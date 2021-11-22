Аваков, Гордон, Шустер, Комаровський та Гройсман озброїлися лицарськими мечами та сокирами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Колишній глава МВС Арсен Аваков і журналіст Дмитро Гордон виклали у соцмережу "Інстаграм" однакові фото з надписом "Так-так, це саме те, що ви подумали".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на фото ексголова МВС Арсен Аваков, журналісти Дмитро Гордон та Савік Шустер, лікар і телеведучий Євген Комаровський та колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман зображені на природі біля вогню з лицарськими мечами та сокирами.
"Так-так, це саме те, що ви подумали", - підписані фото.
Тим часом, геолокацією фото Арсен Аваков вказав старовинний Тракайський замок у Литві.
Також відомо, що 22 листопада телеведучий Савік Шустер святкує своє 69-річчя. Можливо, ця подія і стала приводом для зустрічі людей, що зображені на фото.
Топ коментарі
+57 Сергей Дмитрук
показати весь коментар22.11.2021 12:10
+51 Иван Петрович Сидоров
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+43 Лилия Стацкая
показати весь коментар22.11.2021 12:03
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Будь ласка, зачекайте...
Вони "щирого українця" Пєтю не взяли? Так в ньго ж фотосессія в Галіфаксі...
но если они собрались воевать против зеленского, то мы их поддерживаем
С остальными всё ясно.
Гидота .
Кстати, антисемитов не хотят видеть, ни в ЕС, ни в НАТО ....
Для Гройсмана, Зеленский враг №1, после его оскорбления, во время инаугурации Президента Зеленского.
Кстати, Гройсман, во время участия в программах телеящика, всегда, опускал Зеленского ниже плинтуса.
Шустера, во время избирательной компании, по избранию Президента, не было на Украине ..
Да, Аваков, Гордон и Комаровский - бывшие сторонники Зе ....
https://www.facebook.com/photo/?fbid=455862492568474&set=a.253297809491611&__cft__[0]=AZXwUzL1mRtdLtgRHqIX1xtnZyIQf-NTX4pWVbk79CVokGmMNnGcbDDDXibcu03SfztywfGqxjIz9PYZwPTbf1WMQUw8I7LCkquKsWATpwGCB22vK7viPy5e7evKjcNQWtg&__tn__=EH-R
****,опять начнут людям мозги парить
это видимо команда ахмето-спасатели