Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 21 листопада відвідали район проведення операції Об’єднаних сил та привітали з професійним святом воїнів-десантників.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Резніков та Залужний подякували десантникам та десантницям за сумлінне виконання військового обов’язку, за їхню відвагу, героїзм і самопожертву.

Вони також вручили військовослужбовцям зі складу Десантно-штурмових військ державні та відомчі відзнаки й нагороди, цінні подарунки. Зокрема, одному із підрозділів ДШВ вручено сертифікат на озброєння та військову техніку.

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Урочистий захід завершився складанням клятви десантника та врученням почесного знака "Кваліфікаційна відзнака ДШВ ЗС України".

Міністр оборони, підсумовуючи поїздку, підкреслив, що техніка і люди на передовій перебувають у повній готовності до виконання завдань за призначенням.

Як відомо, 21 листопада відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ.













