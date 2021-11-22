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референдум (590) СБУ (10039) Донецька область (5702)

Закликав зривати державні прапори і приєднуватись до "ДНР": СБУ затримала одного з організаторів "референдуму" на Донеччині у 2014 р. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ продовжує комплексні заходи з викриття учасників підривної діяльності проти державної безпеки України. У Донецькій області затримано одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої "ДНР". Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань.

Встановлено, що протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури разом зі спільниками. Задокументовано факти їх провокаційних дій на території Великоновосілківського району.

Закликав зривати державні прапори і приєднуватись до ДНР: СБУ затримала одного з організаторів референдуму на Донеччині у 2014 р 01
Фото: сайт СБУ

Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини і тривалий час переховувався від правосуддя в тимчасово окупованій АР Крим.

У 2017 році слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і оголосили у розшук.

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У ході слідчо-оперативних дій було отримано інформацію про те, що зловмисник повернувся в особистих справах на підконтрольну українській владі територію регіону. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного і затримали його.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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22.11.2021 11:58 Відповісти
на палю, гниду !!!
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22.11.2021 11:59 Відповісти
Да? А как быть с теми коллаборантами, которые ждут амнистию? Погодите, их ещё оправдают и,не исключаю, наградят, как тех, кто «помогал выживать гражданам в оккупации»
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22.11.2021 12:44 Відповісти
Обменный фонд.
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22.11.2021 12:22 Відповісти
Думаю що цей дегенерат ***** і задарма непотрібний. Вагнерівці, ото був би обмінний фонд.
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22.11.2021 13:54 Відповісти
за пенсией приехал)))
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22.11.2021 12:30 Відповісти
Шоу для лохов! Как Штепа, сидит уже? Ой, нет, она даже в мэры баллотировалась!
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22.11.2021 13:05 Відповісти
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22.11.2021 13:38 Відповісти
..якщо то не новодонецький Аксьонов, новий депутат зажопників, - то ця акція очковтіратєлєй - майже до сраки..
він робив те саме, та ще крутіше, та й паспорт Мокші і нерухомість десь там...
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22.11.2021 15:37 Відповісти
 
 