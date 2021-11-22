На Дніпропетровщині за два роки оновлять та побудують 557 км доріг, - Кубраков. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
За два роки на Дніпропетровщині буде оновлено та побудовано понад 557 км доріг за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Це у понад 4 рази більше, ніж у попередні 10 років
Про це розповів у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками щорічного Дніпровського економічного форуму 2021, передає Цензор.НЕТ.
"Одразу три міста регіону: Дніпро, Кривий Ріг і Кам’янське входять до найбільших за населенням міст України. Останні десятиліття ми часто забували цей факт — тому одна із ключових областей України, зокрема у розрізі надходжень до бюджету і структури ВВП, постійно випадала з поля зору державних планів. "Велике будівництво" прямо зараз виправляє цю історичну несправедливість", — зазначив очільник Мінінфраструктури.
До кінця 2021 року буде відкрито другу чергу Південного обходу Дніпра, який 2014 року був офіційно одним із найбільших довгобудів області. Наразі готовність об’єкту 90%.
У 2022 році буде завершено на всій протяжності роботи на дорозі Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя.
У межах області вже завершено оновлення маршруту Н-11 Дніпро — Миколаїв.
Міжнародний аеропорт "Дніпро" після оновлення, яке стартувало у жовтні, зможе приймати 11 тис. пасажирів на добу. Реалізація проєкту розрахована на 3 роки, у 4 черги.
Наприкінці наступного року також буде повністю відновлено Міжнародний аеропорт "Кривий Ріг". Він зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину вже у 2023 році.
Наступного року розпочнеться електрифікація залізничної ділянки Долинська — Миколаїв — Колосівка, яка дозволить зв’язати Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Херсон.
У першому кварталі наступного року планується запустити на маршрут Долинська — Кривий Ріг — Апостолове — Херсон — Вадим — Миколаїв новий дизель-поїзд Крюківського вагонобудівного заводу. Очікуваний пасажиропотік тут — близько 95 тис. на рік.
А неподалік від нового аеропорту Дніпра повинен з'явитися новий логістичний центр Укрпошти. Таких хабів в Україні планується побудувати 7. За попередніми підрахунками, обсяг обробки посилок зросте до 35 тис. одиниць на годину, а письмової кореспонденції — до 15 тис. листів на годину.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у червні оглянув реконструкцію аеропорту Кривого Рогу. У межах програми "Велике будівництво" там запланована реконструкція злітно-посадкової смуги із заміною інженерного та світлового обладнання, ремонт перонів, встановлення нового навігаційного та метеорологічного обладнання. Також запланована реконструкція будівлі терміналу аеропорту.
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Зато подумаешь что накануне вероятной агрессии Раши мы идем с бешеным недофинансированием армии и сорванными оборонзаказами. Можно и асфальтом кидаться.
Зато подумаешь, что у нас рекордные долги по зарплатам и соцвыплатам. Можно и асфальтом выдавать больничные или пособия по безработице.
И так далее....
Зато бабки по карманам успешно попилили.
ну как бы не у всех ))))) (только 2 примерчика... там *********)
Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за октябрь составила 109 823 гривны.
Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.
Оклад генпрокурора составил 70 720 гривен.
Зарплата 109 823 грн указана с учетом надбавок за выслугу лет, а также за работу в условиях режимных ограничений.
Заработная плата исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максима Грищука за октябрь составила 106 178 гривен.
Оклад Грищука составил 75 672 гривны.
Зарплата 106 178 грн указана с учетом надбавок за выслугу лет, а также за работу, связанную с государственной тайной.
Барыга хитро... й, это все знают!
Генпрокурор Венедиктова очень довольна проектом государственного бюджета для Офиса генпрокурора на 2022 год, поскольку все прокуроры будут получать зарплату (оклад) еще на 15-25 тыс. гривен больше, чем в 2021 году.... - цитата
а Вы уже о сетке-стенке.... не тарапитесь !!! )))))