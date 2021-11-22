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Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На відрізку дороги між селами Косонь та Велика Бийгань Берегівського району зіткнулися автомобілі "Volkswagen Рassat" та "Mercedes-Benz". Внаслідок ДТП на місці загинуло троє людей – водій та двоє пасажирів автомобіля "Volkswagen Рassat". Водій мікроавтобусу знаходиться в реанімації. Усі обставини автомобільної аварії встановлюють слідчі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

21 листопада, о 15:01, поліцейські Берегівщини отримали повідомлення про те, що на дорозі між селами Косонь та Велика Бийгань сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Правоохоронці з’ясували, що зіткнення сталося між двома автомобілями: "Volkswagen Рassat" та "Mercedes-Benz". За попередніми даними, водій легковика "Volkswagen Рassat", 62-річний мешканець села Княгиня, що на Ужгородщині, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz". 

Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих 01

Внаслідок аварії 62-річний чоловік та двоє його пасажирів, 64-річний та 65-річний чоловіки, померли на місці події.

Водій мікроавтобусу "Mercedes-Benz", 57-річний житель села Запсонь, що на Берегівщині, з численними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні.

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Попередня правова кваліфікація події – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих). Наразі поліцейські працюють на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих 02
Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих 03
Фото: сайт поліції
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Топ коментарі
+4
не удивлюсь , но именно с такой логикой - голосовали за зе
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22.11.2021 11:48
+4
у нас нация поспешунов, и в городе ездят так, что обгоняют тебя за 100 метров до светофора и стоят на красном
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22.11.2021 12:05
+3
Проблема в том , что УКРАИНА ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ АВТОБАНОВ с отделёнными полосами , в отличии от ЕС. Основная гибель происходит из-за этого - бо тащиться за каким то трактором по двухполосной в 21 веке - это трэш.
Даже в недоразвитых странах автобаны шикарные , а украинцы ВСЕ ТЕРПЯТ И СОДЕРЖАТ ОЛИГАРХАТ , вместо дорог
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22.11.2021 11:30
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для кого малюють дорожню розмітку ???
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22.11.2021 11:18 Відповісти
Проблема в том , что УКРАИНА ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ АВТОБАНОВ с отделёнными полосами , в отличии от ЕС. Основная гибель происходит из-за этого - бо тащиться за каким то трактором по двухполосной в 21 веке - это трэш.
Даже в недоразвитых странах автобаны шикарные , а украинцы ВСЕ ТЕРПЯТ И СОДЕРЖАТ ОЛИГАРХАТ , вместо дорог
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22.11.2021 11:30 Відповісти
Автобаны Венгрии
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22.11.2021 11:31 Відповісти
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22.11.2021 11:32 Відповісти
сейчас бы сравнивать Венгрию - с размером в одну область Украины по площади.... понятно что можна построить нормальную дорогу если её протяжонность будет 2 км....
тупое сравнение ... не делайте какой херни больше.
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22.11.2021 15:38 Відповісти
Расстояние автобана Братислава - Будапешт - Украина ( 200 км+300 км)
ВЫ САМ ТУПОй, т к не в курсе вообще про Европу 😀😀
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22.11.2021 19:15 Відповісти
ахахахахах... ))) тоесть совокупность всех дорог в Украине что бы они стали АВТОБАНАМИ должна составлять 200 - 300 .... километров ?)) в сраку засунь себе будапешт или если такая умная - пойди и построй дорогу .... языком молоть - не мешки волотить ....
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22.11.2021 21:45 Відповісти
Иди ка на хутор бабочек ловить, хам
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22.11.2021 22:06 Відповісти
уже одну ночную словил ... дешовая оказалась так что можешь лететь дальше
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22.11.2021 22:08 Відповісти
размеры и бюджет венгрии видели? Это я сейчас молчу о том, что это дорога между селами. или в венгрии проселочные дороги также по 5 полос? Если весь бюджет на дороги направить в одну нашу область размером с Венгрию то будет не хуже, но живем мы слегка в другой реальности и километража у нас на порядки больше. Тупее сравнения не читал за сегодня...
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22.11.2021 16:41 Відповісти
Не пишите ерунду. Я живу в ЕС И вижу подход стран к своим автобанам
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22.11.2021 19:16 Відповісти
Кацапское хамство из тебя лезет конкретно 😀😀
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22.11.2021 21:13 Відповісти
при чому тут олігархат та автобани "шикарные" ???
я питаю, для кого малюють дорожню розмітку та пишуть ПДР ???
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22.11.2021 11:39 Відповісти
А для кого выпускают ХОРОШИЕ АВТО ?
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22.11.2021 11:41 Відповісти
Чтобы они в е гуськом тащились за трактором или консервной банкой Запорожского производства?

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22.11.2021 11:46 Відповісти
не удивлюсь , но именно с такой логикой - голосовали за зе
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22.11.2021 11:48 Відповісти
гуськом це як? В Україні на дорогах державного значення діють певні показники швидкості перевищувати які заборонено ПДР. Чувак на зустрічку виїхав там де заборонено. Може йому зле стало може думав що на літаку-це вже неважливо. Результат необдуманих безрозсудних дій на дорозі завжди однаковий.
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22.11.2021 14:57 Відповісти
у тебя походу шарики укатились... иди пельмени лепи, учитель жизни пришел.
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22.11.2021 16:43 Відповісти
Карта автобанов Словакии
Словакия - горная страна ( в отличии от равниной Украины) . Автобаны строятся с огромной скоростью , и запускаются тоннели в горах
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22.11.2021 19:21 Відповісти
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22.11.2021 19:24 Відповісти
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22.11.2021 19:25 Відповісти
Моя горная Словакия и моя Венгрия и моя Австрія имеют ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ СУПЕРСОВРЕМЕННЫХ АВТОБАНОВ,
Украина не имеет ни одного автобана из-за таких совковых умников , как Вы.

так шо иди есть свои любимые пельмени
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22.11.2021 21:11 Відповісти
да-да, твоя, все уже поняли))) твоя пельменная заждалась тебя, лепи, не отвлекайся, кучерявая.
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22.11.2021 22:35 Відповісти
слухай, твої срані словаки за 30 років побудували 100 км автобануі ти тут нам впарюєш про якісь совки???? тобто , до 2017 чи 2014 року (якось покуй) в "горной" словаччині жили совки? та і аварії на автобанах це жах - голову від апельсина х.. відрізниш((((
п.с. за ЧИЄ бабло мадяро-словаки будують автобани? І скільки часу ще за це будуть платити великі еуропейці словако-угри?)___)))))
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23.11.2021 19:42 Відповісти
А ведь боты все время кричали на всех сайтах , что бьются на встречке одни " Тазы".
Проблемы в ширине проезжей части и прокладки между сидением и кузовом авто любой марки и любого года выпуска.
Только выпадет первый снег
и таких наездников будет не мерянно.
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22.11.2021 16:46 Відповісти
маразм
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23.11.2021 18:10 Відповісти
управился, дальше спешить уже никогда не будет
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22.11.2021 11:21 Відповісти
вроде 62 года, а гонщек...
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22.11.2021 11:24 Відповісти
В местных СМИ пишут 150-160км/час легковушка летела... низко
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22.11.2021 17:56 Відповісти
Жаль водила буса был непристегнут.... Мозг может пострадать сильно от такого удара, видно как стекло треснуло от головы...
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22.11.2021 11:26 Відповісти
Якщо не прищіпався,то може й за мозок не варта переживати- для декорації лишень.
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22.11.2021 11:51 Відповісти
наверное, ближний свет включить забыл
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22.11.2021 11:34 Відповісти
А перед этим мозги...
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22.11.2021 14:56 Відповісти
у нас нация поспешунов, и в городе ездят так, что обгоняют тебя за 100 метров до светофора и стоят на красном
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22.11.2021 12:05 Відповісти
это шо у вас за город у которого между светофорами по 100м?)))
есть категория спешунов а есть категория тошнотиков, которые плетуться 30-40км по центру дороги и рано или поздно у кого-то сдадут нервы и пойдет на обгон\опережение с подобными последствиями. Я бы обе категории нещадно штрафовал
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22.11.2021 16:29 Відповісти
У нас очень много светофоров. И я имел ввиду когда доезжаешь до красного светофора, до которого 100 метров и отпускаешь газ и катишься к нему и тут тебя обгоняют любители газануть и тормознуть. Мне колодки тормозные никто даром не меняет, поэтому смысла тормозить со скорости 50 км.ч за 20 метров от бампера впереди стоящего автомобиля я не вижу.
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22.11.2021 16:39 Відповісти
да, забыл, ещё я бы нещадно штрафовал таких вот "накатчиков" котротые увидели красный за 100м и катятся накатом 30км в попытках сэкономить 1 грамм топлива и 0.02мм толщины колодок при этом собирая за собой гуськом кучу машин, некоторые с которых тупо выехали уже на перекресток и не могу проехать вперед ибо самый первый решил накатиком поехать... Реальн оесть удивление, почему люди обгоняют? Это не они летуны, это вы - ТОШНИЛЫ!

p.s. емаё, сначала написал коммент а потом дочитал до конца... а там про колодки... иди выйди в окно!
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22.11.2021 16:47 Відповісти
гусек, я не в Киеве живу, кроме него есть куча городов. у меня площадь всего города 78 кв км и люди в отличии от восточных и киевских соблюдают правила, пропускают всех пешеходов и дтп у нас по минимуму в городе
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22.11.2021 17:59 Відповісти
78? Черкассы? тошнило я не хочу тебя расстраивать... но ты сказочный долбан
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23.11.2021 20:00 Відповісти
высрался, полегчало? одна нация *****.
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24.11.2021 09:17 Відповісти
Не думай только о себе и своих колодках, думай ещё и об окружающих, ты не один на дороге. Не неси чушь и не будут на тебя "высы**ться" за это. Всё очень просто.

p.s. по поводу "78км" если я угадал то там ДТП каждый день по десятку и ездят все на красный, желтый итд итп треш и содомия. Да что там Черкассы, любой другой город помельче - всё тоже самое ибо полиция у нас не работает и нация поголовных дебилов которые хотят в Европу, но сами ещё в совке по пояс.
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24.11.2021 10:33 Відповісти
Меня всегда интересовал вопрос : если в большинстве стран мира разрешённая максимальная скорость 130 км/ч (правда в ФРГ на автобанах, по-моему, ограничений таких нет), то почему бы автопроизводителям не выставлять максимальную техническую возможность автомобилей на 130 км/ч ? Чтобы машина физически не могла ехать быстрее и всех аварий из-за скорости просто не было ? Ясно, что это не данный случай, вероятно, тут просто выезд на встречку, но скольких стритрейсеров и просто лихачей сошкрябывали с асфальта . . .
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22.11.2021 12:14 Відповісти
Хрень это все, в любом гараже перешьют и снимут ограничение, точно так же как раздушают движки.
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22.11.2021 13:00 Відповісти
Я не технарь, может быть ерунду сейчас скажу, а поставить мотор, который физически не имеет мощности больше разогнаться ? Ну малой мощности двигатель если . . . Чтобы на 130 он уже захлёбывался.
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22.11.2021 14:39 Відповісти
Потому и пишешь чушь, что не технарь.
Если поставить мотор, который едет максимум 130, что станет с динамикой?
Сколько он будет разгоняться до разрешенных 50-ти? Минуту?
Ты представь, какой пипец начнется на светофорах, если в потоке будут одни такие овощи? Какие задержки тогда будут нужны, 5 минут? Готов стоять на красный 5 минут, пока все расчехлятся и проедут?
А как свернуть с трассы через встречку, если на тебя идет поток 90км/ч, а ты стартуешь со скоростью улитки?
А обгон?
Это полная жопа будет.
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23.11.2021 11:14 Відповісти
это типа отремонтированная дорога уровня 2022 года? там хоть два подобных буса могут разъехаться не цепляясь зеркалами? или это велосипедная дорожка двух сторонняя? Обочина позволяет, почему не сделать хотябы ширину достаточную? а ну да, это нужно расширять, работать, в отчет меньше километража упадет, меньше денежек, а так под статистику сойдет - отремонтировано *********** километроф! а потом такие результаты... ПОЗОР!
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22.11.2021 16:27 Відповісти
відкрию тобі акуєнну таємницю - у франції, сербії, словаччині, угорщині, італії, португалії іспанії дороги подібного типу ЩЕ ВУЖЧІ!!!
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23.11.2021 19:47 Відповісти
эту тайну и фантазию ты откроешь только для себя, петушонок
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23.11.2021 20:03 Відповісти
 
 