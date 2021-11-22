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Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 21 листопада відвідали район проведення операції Об’єднаних сил та привітали з професійним святом воїнів-десантників.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Резніков та Залужний подякували десантникам та десантницям за сумлінне виконання військового обов’язку, за їхню відвагу, героїзм і самопожертву.

Вони також вручили військовослужбовцям зі складу Десантно-штурмових військ державні та відомчі відзнаки й нагороди, цінні подарунки. Зокрема, одному із підрозділів ДШВ вручено сертифікат на озброєння та військову техніку.

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Урочистий захід завершився складанням клятви десантника та врученням почесного знака "Кваліфікаційна відзнака ДШВ ЗС України".

Міністр оборони, підсумовуючи поїздку, підкреслив, що техніка і люди на передовій перебувають у повній готовності до виконання завдань за призначенням.

Як відомо, 21 листопада відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС 01
Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС 02
Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС 03
Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС 04
Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС 05
Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС 06
Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС 07
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Всій українській армії взагалі,та дшв зокрема-респект...
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22.11.2021 09:04 Відповісти
Первые шаги Резникова министром
- сказал , что НАТО не для Украины
- вручил награды
Может он исполняет роль министра - а рулит невыбранный никем Ермак?
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22.11.2021 09:04 Відповісти
Существующая власть Украины превращает Украинскую армию в прежнюю украинскую советскую армию.
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22.11.2021 09:25 Відповісти
Это безобразие !!!
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22.11.2021 09:32 Відповісти
"одному із підрозділів ДШВ вручено сертифікат на озброєння та військову техніку Джерело: https://censor.net/ua/p3300791"
Отимання озброєння це як нагорода?
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22.11.2021 09:18 Відповісти
Все комментаторы обо всем говорят, но только не наших бойцах, что позволяет сделать вывод - они боты!
СПАСИБО НАШИМ ВОИНАМ ЗА ТО ЧТО МЫ СВОБОДНЫ ОТ ПАРАШИ!!!
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22.11.2021 09:41 Відповісти
ДШВ - красавці !
Здоров'я їм та Перемог !!!
Україні - СЛАВА !
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22.11.2021 09:52 Відповісти
Звичайно нашим воїнам пошана , але що це за нестатутна фігня ? Букет воїну , хай навіть це жінка , це неприпустимий гендерний поділ .Кохана дружина , мати , це все вдома , але на службі ні яких преференцій .
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22.11.2021 16:03 Відповісти
МОЛОДЦІ хлопцІй з СВЯТОМ!
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23.11.2021 07:08 Відповісти
 
 