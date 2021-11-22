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ДТП (4211) США (14476) наїзд (12)

Позашляховик в'їхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей в американському Вісконсині: є загиблі, серед постраждалих багато дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У США позашляховик в'їхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей, кілька осіб отримали смертельні травми. Серед постраждалих є діти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиоланням на УНІАН, про це повідомляє REUTERS.

Аварія сталася 21 листопада, в американському штаті Вісконсин. У місті Вокеш проходив Різдвяний парад, по дорозі йшли діти з помпонами й безліч дорослих учасників ходи. Раптово в колону на швидкості в'їхав червоний позашляховик.

Машина збила понад 20 осіб. До лікарні потрапили діти та дорослі. Вже відомо, що під час аварії загинула мінімум одна людина. Начальник поліції міста розповів, що ймовірного винуватця смертельної ДТП вже затримали, він під вартою. Автомобіль, який збив десятки людей, знайшли за 32 кілометри від міста.

Влада міста повідомила, що в районні лікарні після параду медики доставили 11 дорослих і 12 дітей. Однак очевидці ДТП стверджують, що постраждалих набагато більше. Поліція не встановила, чи пов'язаний інцидент на різдвяному параді з тероризмом, після аварії подібних подій не було.

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що з автомобіля, який збив десятки людей, нібито стріляли. Однак у поліції це спростували. Правоохоронці також повідомили, що один з офіцерів стріляв по машині, але сам водій за зброю не брався.

Позашляховик вїхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей в американському Вісконсині: є загиблі, серед постраждалих багато дітей 01

Очевидці розповідають, що серед постраждалих багато латиноамериканців. Машина збила групу дітей з помпонами і "танцюючих бабусь". За словами свідків події, машина їхала на швидкості близько 64 кілометрів на годину. Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден був проінформований про інцидент.

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Раніше стало відомо, що у Вашингтоні встановили різдвяну ялинку, їй вже дали назву - "Цукровий ведмідь". Висота дерева перевищує 25 метрів.

Позашляховик вїхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей в американському Вісконсині: є загиблі, серед постраждалих багато дітей 02
Позашляховик вїхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей в американському Вісконсині: є загиблі, серед постраждалих багато дітей 03
Позашляховик вїхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей в американському Вісконсині: є загиблі, серед постраждалих багато дітей 04
Позашляховик вїхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей в американському Вісконсині: є загиблі, серед постраждалих багато дітей 05
Фото: REUTERS
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Топ коментарі
+3
не нарізну, а короткоствольну. З нарізною все в порядку.
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22.11.2021 09:38
+2
В кремле тормоза Отказали
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22.11.2021 09:26
+2
Саме чорний.
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22.11.2021 12:07
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це підтверджує що володіння зброєю не є загрозою. людина яка вирішила зробити таракт або когось вбити, вона це зробить, маючи чи не маючи зброї.. ще підтверджує те що влада не приймає закон про нарізну зброю бо боїться нас, Українців. а якщо боїться то мабудь є чого боятися.
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22.11.2021 09:12 Відповісти
не нарізну, а короткоствольну. З нарізною все в порядку.
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22.11.2021 09:38 Відповісти
С большим удовольствием приобрёл бы Colt Puthon
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22.11.2021 09:52 Відповісти
Keltec sub 2000 - дешево и сердито.
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22.11.2021 09:55 Відповісти
револьверы моя слабость
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22.11.2021 10:01 Відповісти
Вначале нужно иметь помпу и что-нибудь нарезное (хотя не факт). А уже потом думать о короткостволе.
Потому что смешно наблюдать безоружных ламеров, насмотревшихся вестернов.
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22.11.2021 10:09 Відповісти
що, саме з нарізною в порядку? може, можна купити карабін чи сайгу і не занести пару-тройку сотень баксів? не правда. і взагалі, нахрен він потрібен крім охоти? возити та носити не зручно а короткоствол що, не нарізний? от я хотів би тт для носіння. узі або на крайняк аксу для дому і машини.. помпа є. не зручно. був газ, пм, віддав даром ментам щоб тільки списали з мене. з газом можна тільки більше люлєй получити, так само з травматом. в зимові одежі ці стволи тільки розлючують гопстопів, та інше бидло.
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22.11.2021 17:46 Відповісти
Не хочу ображати, але ти.... (далі сам підбереш терміни).
1. Що таке "сайга"?
2. Ніде та ніхто нікому та ніщо не заносить. Все офіційно та без проблем. В любому регіоні України. Окрім, можливо, "сірої" зони.
3. Карабін для війни. Помпа для оборони на коротких дистанціях та в приміщеннях.
4. " узі .....аксу.... газ. пм" - ти, пане Юрію, мені нагадуєш вівцю.
Чесно.
В тебе навіть нема клепки поцікавитися, на що ти зараз маєш право, а на що ні.
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22.11.2021 18:03 Відповісти
я писав про те що. щоб убити людину, е ніж, топор, лопата, газовий ключ. я не розумію про що ти. мені потрібна (бойова) нарізна, автоматична зброя. на крайняк, щось коротке. для самозахисту. його мені не дозволяє придбати, держава. ВСЕ...... чого зразу обзивати? я в минулому військовий. володію різними видами стрілкової зброї, багато разів виконував бойове гранатометання. чому я не маю на це права??? тільки не гони словами. дай конкретну відповідь.
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22.11.2021 18:24 Відповісти
*******мені потрібна (бойова) нарізна, автоматична зброя*****

Блін, зараз буду вже знущатися всерйоз )) Нє, ну це шось )) А-а-ааааа....

Корочє, воїн. Пояснюю на пальцях. Останній раз.
1. Автоматична зброя тобі не потрібна майже ніколи. Автоматичний режим - це в виключних випадках, накшталт - гасити вогнем при відході розвідгрупи з засідки ворога. Все.
Усюди працювати одиночними.
Бережіть б/к. Склад РАВ не безрозмірний!

2. Зайди на сайти українських зброярських магазинів (Ібіс, Ствол, Сафарі - їх зараз в кожному райцентрі дофігіща) - і не задавай більше дурацьких питань.

Коротке хочеш - бери під 9х21. Келтек САБ2000 - складний карабінчик, 2 кг важить - місця не займає взагалі. І недорого.

Хочеш 7,62 - аканоїдів валом. Любих. По 20-25 000 грн.
Хочеш арку під .223 чи шось більш екзотичне- нема питань.
Хочеш болтовик - бери снайперський комплекс під .50BMG, будеш кацапським бехам броню пробивати.

В чому питання, не розумію.
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22.11.2021 19:02 Відповісти
бойове гранатометання він виконував..... Умора ))))
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22.11.2021 19:03 Відповісти
чому умора. ргдшку кидав кожні стрельби. правда це було з 1985 по1991рр. 5,5 років. при розвалі ссср звільнився. дуже подобалось валити з рпк.
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22.11.2021 19:22 Відповісти
В мене воєннік теж серпасто-молоткастий. А печатку про Присягу Україні туди отримав в 2014-му.
Ділюся відвертим - у 48 років на війні почуваєш себе молодим пацаном.
Прямо машина часу )))
**********
Оформлюй травмат (так-так, знаю, що з усіх сторін фігня, але - а чом би й ні?).
Щось більш серйозне - роби зеленку на нарізну і бери Kel Tec SUB2000

В Стволі ціна 22 700.
Виглядить кумедно, але я працював з ним. Якщо звикнути - то офігенна штука.

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22.11.2021 19:33 Відповісти
я не воював, позвонок порізаний. допомагав 14-15-16 рр. катався до пацанів в с. луганске, щастя під дебальцево. дочка. волонтерила потім була в 128 гшбр, сортирувала 200их наших і сепарів. потім служила в 59 бр . ком. гранатом. відд. не приховав в ті часи нічого. хоча можливість була. а зараз бачу, якби від своїх правителів не прийшлось відстрілюватися. стоїть в сейфі іж 81 і пачка картечі. все що роблю з ним, тільки кожні 3 роки комісію прожожу., за те знаю все про здоров,я. дякую за інфу. пока. гарного вечора.
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22.11.2021 19:46 Відповісти
Додав вже всерйоз, що хочу особисто я. Мене інколи запрошують на полігони виконувати функцію інструктора по вогневій та спецтактиці.
Не те, щоб профі, але стараюся, кеп!

Так от. Прямо зараз нарізного в мене нема. Два роки тому продав свій АКМС. І п/а 12-го продав. залишив помпу і стару горизонталку (то вже колекційне).
По формату нарізної зупинив вибір на скаутському варіанті короткої гвинтівки з поздовжньо-ковзаючим.
Ніяких газовідводів. Ніяких півавтоматів. ніяких арок та аканоїдів.
Як раз вибираю оптимальний для себе варіант.
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22.11.2021 19:13 Відповісти
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22.11.2021 19:17 Відповісти
хочу щось під рукою, завжди носити. особливо після того як сопля з інфініті поспілкувалась з ментами в Харкові. може хтось і скаже, ненормальний. а я так хочу, ось івсе
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22.11.2021 19:24 Відповісти
В кремле тормоза Отказали
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22.11.2021 09:26 Відповісти
у кремлёвского карлика ботокс потёк в мозги, а тормозами управляет мозг
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22.11.2021 10:07 Відповісти
Самый крутой штат по владению оружием.
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22.11.2021 09:33 Відповісти
Рождество с 21.11 по 27.12?
Они даже нас переплюнули по длительности праздников.
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22.11.2021 09:41 Відповісти
А чому вони на колінах не стояли і не вибачались? Негайно звільнити треба постраждалого водія джипа
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22.11.2021 09:55 Відповісти
Если окажется черный, то так и будет.
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22.11.2021 10:13 Відповісти
Саме чорний.
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22.11.2021 12:07 Відповісти
...

https://twitter.com/MerissaHansen17/status/1462627424462594050?s=20
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22.11.2021 10:07 Відповісти
BLM виродок це зробив!
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22.11.2021 12:49 Відповісти
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22.11.2021 20:25 Відповісти
 
 