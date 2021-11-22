Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На відрізку дороги між селами Косонь та Велика Бийгань Берегівського району зіткнулися автомобілі "Volkswagen Рassat" та "Mercedes-Benz". Внаслідок ДТП на місці загинуло троє людей – водій та двоє пасажирів автомобіля "Volkswagen Рassat". Водій мікроавтобусу знаходиться в реанімації. Усі обставини автомобільної аварії встановлюють слідчі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
21 листопада, о 15:01, поліцейські Берегівщини отримали повідомлення про те, що на дорозі між селами Косонь та Велика Бийгань сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Правоохоронці з’ясували, що зіткнення сталося між двома автомобілями: "Volkswagen Рassat" та "Mercedes-Benz". За попередніми даними, водій легковика "Volkswagen Рassat", 62-річний мешканець села Княгиня, що на Ужгородщині, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz".
Внаслідок аварії 62-річний чоловік та двоє його пасажирів, 64-річний та 65-річний чоловіки, померли на місці події.
Водій мікроавтобусу "Mercedes-Benz", 57-річний житель села Запсонь, що на Берегівщині, з численними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні.
Попередня правова кваліфікація події – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих). Наразі поліцейські працюють на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.
Будь ласка, зачекайте...
Даже в недоразвитых странах автобаны шикарные , а украинцы ВСЕ ТЕРПЯТ И СОДЕРЖАТ ОЛИГАРХАТ , вместо дорог
тупое сравнение ... не делайте какой херни больше.
ВЫ САМ ТУПОй, т к не в курсе вообще про Европу 😀😀
я питаю, для кого малюють дорожню розмітку та пишуть ПДР ???
Словакия - горная страна ( в отличии от равниной Украины) . Автобаны строятся с огромной скоростью , и запускаются тоннели в горах
Украина не имеет ни одного автобана из-за таких совковых умников , как Вы.
так шо иди есть свои любимые пельмени
п.с. за ЧИЄ бабло мадяро-словаки будують автобани? І скільки часу ще за це будуть платити великі еуропейці словако-угри?)___)))))
Проблемы в ширине проезжей части и прокладки между сидением и кузовом авто любой марки и любого года выпуска.
Только выпадет первый снег
и таких наездников будет не мерянно.
есть категория спешунов а есть категория тошнотиков, которые плетуться 30-40км по центру дороги и рано или поздно у кого-то сдадут нервы и пойдет на обгон\опережение с подобными последствиями. Я бы обе категории нещадно штрафовал
p.s. емаё, сначала написал коммент а потом дочитал до конца... а там про колодки... иди выйди в окно!
p.s. по поводу "78км" если я угадал то там ДТП каждый день по десятку и ездят все на красный, желтый итд итп треш и содомия. Да что там Черкассы, любой другой город помельче - всё тоже самое ибо полиция у нас не работает и нация поголовных дебилов которые хотят в Европу, но сами ещё в совке по пояс.
Если поставить мотор, который едет максимум 130, что станет с динамикой?
Сколько он будет разгоняться до разрешенных 50-ти? Минуту?
Ты представь, какой пипец начнется на светофорах, если в потоке будут одни такие овощи? Какие задержки тогда будут нужны, 5 минут? Готов стоять на красный 5 минут, пока все расчехлятся и проедут?
А как свернуть с трассы через встречку, если на тебя идет поток 90км/ч, а ты стартуешь со скоростью улитки?
А обгон?
Это полная жопа будет.