Півню під кабінетом Зеленського зняли голову. ФОТО

На дитячому майданчику біля Офісу Президента після акції протесту зникла голова півня.

Про це у Facebook повідомив журналіст Валерій Калниш, передає Цензор.НЕТ.

"Після ефіру поїхав на Майдан. Сходив до Адміністрації Президента. Тихо вже. Мітингувальників немає, поліції - кілька людей. От тільки я не зрозумів, а чому півень без голови?" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада активісти вирушили під будівлю Офісу Президента. Відбулася невелика сутичка з правоохоронцями. Декількох учасників акції пропустили на територію Офісу Президента після огляду.

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