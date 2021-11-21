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Хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
З нагоди восьмої річниці початку Революції гідності на Майдані Незалежності відбулася хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні та українськими військовими.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після завершення ходи перед Екуменічним храмом Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ відбулася панахида.
Учасники пом'янули Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав своє життя за Україну.
Топ коментарі
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https://www.youtube.com/watch?v=AqJTjXOJmiU
Петру Олексійовичу треба частіше у дзеркало дивитись і там він побачить головного винуватця. Здебільшого голосували не проти "Арміі, мови, віри", а проти не посаджених невігласом кумом ригів, проти найкращего у світі банкіра, проти банального підвищення комуналки у країні що воює, проти невинуватого бойка, проти орденоносного усіма кацапськими нагородами ложкіна на чолі адміністрації...і цей перелік можна продовжити. І альтернативою став ще більш потворний персонаж, як виявилось згодом.
Кажуть, Порошенко у вас мізки вкрав, тому ви голосували за зниження комуналки клоуном. Та й це брехня. Якщо вони у вас і були, то ви їх малаЙ.ю бені здали, у вічне користування.
До речі, я, особисто вас, вже тикала носом у вашу брехню. Не дійшло? Давайте ще раз.
59 хв ·
Проход демонстрации на Банковую перекрыт несколькими сотнями сотрудников полиции. Это незаконно. Нет никаких иностранных делегаций и даже самого президента нет на Банковой, происходит обычная демонстрация силы. Отличие от 2013-го визуально в том, что на некоторых шлемах есть номера. Люди настроены вообще мирно, никакой агрессии не было изначально вообще, но теперь все ругаются на какой основании им запрещают проход, зачем запрещают без всякой логики. Очевидно, страх на Банковой окончательно затмевает здравый смысл. Это ж какое же количество безработных в форме и касках у государства, оказывается на службе в центре Киева, а на границу с Беларусью зачем-то отправляют курсантов вузов, на фронте некомплект, но тут переизбыток «бойцов». Вопрос один: зачем вы это делаете, чудаки?
Зачинившись на сто замків
Від народу? Чи від тюрми?
Через спини силовиків
Розкажи, за який ти мир.
Герої вмирають... і ще помруть
В найкрасивішому із міст?
Вимиваючи кров із рук,
Розкажи нам про компроміс.
Ти собі себе залиши...
Зупиняєш війну? Якби ж!
Ти не знав запах горілих шин...
Ти, напевне, спокійно спиш?
Не пече тобі та межа,
Що розділює нас - і «їх»?
Ми не чуєм, як тобі жаль,
Бо відспівуємо ми своїх.
Ріки крові іще течуть.
На країні вогненний шов.
Дзвони дзвонять - щоб ти почув.
Дзвони дзвонять - щоб ти пішов.
(це вірш 2014 року!
та кожне слово падає в душу...бо воно як про сьогодення... про сьогоднішнього ЗЕка)