Богдан у річницю Майдана запостив шини у вогні і закликав "зробити Україну великою знову". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан опублікував на своїй сторінці у фейсбуку кадр з охопленого вогнем Майдану з написом "Make Ukraine great again".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ексглави ОП.
Андрій Богдан в річницю Революції Гідності запостив кадри з Євромайдану з шинами, що горять, та написом "Зробимо Україну великою знову".
Топ коментарі
+63 Шрек Баблокат
показати весь коментар22.11.2021 09:59
+42 Шрек Баблокат
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+40 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар22.11.2021 09:58
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Будь ласка, зачекайте...
если такие как Богдан, Татаров, Смирнов, судья Вовок и весь состав ОАСК, печерского рай суда, Хоз суда г. Киева будет висеть на столбах на Крещатике, вот тогда Украина станет Великой и процветающей страной!
защита коррумпированных судей ОАСК, и наезды на НАБУ и САП - это Богдан..
если Богдан это ваш сукин сын, то повесьте его в первую очередь!
Да не пошел бы он.
Кто тут собирался "сносить, если что"?
пусть сносит. Мне неинтересно. Я просто спокойно посмотрю как Зеля просрет парламентские выборы и ему придется делать то что он не умеет - ДОГОВАРИВАТЬСЯ. С новой коалицией.
У него не будет не то что монобольшинства - его слуги народные даже не будут членами коалиции. Ни одного своего министра, ни одного закона принять не сможет - НИЧЕГО.
Ноль.
нужно разделять мух от котлет
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
" Нам подмога не пришла , нас с тобою наевали !"