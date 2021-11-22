Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 21 листопада відвідали район проведення операції Об’єднаних сил та привітали з професійним святом воїнів-десантників.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Резніков та Залужний подякували десантникам та десантницям за сумлінне виконання військового обов’язку, за їхню відвагу, героїзм і самопожертву.
Вони також вручили військовослужбовцям зі складу Десантно-штурмових військ державні та відомчі відзнаки й нагороди, цінні подарунки. Зокрема, одному із підрозділів ДШВ вручено сертифікат на озброєння та військову техніку.
Урочистий захід завершився складанням клятви десантника та врученням почесного знака "Кваліфікаційна відзнака ДШВ ЗС України".
Міністр оборони, підсумовуючи поїздку, підкреслив, що техніка і люди на передовій перебувають у повній готовності до виконання завдань за призначенням.
Як відомо, 21 листопада відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ.
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- сказал , что НАТО не для Украины
- вручил награды
Может он исполняет роль министра - а рулит невыбранный никем Ермак?
Отимання озброєння це як нагорода?
СПАСИБО НАШИМ ВОИНАМ ЗА ТО ЧТО МЫ СВОБОДНЫ ОТ ПАРАШИ!!!
Здоров'я їм та Перемог !!!
Україні - СЛАВА !