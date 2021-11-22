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Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Річниця Революції Гідності
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Євромайдан (919) День гідності і свободи (61) Богдан Андрій (380)

Богдан у річницю Майдана запостив шини у вогні і закликав "зробити Україну великою знову". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан опублікував на своїй сторінці у фейсбуку кадр з охопленого вогнем Майдану з написом "Make Ukraine great again".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ексглави ОП.

Богдан у річницю Майдана запостив шини у вогні і закликав зробити Україну великою знову 01

Андрій Богдан в річницю Революції Гідності запостив кадри з Євромайдану з шинами, що горять, та написом "Зробимо Україну великою знову".

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Топ коментарі
+63
идет Богдан нахрен!.. Богдан это коррупция!
если такие как Богдан, Татаров, Смирнов, судья Вовок и весь состав ОАСК, печерского рай суда, Хоз суда г. Киева будет висеть на столбах на Крещатике, вот тогда Украина станет Великой и процветающей страной!
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22.11.2021 09:59
+42
остановка реформы питания МинОбороны на год, это была многоходовочка Богдана через его дружбана судья Вовок из ОАСК..
защита коррумпированных судей ОАСК, и наезды на НАБУ и САП - это Богдан..
если Богдан это ваш сукин сын, то повесьте его в первую очередь!
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22.11.2021 10:07
+40
Ще один ушльопок виповз з нафталіну.
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22.11.2021 09:58
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Хорошо потролил хрипатого))
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22.11.2021 09:57 Відповісти
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22.11.2021 09:58 Відповісти
Ще один ушльопок виповз з нафталіну.
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22.11.2021 09:58 Відповісти
Ну , хуже 👨‍❤️‍💋‍👨🤡🐲 зедерьмачья , ушлепков не бывает !
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22.11.2021 11:35 Відповісти
Ты хочешь новый Майдан ? Приезжай , будешь помогать.
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22.11.2021 11:55 Відповісти
идет Богдан нахрен!.. Богдан это коррупция!
если такие как Богдан, Татаров, Смирнов, судья Вовок и весь состав ОАСК, печерского рай суда, Хоз суда г. Киева будет висеть на столбах на Крещатике, вот тогда Украина станет Великой и процветающей страной!
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22.11.2021 09:59 Відповісти
Может, Богдан и сукин сын, но если он против зеленых шмакодявок --- это наш сукин сын!
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22.11.2021 10:02 Відповісти
остановка реформы питания МинОбороны на год, это была многоходовочка Богдана через его дружбана судья Вовок из ОАСК..
защита коррумпированных судей ОАСК, и наезды на НАБУ и САП - это Богдан..
если Богдан это ваш сукин сын, то повесьте его в первую очередь!
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22.11.2021 10:07 Відповісти
При 💩дерьмаке и его Монике 👨‍❤️‍💋‍👨они стали ещё ручнее и коррумпирование! Аллилуйя
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22.11.2021 11:59 Відповісти
Не наш. И никогда нашим не был. Просто он очень хочет насолить своим бывшим. Но он такое же зеленое г...
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22.11.2021 10:13 Відповісти
+++
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22.11.2021 14:33 Відповісти
Это провокатор. И вряд ли бесплатный.
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22.11.2021 10:26 Відповісти
Якщо вовк нападає на кабана, який в свою чергу полює на нас, то це не робить вовка нашим союзником.
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22.11.2021 10:35 Відповісти
Тимчасово робить - поки відволікає кабана.
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22.11.2021 12:49 Відповісти
Ні, то дає нам можливість скористатись моментом, але вовк залишається нашим ворогом.
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22.11.2021 13:48 Відповісти
Исключительно временно! Он наш.
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22.11.2021 11:07 Відповісти
он против потому что его от кормушки отодвинули и все что он хочет - загребать жар чужими руками. Чтобы КТО-ТО сделал революцию, отодвинул Зелю, а ОН опять начнет панувать

Да не пошел бы он.
Кто тут собирался "сносить, если что"?

пусть сносит. Мне неинтересно. Я просто спокойно посмотрю как Зеля просрет парламентские выборы и ему придется делать то что он не умеет - ДОГОВАРИВАТЬСЯ. С новой коалицией.

У него не будет не то что монобольшинства - его слуги народные даже не будут членами коалиции. Ни одного своего министра, ни одного закона принять не сможет - НИЧЕГО.
Ноль.
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22.11.2021 11:10 Відповісти
жди те.За это время зед'ерьмачье успеют провернуть капитуляцию ,встретив ***** хлебом - солью
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22.11.2021 11:32 Відповісти
Враг моего врага - мой друг !🎯 Как в случае с Ахметовым ,их канал сейчас прекрасно мочит зеУБЛЮДКОВ -ПРЕДАТЕЛЕЙ ! Савик прекрасно справился с "ВАГНЕРГЕЙТОМ" 👍👏💥💥💥💥💥 ,вывил земразь на чистую воду !!!
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22.11.2021 11:14 Відповісти
Да , уж! Д'ерьмак с брательником - "БОРЬБА "С КОРРУПЦИЙ и татаровым 😂 Татаров вернул Беркутовцев на службу зебеням
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22.11.2021 11:57 Відповісти
Список далеко не полный
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22.11.2021 13:39 Відповісти
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22.11.2021 09:59 Відповісти
Тільки він не був на Майдані! Він тоді був замміністра в уряді Азірова... Зе, єслі шо, теж на Майдані не був. Тому обоє-рябоє!
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22.11.2021 10:02 Відповісти
Тому обох треба нарядити в шерстяні бобочки.))
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22.11.2021 10:06 Відповісти
🤢🤡🐲Зе на коленях ,просил ***** забрать к себе "ну хоть за долги",и развлекал сепаратюг имитацией хреном по-роялю🤮🤮🤮
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22.11.2021 11:17 Відповісти
Ага, ти вже робив на пару з Бубочкою
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22.11.2021 10:04 Відповісти
Бодя вже вставив зуби які йому вибив літінант?
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22.11.2021 10:04 Відповісти
На его месте так поступил бы каждый!!! (отогнанный от за-кормушки)
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22.11.2021 10:10 Відповісти
какое отношение богдан имеет к Майдану чтобы постить фото? чем оно занималось в 2014?
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22.11.2021 10:24 Відповісти
Такое ,как зеленский и его д'ерьмак (призывали эбонитовыми палочками дубасить митингующих
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22.11.2021 15:36 Відповісти
Не вийде з нього попа Гапона, нехай в суд іде, захищати Януковича, нічого на пам*яті Майдану піариться.
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22.11.2021 10:26 Відповісти
Этот Богдан на фоне падения рейтингов ЗЕишака оманского думает, что найдет лазейку вернуться в большую политику. Хер тебе Богданушка!
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22.11.2021 10:36 Відповісти
картинка хорошая
нужно разделять мух от котлет
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22.11.2021 10:54 Відповісти
А что он собирается делать?Сидеть и ждать, пока кто-то там будет делать, а он в уютненьком офисике в фейсбучике посидит?
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22.11.2021 10:57 Відповісти
Пиарится, зараза! я его на майдане не видел...
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22.11.2021 11:00 Відповісти
А порноактера 💩🤡🕺🏾👃🏻🎹и его дерьмачка ,видел ? Вчера им кричали -"ганьба","зрадники","малоросы"
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22.11.2021 12:43 Відповісти
Оно конечно и бесспорно, что Андруша Богдан лайно редкое, но нос по ветру держит лихо. Так, что Вофка, сдрыстнуть не получиться. Этот твой бывший дружбан тебя первым выловит и сдаст. Правда если быки Бени из твоей охраны тебя по приказу своего шефа раньше не того........ не сдадут.
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22.11.2021 11:01 Відповісти
Чим більше єдне-йодному буде гризти горло...Та то на кращє...
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22.11.2021 11:28 Відповісти
Богдан ты дебил? Не трогай революцию достоинства своими грязными не лоховскими руками.
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22.11.2021 11:04 Відповісти
После отрыва от корыта моментально приходит прозрение.
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22.11.2021 11:05 Відповісти
Мойша Адесский !!! Вы таки намёкиваете на Павла Прокоповича?????????
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22.11.2021 11:34 Відповісти
Ой, я Вас умоляю, эта власть так накрутила мои мисли на бигуди, шо я теперь начал кучеряво размышлять.
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22.11.2021 12:25 Відповісти
Йо!!!!( це на предмет "влади") -епітети --- за бажанням...А Одессі _ Щоб ви були живі-здорові!!! А гниди - най здохнуть!
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22.11.2021 13:38 Відповісти
И Вам здоровья! Ну а им пожелаем поскорее попасть на приём к Марку Соломоновичу, лучшему патологоанатому г. Одессы.
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22.11.2021 14:06 Відповісти
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22.11.2021 23:31 Відповісти
богдан, разумков, бєня це ті хто зробив усе від себе залежне щоб посадити зебізяну у крісло президента. Все що треба знати про цього штемпа.
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22.11.2021 11:06 Відповісти
А може краще повіз би свого підопічного Бєню до суду у США ?
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22.11.2021 11:06 Відповісти
Да , беня не доволен тем что получилось, теперь его юрист требует еще одну попытку ,бабушку чтоб удовлетворили !
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22.11.2021 11:13 Відповісти
Можно подумать,что папу Беню НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЕГО ТВОРЕНИЕ ЗЕЛЁНОЕ 🐲🤡🤥 🤑🤑🤑
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22.11.2021 12:48 Відповісти
Сам факт наявності в ОПУ Єрмака вщент руйнує всі байки про якогось неймовірно хитрого, цинічного та виверткого Зеленського. Єрмак тому й з'явився біля Зеленського, бо вчорашній комік сам керувати країною не хотів і не вмів, а попередній голова ОП Богдан його примушував робити бодай щось. Богдана замінили на оператора теплої ванни і відтоді у Зеленського і Єрмака тандем нерозривний.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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22.11.2021 11:17 Відповісти
Портновский дружбан решил попровоцировать? Ну, ну...
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22.11.2021 11:18 Відповісти
Мистер Пилильщик грустит о былых днях.
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22.11.2021 11:27 Відповісти
Специалист по шептанию на ухо.
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22.11.2021 11:34 Відповісти
Неплохая идея. Снова ненадолго почувствовать себя великими, героями. Это того стоит.
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22.11.2021 11:38 Відповісти
Богдан - главный Герой Майдана ! Призывает выходить снова , а сам ? Помните песню :
" Нам подмога не пришла , нас с тобою наевали !"
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22.11.2021 11:38 Відповісти
Двусмысленное заявление.
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22.11.2021 11:40 Відповісти
Богдан - піп-гапон: ***** тільки і чекає, що ми знову влаштуємо йому свято. Так, **** Зє! знову вкрав у нас 5 років - нічого, вже залишилось менше половини.
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22.11.2021 11:42 Відповісти
кто только не пытается хайпануть на ********** зели и ермака)) гройсман. шабуля, богдан и прочие отбросы общества снова в заголовках новостей
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22.11.2021 12:16 Відповісти
Ага. Пассионарии за всех отдуваются на баррикадах, а зеленые диванные патриеты потом снова выберут клоунов и бывших рыгов яныка?
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22.11.2021 13:43 Відповісти
Я ответила Богдану. Он кинул жалобу в ФБ. Привёл к власти Зе и Ко, а теперь примазывается к Героям Майлана. Гыдота рыговская, со Львова.
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22.11.2021 18:19 Відповісти
 
 