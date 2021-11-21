Півню під кабінетом Зеленського зняли голову. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На дитячому майданчику біля Офісу Президента після акції протесту зникла голова півня.
Про це у Facebook повідомив журналіст Валерій Калниш, передає Цензор.НЕТ.
"Після ефіру поїхав на Майдан. Сходив до Адміністрації Президента. Тихо вже. Мітингувальників немає, поліції - кілька людей. От тільки я не зрозумів, а чому півень без голови?" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 листопада активісти вирушили під будівлю Офісу Президента. Відбулася невелика сутичка з правоохоронцями. Декількох учасників акції пропустили на територію Офісу Президента після огляду.
Топ коментарі
+66 Игнатьев Фион
показати весь коментар21.11.2021 22:20
+43 богдан федорків
показати весь коментар21.11.2021 22:25
+39 Олексій Столяренко dc005695
показати весь коментар21.11.2021 22:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Нужно чтоб этот петух,перед снятием головы, долго кукарекал под протокол!
впрочем, когда там уже импичмент? куда подтягивается народу для реализации данного мероприятия?
Навіщо лох-янєлох поперся у президенти.... дурне бл#дь.