть и донецких бандитов, и днепровскую мафию, и "со- росят", и Ледокола в том числе.
2. Высококвалифицированный экономист.
3. Проукраинский политик.
4. Не найдены клады "варофаногонашегофсёго" - не использовала госдолжность для личного обогащения.
5. В критической ситуации действовала исключительно для населения страны.
показати весь коментар
22.11.2021 11:45 Відповісти
Давай не будем обожествлять народ Гитлера привёл к власти народ, коммуняк тоже, по сути и Перена и Пол Пота. Такшта свои пассажи, шо нарид неуновен, засунь себе в одно место
показати весь коментар
22.11.2021 10:56 Відповісти
почему нужно обязательно хамить? За километр тхне адептом церкви "Свидетели второго прихода"...

Именно народ привел к власти папередника - чем вы не довольны? Или папередника к власти привел не народ? А кто? Фирташы с левочкинами?
показати весь коментар
22.11.2021 11:50 Відповісти
Меня Петро устраивал. Вы его прокатили, напомню на "термосе, вальцмане, борщевомнаборе, онхочитвайны, торговлянакрови" и прочей высосанной из одного места чухне. Теперь вы будете говорить, что вы адекватны? Вы - упороты чуть менее чем полностью
показати весь коментар
22.11.2021 17:51 Відповісти
вас - да. Нет сомнения. Но 73% на выборах презика, и 92% на выборах в ВР - нет.
показати весь коментар
22.11.2021 18:21 Відповісти
Да, помню, термос, сойтись по средине, заглянуть в глаза Штош, жри-те.
показати весь коментар
22.11.2021 18:45 Відповісти
нічого, пережили тартаро -моголів, царську імперію, більшовиків, третій рейх, комунісгів, владу кондітєра...Переживемо й єуроклоунів...Це як вакцинуватися проти зарази...
показати весь коментар
22.11.2021 18:58 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2021 19:06 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2021 22:07 Відповісти
А по сколько сегодня платили за выход на митинг против Зелеснкого?
показати весь коментар
21.11.2021 23:25 Відповісти
Мітингарі, які вирушили до будівлі Офісу президента на Банкову попередили главу держави Володимира Зеленського, що розпочнуть безстрокову акцію протесту проти чинної влади, якщо той протягом наступних десяти днів не звільнить керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це під час акції протесту під стінами офісу президента заявив один зі співзасновників "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.
"Володя, якщо за десять днів Єрмак не покине посаду, ми влаштуємо безстрокову акцію за відставку президента Зеленського", - заявив Гудименко.
Зазначимо, що промова Гудименка супроводжувалася вигуками "Відставка" та "Зелю геть". На завершення він закликав усіх українців приїхати 1 грудня на дострокову акцію протесту.
До того ж у представники партії "Демократична сокира" наголошують, що сьогодні акція протесту на банковій нагадує часи експрезидента України Віктора Януковича.
"Так, все саме як за Януковича. Парканчик, рамочка, "беркут", шеренгу людей по одному запускають на акцію. Аж запахло 2012 чи 2013 роком, коли на акції зганяли міліції більше, ніж активістів", - йдеться в заяві партії.
Там наголошують, що протягом наступних 10 днів президента має звільнити Єрмака з посади керівника ОП, інакше його очікує безстрокова акція протесту.
"Отож. Сьогодні ми дали Зеленському 10 днів на те, щоб звільнити Андрія Єрмака. Людину, яка ніхто за Конституцією, але фактично керує країною. Людину, яка має долю в ключових галузях економіки, але водночас - лише секретар офісу президента. Людину, яка скасовує операції, про які ми могли б розповідати онукам, хоча максимум, що могла б ця людина скасовувати - це зустрічі для свого шефа", - заявили у "Демократичній сокирі".
показати весь коментар
22.11.2021 01:34 Відповісти
За 10 дней ермак-Козырь как раз сольет своему хозяину,- пуйлу, все то, что он не успел пока слить. Увольнение ермака-Козыря должно быте немедленным.
показати весь коментар
22.11.2021 06:05 Відповісти
Мне это напоминает титушек в 2013-2014 г. Когда кричали "Ху-ло введи войска"
показати весь коментар
22.11.2021 06:29 Відповісти
Ах , как нужен импичмент , времени все меньше и меньше .... подгорает у кое-кого .
показати весь коментар
22.11.2021 11:03 Відповісти
На активіста Ярослава Бондаренка, який брав участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, куди президент Володимир Зеленський приїхав у День Гідності та Свободи, поліція хоче скласти адмінпротокол за вигук "Ганьба!".
В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.
показати весь коментар
22.11.2021 12:30 Відповісти
Вчора активісти у Києві не просто відзначали День гідності та Свободи.
Вони поставили ультиматум Зеленському - звільнити Єрмака. Як можливого зрадника. Як узурпатора влади, який підім'яв під себе і ВР і КМУ. Який повернув в Україну типове середньовіччя з фаворитизмом і непотизмом.
І тут буде як завжди. Вовочку зараз в ОП накрутять: та вони тебе на слабо перевіряють. Покажи їм те, що тобі Лерос показав. Фігасє, вони мають зухвалість ще у Найвеличнішого щось вимагати? Право посполитих лише просити і вигукувати біс і браво, а не "геть".
І Зеленський дасть дєрзку відповідь через Арестовича і "Укрзалізницю" типу: "Хто проти Єрмака - той рука Москви", а усі міністри і Арахамія це підтвердять.
Ну а офіційний офіс і САМ - просто промовчать на цей ультиматим, ніби і не чули. Тобто зроблять помилку усіх авторитарних режимів - покажуть зневагу. Ну і якщо це буде не останньою краплею, то передостанньою точно.

Бо коли говорять про необхідність діалогу, а опонентів зневажають, то мають знати: опоненти це ті, хто має за плечима 2-3 революції і війну.

Віктор Бобиренко
показати весь коментар
22.11.2021 13:37 Відповісти
До організатора ходи до ОПУ Гудименка прийшла поліція
Про це голова партії "Демократична Сокира" написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав Юрій Гудименко.
показати весь коментар
22.11.2021 15:08 Відповісти
Печерский холм
​​Источники сообщают, что в Офисе президента состоялось заседание силовиков по поводу событий на День достоинства и свободы. Президент Зеленский не выбирал выражений, кричал на руководителей силовых ведомств и угрожал отставками.
Поставлена задача, во-первых, замучить допросами и следственными действиями конкретных активистов, кричавших вчера президенту "Предатель!" и "дававшим 10 дней на увольнение Ермака, а то - бессрочная акция". Это уже реализует полиция Монастырского. Во-вторых, ДБР и Генпрокуратуре поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить и вручить Петру Порошенко подозрение по статье «Финансирование терроризма» - за получение Украиной угля с территорий подконтрольных боевиками ДНР и ЛНР в 2014/2015 гг. Именно Порошенко Зеленский считает заказчиком вчерашних акций. Он жаждет мести и крови; и успокоить его не удалось даже Ермаку.
Генпрокурор Венедиктова обещала все сделать, однако с совещания она ушла чернее тучи. Дело в том, что в последнее время следователи отмечают удивительную информированность адвокатов Порошенко. Есть серьезные основание предполагать, что прокуроры, опасаясь будущей ответственности за фабрикацию дел (доказательства собрать они не могут, их просто нет), сливают информацию о намерениях своего руководства адвокатам Порошенко, давая им возможность приготовиться к борьбе в судах. Вполне возможно, что когда к Порошенко придут вручать подозрение, его адвокаты будут иметь на руках всю доказательную базу невиновности своего клиента. Похожая ситуация наблюдается и в ДБР.
Однако сообщить Зеленскому, что следователи сотрудничают с адвокатами Порошенко - это тоже самое что самому попроситься в отставку. Поэтому Зеленского кормят обещаниями результатов, понимая что результатов не будет.
показати весь коментар
22.11.2021 15:57 Відповісти
Зе клоун риє собі могилу дуже енергійно.
А що ви хотіли - актора вибрали керувати такоє великою країною
показати весь коментар
23.11.2021 14:22 Відповісти
Зе клоуну ІМПІЧМЕНТ

Не розгойдуйте човен - щурів на Банковій нудить це клас
показати весь коментар
23.11.2021 14:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 