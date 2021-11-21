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Півню під кабінетом Зеленського зняли голову. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На дитячому майданчику біля Офісу Президента після акції протесту зникла голова півня.

Про це у Facebook повідомив журналіст Валерій Калниш, передає Цензор.НЕТ.

"Після ефіру поїхав на Майдан. Сходив до Адміністрації Президента. Тихо вже. Мітингувальників немає, поліції - кілька людей. От тільки я не зрозумів, а чому півень без голови?" - йдеться в повідомленні.

Півню під кабінетом Зеленського зняли голову 01

Нагадаємо, 21 листопада активісти вирушили під будівлю Офісу Президента. Відбулася невелика сутичка з правоохоронцями. Декількох учасників акції пропустили на територію Офісу Президента після огляду.

Також читайте: Командир Київської поліції Цикалюк, який отримав підозру у справі Майдану, досі керує правоохоронцями під час акцій протесту, - Безрук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+66
Це знак.
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21.11.2021 22:20
+43
не в того пєтуха зняли башку
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21.11.2021 22:25
+39
Символічно!
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21.11.2021 22:21
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Йой , мабудь звтра , щось грандіозне повинно відбутися в Раді . Зекретину капець !
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21.11.2021 23:10 Відповісти
Ни какой философии или мистики или что подобного нет в моём предложении это послушать или ответить на такой вопрос. А когда же мы выберем того---с которым будем прощаясь жалеть, гордится проделанным, и пользоваться далее начавшимся позитивным процессом? Уже шестого распинаем, вроде есть за что итд. Но назовите хоть одну страну, какой народ где шестерых выбрали и не разу не угадали?
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21.11.2021 23:16 Відповісти
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21.11.2021 23:22 Відповісти
ну так колись же треба йому не зіграти фальшиво, а показати самого себе - це ж не перед компом з Марусю та Фединою грати в потерпілого ))
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21.11.2021 23:35 Відповісти
Єлдака четвертували чи шо?
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21.11.2021 23:25 Відповісти
Голову зеленського будуть монтувати завтра
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21.11.2021 23:49 Відповісти
на банковой уже умственно неполноценных в бой пустили?
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22.11.2021 00:10 Відповісти
Интересно, когда умственно отсталые судят сами себя!
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22.11.2021 09:11 Відповісти
зранку Зелє кричали "Ганьба!" на Алеї Небесної Сотні? Одним з ініціаторів був Ярослав Бондаренко. Мстиве створіння вже за ним вислало ментів
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22.11.2021 00:09 Відповісти
Не тому петуху голову зняли!
Нужно чтоб этот петух,перед снятием головы, долго кукарекал под протокол!
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22.11.2021 01:28 Відповісти
КТо то не понимает намёков...
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22.11.2021 01:55 Відповісти
петуха туда спецом и поставили, чтобы народ "выпустил пар" на нём))

впрочем, когда там уже импичмент? куда подтягивается народу для реализации данного мероприятия?
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22.11.2021 03:23 Відповісти
закон об ипичменте - это "дурилка", путышка для "нарiда", такая же как "нардовладдя". этот закон никода не сработает. придется увольнять как всегда - не через "импичмнент", а через подсрачник.
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22.11.2021 04:45 Відповісти
"Дурилка" якщо починати імпічмент без Майдану.
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22.11.2021 09:44 Відповісти
Треба поширювати країною, як малюнок. Хай люди порадіють
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22.11.2021 04:42 Відповісти
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22.11.2021 05:46 Відповісти
Планують замість голови поставити "палець Лероса".
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22.11.2021 08:24 Відповісти
Мабудь останне попередження.
Навіщо лох-янєлох поперся у президенти.... дурне бл#дь.
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22.11.2021 14:35 Відповісти
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