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На Дніпропетровщині за два роки оновлять та побудують 557 км доріг, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

За два роки на Дніпропетровщині буде оновлено та побудовано понад 557 км доріг за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Це у понад 4 рази більше, ніж у попередні 10 років

На Дніпропетровщині за два роки оновлять та побудують 557 км доріг, - Кубраков 01

Про це розповів у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками щорічного Дніпровського економічного форуму 2021, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу три міста регіону: Дніпро, Кривий Ріг і Кам’янське входять до найбільших за населенням міст України. Останні десятиліття ми часто забували цей факт — тому одна із ключових областей України, зокрема у розрізі надходжень до бюджету і структури ВВП, постійно випадала з поля зору державних планів. "Велике будівництво" прямо зараз виправляє цю історичну несправедливість", — зазначив очільник Мінінфраструктури.

На Дніпропетровщині за два роки оновлять та побудують 557 км доріг, - Кубраков 02

До кінця 2021 року буде відкрито другу чергу Південного обходу Дніпра, який 2014 року був офіційно одним із найбільших довгобудів області. Наразі готовність об’єкту 90%.

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У 2022 році буде завершено на всій протяжності роботи на дорозі Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя.

У межах області вже завершено оновлення маршруту Н-11 Дніпро — Миколаїв.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після оновлення, яке стартувало у жовтні, зможе приймати 11 тис. пасажирів на добу. Реалізація проєкту розрахована на 3 роки, у 4 черги.

На Дніпропетровщині за два роки оновлять та побудують 557 км доріг, - Кубраков 03

Наприкінці наступного року також буде повністю відновлено Міжнародний аеропорт "Кривий Ріг". Він зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину вже у 2023 році.

Наступного року розпочнеться електрифікація залізничної ділянки Долинська — Миколаїв — Колосівка, яка дозволить зв’язати Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Херсон.

На Дніпропетровщині за два роки оновлять та побудують 557 км доріг, - Кубраков 04

У першому кварталі наступного року планується запустити на маршрут Долинська — Кривий Ріг — Апостолове — Херсон — Вадим — Миколаїв новий дизель-поїзд Крюківського вагонобудівного заводу. Очікуваний пасажиропотік тут — близько 95 тис. на рік.

А неподалік від нового аеропорту Дніпра повинен з'явитися новий логістичний центр Укрпошти. Таких хабів в Україні планується побудувати 7. За попередніми підрахунками, обсяг обробки посилок зросте до 35 тис. одиниць на годину, а письмової кореспонденції — до 15 тис. листів на годину.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у червні оглянув реконструкцію аеропорту Кривого Рогу. У межах програми "Велике будівництво" там запланована реконструкція злітно-посадкової смуги із заміною інженерного та світлового обладнання, ремонт перонів, встановлення нового навігаційного та метеорологічного обладнання. Також запланована реконструкція будівлі терміналу аеропорту.
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Топ коментарі
+10
Так його вже два роки при владі нема! 😁До речі, при шоколадно у субсидії отримувало майже втрисючі більше людей і середні суми субсидій були майже вдвічі більші. Чого ж ти цей факиют замовчуєш? Невдобно? 😊
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22.11.2021 13:21
+8
Зато подумаешь, что Украина лидер в мире по смертности на миллион населения. Тоже ведь типа чемпион. Можно попробовать и асфальтом лечить.

Зато подумаешь что накануне вероятной агрессии Раши мы идем с бешеным недофинансированием армии и сорванными оборонзаказами. Можно и асфальтом кидаться.

Зато подумаешь, что у нас рекордные долги по зарплатам и соцвыплатам. Можно и асфальтом выдавать больничные или пособия по безработице.

И так далее....

Зато бабки по карманам успешно попилили.
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22.11.2021 12:37
+7
треба завжди додавати "за народні гроші"...
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22.11.2021 12:34
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треба завжди додавати "за народні гроші"...
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22.11.2021 12:34 Відповісти
Зато подумаешь, что Украина лидер в мире по смертности на миллион населения. Тоже ведь типа чемпион. Можно попробовать и асфальтом лечить.

Зато подумаешь что накануне вероятной агрессии Раши мы идем с бешеным недофинансированием армии и сорванными оборонзаказами. Можно и асфальтом кидаться.

Зато подумаешь, что у нас рекордные долги по зарплатам и соцвыплатам. Можно и асфальтом выдавать больничные или пособия по безработице.

И так далее....

Зато бабки по карманам успешно попилили.
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22.11.2021 12:37 Відповісти
Зато подумаешь, что у нас рекордные долги по зарплатам и соцвыплатам...

ну как бы не у всех ))))) (только 2 примерчика... там *********)

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за октябрь составила 109 823 гривны.
Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.
Оклад генпрокурора составил 70 720 гривен.
Зарплата 109 823 грн указана с учетом надбавок за выслугу лет, а также за работу в условиях режимных ограничений.

Заработная плата исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максима Грищука за октябрь составила 106 178 гривен.
Оклад Грищука составил 75 672 гривны.
Зарплата 106 178 грн указана с учетом надбавок за выслугу лет, а также за работу, связанную с государственной тайной.
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22.11.2021 13:07 Відповісти
А не твой ли божок шЫколадный эти зарплаты придумал и ввёл?
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22.11.2021 13:15 Відповісти
Так його вже два роки при владі нема! 😁До речі, при шоколадно у субсидії отримувало майже втрисючі більше людей і середні суми субсидій були майже вдвічі більші. Чого ж ти цей факиют замовчуєш? Невдобно? 😊
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22.11.2021 13:21 Відповісти
шЫколадка зарплату подняла и ОНО хорошее, а ты, Зеля, отмени стань козлом....
Барыга хитро... й, это все знают!
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22.11.2021 16:20 Відповісти
Сопля, думаєш правильно. 😊 Зєлєнскій суддям зарплатню не зиюменшив. А субсидії убогим пенсіонерам урізав по самі гланди. 😊Так само і прокурорським міг урізати. Або убогим не обрізати. Тому хто хороший, а хто ні - до убогих вже дійшло. 😁 Їм дороги не вставляють. Спортзали з кінотеатрами - теж. 😊
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22.11.2021 17:23 Відповісти
А почему я должен тебе платить субсидию?
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22.11.2021 18:01 Відповісти
У тебе дах рве? 😁Це моїми грішми тобі платить Подоляк. 😊 За ніщо. Просто за випорожнення.
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22.11.2021 18:16 Відповісти
а твой говнюк че ж их не отменил???

Генпрокурор Венедиктова очень довольна проектом государственного бюджета для Офиса генпрокурора на 2022 год, поскольку все прокуроры будут получать зарплату (оклад) еще на 15-25 тыс. гривен больше, чем в 2021 году.... - цитата
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22.11.2021 13:27 Відповісти
Ну шо там, лєнкін папаня уже пополніл сімейні оффшори за наш счьот?!
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22.11.2021 13:05 Відповісти
та пагадите Вы так их торопить! еще не разворован до сусек ковидный фонд и пенсионный, еще не до кости обобраны ФОПы и аграрии... а с ними и оборонные заказы, коммунальный сектор и муниципальные закрома не до конца почищены...
а Вы уже о сетке-стенке.... не тарапитесь !!! )))))
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22.11.2021 13:47 Відповісти
А как вы думаете, почему основные победные новости о дорогах идут с Днемропетровщины? Правильно. Потому что куратор Большой Стройки оттуда родом. И папа у него - далеко не самый простой человек в этом городе. Есть с кем обсудить движение финансов... В прямом, поворотном и обратном направлении. Вот не верю в честность благих намерений построить дороги просто так, не верю.
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22.11.2021 15:37 Відповісти
 
 