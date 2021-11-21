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Хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

З нагоди восьмої річниці початку Революції гідності на Майдані Незалежності відбулася хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні та українськими військовими.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після завершення ходи перед Екуменічним храмом Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ відбулася панахида.

Учасники пом'янули Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав своє життя за Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність": Активісти на Майдані вивісили банер із зображенням Зеленського та Єрмака. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 01
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 02
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 03
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 04
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 05
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 06
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 07
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 08
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 09
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 10
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 11
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 12
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 13
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 14
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 15
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 16
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 17
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 18
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 19
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 20
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 21
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 22
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 23
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 24
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 25
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 26
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 27
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 28
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 29
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 30
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 31
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 32
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 33
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 34
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 35
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 36
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 37
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 38
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 39
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 40
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 41
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 42
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 43
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 44
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 45
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 46
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 47

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Вічна cвітла пам'ять.
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21.11.2021 20:11
+23
Батько наш Бандера а Порошенко Гетьман
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21.11.2021 20:16
+23
Юрій Бутусов

59 хв ·



Проход демонстрации на Банковую перекрыт несколькими сотнями сотрудников полиции. Это незаконно. Нет никаких иностранных делегаций и даже самого президента нет на Банковой, происходит обычная демонстрация силы. Отличие от 2013-го визуально в том, что на некоторых шлемах есть номера. Люди настроены вообще мирно, никакой агрессии не было изначально вообще, но теперь все ругаются на какой основании им запрещают проход, зачем запрещают без всякой логики. Очевидно, страх на Банковой окончательно затмевает здравый смысл. Это ж какое же количество безработных в форме и касках у государства, оказывается на службе в центре Киева, а на границу с Беларусью зачем-то отправляют курсантов вузов, на фронте некомплект, но тут переизбыток «бойцов». Вопрос один: зачем вы это делаете, чудаки?

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21.11.2021 20:17
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Вічна cвітла пам'ять.
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21.11.2021 20:11 Відповісти
Прийшли прості кияни. Вожді залишилися в кабінетах. Розробляти подальші плани звільнення України від влади зєльонців.
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21.11.2021 20:18 Відповісти
Прийшли українці, патріоти України!
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21.11.2021 20:25 Відповісти
Ви про кого? Хто має звільняти Україну від вашого вибору?
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21.11.2021 20:34 Відповісти
На жаль мій вибір -Кошулинський не пройшов у другий тур. А ви там з двох сортів вибирайтете, що вам подобається.
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21.11.2021 20:52 Відповісти
Ми вибирали Україну, а ви її здавали, і продовжуєте здавати фуйлу.
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21.11.2021 20:56 Відповісти
Що зробила СВОБОДА, щоб Кошулинський пройшов в 2-й тур? Допомогли шмаклю посадити на трон в 2019, ходячи на етери мертвечука. Іноді краще мовчати, ніж говорити. Де СВОБОДА зараз, агов! Де оцінка зелених зрадницьких зашкварів вашими лідерами? Не наривайтеся на правду, бо вона для Вас неприємна. На жаль. Дуже на жаль.
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21.11.2021 21:41 Відповісти
Брехня ЗЕ-влади принижує українську гідність / ЛАПІН

https://www.youtube.com/watch?v=AqJTjXOJmiU
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21.11.2021 20:15 Відповісти
Батько наш Бандера а Порошенко Гетьман
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21.11.2021 20:16 Відповісти
Україна - мати !!!
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21.11.2021 20:46 Відповісти
Степан Андрійович певно був би проти такої компанії.
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21.11.2021 21:06 Відповісти
Тодішні зебіли фиркали на Степана як зараз на Петра.

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21.11.2021 22:29 Відповісти
тягне на святотатство, але для секти в самий раз буде.
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21.11.2021 23:19 Відповісти
Що ви можете знати, про бажання Степана Андрійовича, обравши колаборанта- зрадника презЕдентом країни?
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21.11.2021 23:09 Відповісти
можу напевно сказати, що Степан Андрійович мріяв не про таку Україну яку будував Петро Олексійович...і усіма ригами, малайцями на хлібних місцях та ахметами з фірташами та бойками.
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21.11.2021 23:14 Відповісти
Степан Андрійович мріяв про Україну на чолі з обраним вами колаборантом- малаЙ.ем, який призначить клоунів, ригів та фсбшних пацюків на всі керівні посади, збагатить ахметових, фірташів, бойків, бабломойських, герег, мертвечуків в рази, розкраде державу на "великому крадівництві", відведе війська, врятує кацапський "грязьпром", звільнить "беркутню", знищить реформи та буде зливати спецоперації ворогові.
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21.11.2021 23:39 Відповісти
самим не набридло вже товкмачити цю мантру про "ви вибрали не того"?
Петру Олексійовичу треба частіше у дзеркало дивитись і там він побачить головного винуватця. Здебільшого голосували не проти "Арміі, мови, віри", а проти не посаджених невігласом кумом ригів, проти найкращего у світі банкіра, проти банального підвищення комуналки у країні що воює, проти невинуватого бойка, проти орденоносного усіма кацапськими нагородами ложкіна на чолі адміністрації...і цей перелік можна продовжити. І альтернативою став ще більш потворний персонаж, як виявилось згодом.
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21.11.2021 23:49 Відповісти
А вам не набридло глей місити про кума ригів та інше передвиборче пропагандонство з Г+Г? Які проблеми з банкіром, беню образив?
Кажуть, Порошенко у вас мізки вкрав, тому ви голосували за зниження комуналки клоуном. Та й це брехня. Якщо вони у вас і були, то ви їх малаЙ.ю бені здали, у вічне користування.
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22.11.2021 00:00 Відповісти
а з мною сказаного не є правдою? кум без профільної освіти якого тягнули через раду як якогось незамінного у крісло генпрокурора чи невинуватий ні у яких вишках бойко? чи що? поясніть?
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22.11.2021 00:05 Відповісти
Почнемо з початку. З кума. Доведіть, що Луценко кум Пороха. Кого вони разом хрестили?
До речі, я, особисто вас, вже тикала носом у вашу брехню. Не дійшло? Давайте ще раз.
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22.11.2021 07:13 Відповісти
давайте уже увесь перелік моїх "брЕхней", чого будемо по чайній ложці.
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22.11.2021 09:36 Відповісти
Можу певно сказати, що тільки дебіли уявляють як побудувадувати Україну про яку мріяв Степан Андрійович за один призизенський термін та й в такому занепаді.
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22.11.2021 05:52 Відповісти
цю маячню будете розганяти одразу після того коли я тут запощу подібну картунку з зєлєю.
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22.11.2021 09:38 Відповісти
Юрій Бутусов

59 хв ·



Проход демонстрации на Банковую перекрыт несколькими сотнями сотрудников полиции. Это незаконно. Нет никаких иностранных делегаций и даже самого президента нет на Банковой, происходит обычная демонстрация силы. Отличие от 2013-го визуально в том, что на некоторых шлемах есть номера. Люди настроены вообще мирно, никакой агрессии не было изначально вообще, но теперь все ругаются на какой основании им запрещают проход, зачем запрещают без всякой логики. Очевидно, страх на Банковой окончательно затмевает здравый смысл. Это ж какое же количество безработных в форме и касках у государства, оказывается на службе в центре Киева, а на границу с Беларусью зачем-то отправляют курсантов вузов, на фронте некомплект, но тут переизбыток «бойцов». Вопрос один: зачем вы это делаете, чудаки?

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21.11.2021 20:17 Відповісти
Памьятаємо. що за попередньої влади Банкову і Грушевського захищали лише поодинокі поліцейські.
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21.11.2021 20:21 Відповісти
Порередня влада
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21.11.2021 20:36 Відповісти
Ваша, зелена, "нарідна".
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21.11.2021 20:37 Відповісти
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21.11.2021 20:47 Відповісти
***
Зачинившись на сто замків
Від народу? Чи від тюрми?
Через спини силовиків
Розкажи, за який ти мир.

Герої вмирають... і ще помруть
В найкрасивішому із міст?
Вимиваючи кров із рук,
Розкажи нам про компроміс.

Ти собі себе залиши...
Зупиняєш війну? Якби ж!
Ти не знав запах горілих шин...
Ти, напевне, спокійно спиш?

Не пече тобі та межа,
Що розділює нас - і «їх»?
Ми не чуєм, як тобі жаль,
Бо відспівуємо ми своїх.

Ріки крові іще течуть.
На країні вогненний шов.
Дзвони дзвонять - щоб ти почув.
Дзвони дзвонять - щоб ти пішов.

(це вірш 2014 року!
та кожне слово падає в душу...бо воно як про сьогодення... про сьогоднішнього ЗЕка)
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21.11.2021 20:57 Відповісти
Шана Вам, сини Неньки. Ви вічно живі!
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21.11.2021 21:06 Відповісти
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21.11.2021 21:06 Відповісти
Герої не вмирають!
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21.11.2021 21:19 Відповісти
Ця влада без крові не піде, я і януковича, а ще війна.
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21.11.2021 22:10 Відповісти
Як.
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21.11.2021 22:11 Відповісти
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21.11.2021 23:50 Відповісти
 
 