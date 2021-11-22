Закликав зривати державні прапори і приєднуватись до "ДНР": СБУ затримала одного з організаторів "референдуму" на Донеччині у 2014 р. ФОТО

СБУ продовжує комплексні заходи з викриття учасників підривної діяльності проти державної безпеки України. У Донецькій області затримано одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої "ДНР". Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань.

Встановлено, що протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури разом зі спільниками. Задокументовано факти їх провокаційних дій на території Великоновосілківського району.



Фото: сайт СБУ

Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини і тривалий час переховувався від правосуддя в тимчасово окупованій АР Крим.

У 2017 році слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і оголосили у розшук.

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У ході слідчо-оперативних дій було отримано інформацію про те, що зловмисник повернувся в особистих справах на підконтрольну українській владі територію регіону. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного і затримали його.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.