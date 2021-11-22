Позашляховик в'їхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей в американському Вісконсині: є загиблі, серед постраждалих багато дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
У США позашляховик в'їхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей, кілька осіб отримали смертельні травми. Серед постраждалих є діти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиоланням на УНІАН, про це повідомляє REUTERS.
Аварія сталася 21 листопада, в американському штаті Вісконсин. У місті Вокеш проходив Різдвяний парад, по дорозі йшли діти з помпонами й безліч дорослих учасників ходи. Раптово в колону на швидкості в'їхав червоний позашляховик.
Машина збила понад 20 осіб. До лікарні потрапили діти та дорослі. Вже відомо, що під час аварії загинула мінімум одна людина. Начальник поліції міста розповів, що ймовірного винуватця смертельної ДТП вже затримали, він під вартою. Автомобіль, який збив десятки людей, знайшли за 32 кілометри від міста.
Влада міста повідомила, що в районні лікарні після параду медики доставили 11 дорослих і 12 дітей. Однак очевидці ДТП стверджують, що постраждалих набагато більше. Поліція не встановила, чи пов'язаний інцидент на різдвяному параді з тероризмом, після аварії подібних подій не було.
У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що з автомобіля, який збив десятки людей, нібито стріляли. Однак у поліції це спростували. Правоохоронці також повідомили, що один з офіцерів стріляв по машині, але сам водій за зброю не брався.
Очевидці розповідають, що серед постраждалих багато латиноамериканців. Машина збила групу дітей з помпонами і "танцюючих бабусь". За словами свідків події, машина їхала на швидкості близько 64 кілометрів на годину. Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден був проінформований про інцидент.
Раніше стало відомо, що у Вашингтоні встановили різдвяну ялинку, їй вже дали назву - "Цукровий ведмідь". Висота дерева перевищує 25 метрів.
Фото: REUTERS
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Потому что смешно наблюдать безоружных ламеров, насмотревшихся вестернов.
1. Що таке "сайга"?
2. Ніде та ніхто нікому та ніщо не заносить. Все офіційно та без проблем. В любому регіоні України. Окрім, можливо, "сірої" зони.
3. Карабін для війни. Помпа для оборони на коротких дистанціях та в приміщеннях.
4. " узі .....аксу.... газ. пм" - ти, пане Юрію, мені нагадуєш вівцю.
Чесно.
В тебе навіть нема клепки поцікавитися, на що ти зараз маєш право, а на що ні.
Блін, зараз буду вже знущатися всерйоз )) Нє, ну це шось )) А-а-ааааа....
Корочє, воїн. Пояснюю на пальцях. Останній раз.
1. Автоматична зброя тобі не потрібна майже ніколи. Автоматичний режим - це в виключних випадках, накшталт - гасити вогнем при відході розвідгрупи з засідки ворога. Все.
Усюди працювати одиночними.
Бережіть б/к. Склад РАВ не безрозмірний!
2. Зайди на сайти українських зброярських магазинів (Ібіс, Ствол, Сафарі - їх зараз в кожному райцентрі дофігіща) - і не задавай більше дурацьких питань.
Коротке хочеш - бери під 9х21. Келтек САБ2000 - складний карабінчик, 2 кг важить - місця не займає взагалі. І недорого.
Хочеш 7,62 - аканоїдів валом. Любих. По 20-25 000 грн.
Хочеш арку під .223 чи шось більш екзотичне- нема питань.
Хочеш болтовик - бери снайперський комплекс під .50BMG, будеш кацапським бехам броню пробивати.
В чому питання, не розумію.
Ділюся відвертим - у 48 років на війні почуваєш себе молодим пацаном.
Прямо машина часу )))
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Оформлюй травмат (так-так, знаю, що з усіх сторін фігня, але - а чом би й ні?).
Щось більш серйозне - роби зеленку на нарізну і бери Kel Tec SUB2000
В Стволі ціна 22 700.
Виглядить кумедно, але я працював з ним. Якщо звикнути - то офігенна штука.
Не те, щоб профі, але стараюся, кеп!
Так от. Прямо зараз нарізного в мене нема. Два роки тому продав свій АКМС. І п/а 12-го продав. залишив помпу і стару горизонталку (то вже колекційне).
По формату нарізної зупинив вибір на скаутському варіанті короткої гвинтівки з поздовжньо-ковзаючим.
Ніяких газовідводів. Ніяких півавтоматів. ніяких арок та аканоїдів.
Як раз вибираю оптимальний для себе варіант.
Они даже нас переплюнули по длительности праздников.
https://twitter.com/MerissaHansen17/status/1462627424462594050?s=20