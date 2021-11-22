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Аваков, Гордон, Шустер, Комаровський та Гройсман озброїлися лицарськими мечами та сокирами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Колишній глава МВС Арсен Аваков і журналіст Дмитро Гордон виклали у соцмережу "Інстаграм" однакові фото з надписом "Так-так, це саме те, що ви подумали".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на фото ексголова МВС Арсен Аваков, журналісти Дмитро Гордон та Савік Шустер, лікар і телеведучий Євген Комаровський та колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман зображені на природі біля вогню з лицарськими мечами та сокирами. 

"Так-так, це саме те, що ви подумали", - підписані фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шустер про "вагнергейт": Це початок кінця. Повна втрата довіри. Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки - це реально соромно. ВIДЕО

Тим часом, геолокацією фото Арсен Аваков вказав старовинний Тракайський замок у Литві.

Також відомо, що 22 листопада телеведучий Савік Шустер святкує своє 69-річчя. Можливо, ця подія і стала приводом для зустрічі людей, що зображені на фото.

Аваков, Гордон, Шустер, Комаровський та Гройсман озброїлися лицарськими мечами та сокирами 01

Також дивіться: Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!". ВIДЕО

Аваков, Гордон, Шустер, Комаровський та Гройсман озброїлися лицарськими мечами та сокирами 02
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Топ коментарі
+57
лайно, поступово, збирається до купи.
погано інше - знайдуться довбойоби, які й за цю купу проголосують.
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22.11.2021 12:10
+51
Раз пошли на дело я и Рабинович.
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22.11.2021 12:04
+43
в паралельной реальности живут.
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22.11.2021 12:03
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мы единственная страна в мире, в гимне которой поется, что "мы братья казчьего рода", есть ли тут казаки в этой "элите"?
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22.11.2021 13:29 Відповісти
Коли вам в чергове скажуть про онеобхідність зміни еліти у нас в країні, то перед тим як почати волати про 1917-й згадайте це фото.
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22.11.2021 13:30 Відповісти
І в чому суть цього фото і цієї "новини"? В тому - що особи на фото живуть в своїй реальності і їм начхати на країну?
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22.11.2021 13:36 Відповісти
Нова партія *Ми вже не лохи*
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22.11.2021 13:36 Відповісти
Откуда вы придурошные знаете о чем я подумал.
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22.11.2021 13:36 Відповісти
Странна компанія.
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22.11.2021 13:41 Відповісти
пархатая
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22.11.2021 13:44 Відповісти
Еврей еврей еврей еврей армян, блин , а где Украинец????
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22.11.2021 13:54 Відповісти
Єврей єврею око не виклює. А українець....???
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22.11.2021 14:05 Відповісти
Усякі бувають і там , чи тут.. Образливо що нема гідного Українця на заставу голови - який очолює державу. Це занадто , від Юлі до Зе куди не подивись .. мабуть той же мураєв теж юде
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22.11.2021 14:19 Відповісти
"Перші лицарі" України - вірменин та чотири єврея.
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22.11.2021 13:41 Відповісти
Вибачаюсь - не ара, а азер.
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22.11.2021 14:05 Відповісти
Короче, ара із Баку.
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22.11.2021 14:07 Відповісти
"Трудно стало жить..."(с)

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22.11.2021 13:47 Відповісти
Вспомнился фильм - 4 танкиста (...) и собака-фф...
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22.11.2021 13:51 Відповісти
Странно видеть Гройсмана в компании с гордоном .. Хотя .., там ни одного нет славянина- украинца, по моему там одни юде
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22.11.2021 13:52 Відповісти
Іграшки Ахметова. Ренат тільки батарейки вставляє.
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22.11.2021 14:00 Відповісти
А где кролик-сеня, пАчему забыли грозу чеченов???? Добавьте в это збиговисько сеню и получится еврейско-армянская дивизия - 7х40 с добавлением армянской дудки!!!! Ребята, но это уже полнейший пи*дец!!!!!
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22.11.2021 14:04 Відповісти
хорошо...
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22.11.2021 14:05 Відповісти
я давно подозревал, что комаровский не просто балабол, а чувачёк с длинными интересами, брешет хорошо ....
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22.11.2021 14:09 Відповісти
Да лошара він, сам признався.
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22.11.2021 14:26 Відповісти
Первое что я подумал ыжды-доблёоыб и , судя по авторской подписи, ничуть не ошибся.
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22.11.2021 14:16 Відповісти
Шизофренія (хвороба вирізняється тим, що пацієнт нібито будує свою персональну реальність). Тут ціла палата ! Цікаво їм зелений наполеон не потрібен із вірним зброєносцем, так вони в ОПі.
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22.11.2021 14:24 Відповісти
Возвращение Прикручивателя 2.
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22.11.2021 14:27 Відповісти
Были бы это стволы, посоветовал бы им мушки поспиливать. А тут даже не знаю...
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22.11.2021 14:35 Відповісти
Ну і коментарі...
Вони "щирого українця" Пєтю не взяли? Так в ньго ж фотосессія в Галіфаксі...
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22.11.2021 14:43 Відповісти
Войско, косящее под войско Иисуса Навина
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22.11.2021 14:45 Відповісти
Мл+я-я-я! Гребные "викинги-евреи"!!! Но Украина всё равно ты! Пипец!
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22.11.2021 14:53 Відповісти
Гордон там лишний, скользкий тип ....
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22.11.2021 14:59 Відповісти
ДУМАЙ ТЕ. Четыре еврея и армян. Элита Украины.
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22.11.2021 15:04 Відповісти
І ще один такий же ними хороводи т. А мудрий нарід охочепроголосує за цей інтернаціональний набрід.
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22.11.2021 22:39 Відповісти
зборище лицемеров и ублюдков...
но если они собрались воевать против зеленского, то мы их поддерживаем
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22.11.2021 15:04 Відповісти
Доктор Евгений Комаровский - человек-легенда, главный детский врач Украины, украинский доктор Спок, харьковчанин, еврей, любимец миллионов мам в разных странах, где говорят по-русски.

С остальными всё ясно.
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22.11.2021 15:09 Відповісти
Вы пошли бы в разведку с этими "героями" ? Завтра они продадут друг друга и глазом не моргнут.
Гидота .
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22.11.2021 15:26 Відповісти
А вони з задоволенням пішли би з путіном на рибалку...
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22.11.2021 16:17 Відповісти
Аваков удивил, неприятно ... Амбиции и тщеславие победили здравый смысл.
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22.11.2021 15:30 Відповісти
С одной стороны, на фото - противники Зеленского, с другой стороны, для антисемитов - они враги.
Кстати, антисемитов не хотят видеть, ни в ЕС, ни в НАТО ....
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22.11.2021 15:37 Відповісти
противники? Почти все они в 2019 привели Зеленского к власти. Сейчас похоже собрались "подбить бабки"....
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22.11.2021 15:51 Відповісти
Бред ....
Для Гройсмана, Зеленский враг №1, после его оскорбления, во время инаугурации Президента Зеленского.
Кстати, Гройсман, во время участия в программах телеящика, всегда, опускал Зеленского ниже плинтуса.
Шустера, во время избирательной компании, по избранию Президента, не было на Украине ..
Да, Аваков, Гордон и Комаровский - бывшие сторонники Зе ....
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22.11.2021 17:02 Відповісти
Шустер такой же. Посмотрите кого Зеленский кормил мясом на барбекю для приближенных журналистов и блоггеров. И кстати Шустер сильно обижался на Порошенко и поэтому стал программой N1 для "Слуг народа". Все 2 года, почти как программа "ВРЕМЯ" в Советском Союзе )))
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22.11.2021 17:16 Відповісти
Почему-то молчат, что к власти Зе, привел Нацкорпус Белецкого, который срывал все митинги Президента Порошенко, в городах Украины ..... Аваков покровительствовал Нацкорпусу....
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22.11.2021 18:00 Відповісти
Євреї проти Зєлєнского? А це вже антисемітизм... І за новим Законом про антисемітизм усю цю антикварталівську шоблу можна посадити у тюрму.
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22.11.2021 19:00 Відповісти
А зачем фото обрезать? https://www.facebook.com/photo/?fbid=455862492568474&set=a.253297809491611&__cft__[0]=AZXwUzL1mRtdLtgRHqIX1xtnZyIQf-NTX4pWVbk79CVokGmMNnGcbDDDXibcu03SfztywfGqxjIz9PYZwPTbf1WMQUw8I7LCkquKsWATpwGCB22vK7viPy5e7evKjcNQWtg&__tn__=EH-R
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22.11.2021 15:53 Відповісти
По запросу https://www.facebook.com/photo/?fbid=455862492568474&set=a.253297809491611 ... ничего не найдено.
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22.11.2021 16:01 Відповісти
Можно просто зайти на страничку Гордона и увидеть это:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=455862492568474&set=a.253297809491611&__cft__[0]=AZXwUzL1mRtdLtgRHqIX1xtnZyIQf-NTX4pWVbk79CVokGmMNnGcbDDDXibcu03SfztywfGqxjIz9PYZwPTbf1WMQUw8I7LCkquKsWATpwGCB22vK7viPy5e7evKjcNQWtg&__tn__=EH-R
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22.11.2021 16:15 Відповісти
Перед тем, как постить тут эту херню, внимательно сравни два фото, в начале статьи и в твоей ссылке. Явный гондоновский фотошоп, причем хренового качества. Дмитрий Гондон хотел поддеть Пороха, но даже тут всрався.
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22.11.2021 19:03 Відповісти
Приятно иметь дело с специалистом по фотошопу))) Думаю, что Гордон, с нетерпением ждёт твоих коментариев с разоблачением. Хотя лично мне, по барабану, есть там Порошенко или нет. Вопрос был в обрезаном фото
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22.11.2021 19:39 Відповісти
Вброс в обсуждение антипороховской фотожабы засчитан, Попроси у бубочки пирожок. Заслужил.
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22.11.2021 19:49 Відповісти
Зализ засчитан))) Подай в суд на Гордона, за фальсификацию)))
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22.11.2021 20:18 Відповісти
готовое мотопехотное отделение.... Почти все призывного возраста.... Окопы на линии рзграничения ждут вас ребята....
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22.11.2021 15:54 Відповісти
Нет воина смелей , чем испуганный ....
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22.11.2021 16:36 Відповісти
И веред.. Освобождать Крым. ( клоуны)
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22.11.2021 18:02 Відповісти
переобувальщики на лету... это все, что приходит в голову.
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22.11.2021 19:08 Відповісти
Армия лохов!
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22.11.2021 19:28 Відповісти
биомуссор жиды на завод их бы загнать
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22.11.2021 19:36 Відповісти
Жодного українця на фото!
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22.11.2021 19:52 Відповісти
в этой славянской компании,не хватает сученка-разумного...
****,опять начнут людям мозги парить
это видимо команда ахмето-спасатели
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22.11.2021 20:48 Відповісти
Как там в фильме-такого ещё не было,чтобы в одном месте собрались 6 мудаков
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22.11.2021 21:37 Відповісти
У одних Бабаян, Кеосаян, Симоньян, Багдасарян, Шахназарян и Мудозвон-иудей. А эти что, хуже? Кучка фриков-хайпарей
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22.11.2021 22:42 Відповісти
Купка євреїв та Бе-Бе-Бе - лицарська еліта України. Почитайте "Тараса Бульбу" і зрозумієте, хто ці лицарі.
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22.11.2021 23:26 Відповісти
Аля патріоти України
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23.11.2021 12:15 Відповісти
Банда грабителей с большой дороги 👌
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23.11.2021 15:28 Відповісти
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