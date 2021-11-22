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Сирія (1668) українці (2384) евакуація (1928)

До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського до аеропорту "Київ" (Жуляни) прибув черговий літак, яким було евакуйовано із Сирії 14 громадян України – трьох жінок та 11 дітей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Вони перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії. Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завершилася четверта спецоперація з евакуації українців із Сирії, - Міноборони. ФОТО

Як повідомляється, гуманітарну місію спільно готували Офіс президента, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони України.

До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі 01

Складний переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців, і завдяки їхнім зусиллям громадян України вдалося повернути на батьківщину.

Також дивіться: З таборів у Сирії повертаються вісім громадян України - жінка з дітьми, - ЗМІ. ВIДЕО

Значну підтримку в репатріації українців надав почесний консул України в Ербілі доктор Фархад Алі.

До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі 02

Наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж.

"За завданням президента готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому. Адже Україна не полишає своїх громадян у біді та завжди прийде на допомогу, де б вони не опинилися", - сказано у повідомленні.

До України евакуювали ще 14 громадян, які перебували в сирійському таборі 03
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Топ коментарі
+8
И на хрена нам , Украине, эти черножопые, ленивые, безграмотные нахлебники!!? Эти дармоеды будут всю жизнь сидеть на шее украинского народа и требовать все новых и новых льгот !!
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22.11.2021 13:15
+6
Где и на какие шиши эти новые "украинцы" будут жить в чужой для них Украине? Будут сидеть на пособии от украинского бюджета? А нашим детям - сиротам погибших воинов - героев кто-нибудь помогает? Они не прозябают на копейки без кормильца - отца или матери? Хватит уже зелёному "благодетелю" выбрасывать не свои , бюджетные деньги на всякую разную неизвестную, случайную публику....Прикрывающуюся своими детьми....
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22.11.2021 13:21
+6
Хтось бачить там громадян України?
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22.11.2021 13:28
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Привезли новий штамм. Ура!
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22.11.2021 12:34 Відповісти
там лишe один хлопчик європeйськоi зовнiшностi
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22.11.2021 12:39 Відповісти
Какие они свои ??? Занимаются какой то херней !!! То блин с китая возили теперь с сирии придурки
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22.11.2021 13:36 Відповісти
цe нe пeрша поставка iз сирiйських краiв. ти пeршу пропустив.
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22.11.2021 20:27 Відповісти
Блін, ну ті жінки САМІ ж вибрали свою долю, виходячи заміж за арабів. Хіба вони не знали, що їх чекає? Ну то якого ж, питається? Тим більше, ті діти ніколи не стануть своїми, вони тут завжди будуть чужими. І ця країна і ця земля буде для них чужою, а там вони свої. От для чого ті, вибачте, самички зламали і свою долю і долю своїх дітей?
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22.11.2021 13:01 Відповісти
И на хрена нам , Украине, эти черножопые, ленивые, безграмотные нахлебники!!? Эти дармоеды будут всю жизнь сидеть на шее украинского народа и требовать все новых и новых льгот !!
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22.11.2021 13:15 Відповісти
вони щe дiти. як вихoваєш - такi i будуть
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22.11.2021 20:24 Відповісти
Где и на какие шиши эти новые "украинцы" будут жить в чужой для них Украине? Будут сидеть на пособии от украинского бюджета? А нашим детям - сиротам погибших воинов - героев кто-нибудь помогает? Они не прозябают на копейки без кормильца - отца или матери? Хватит уже зелёному "благодетелю" выбрасывать не свои , бюджетные деньги на всякую разную неизвестную, случайную публику....Прикрывающуюся своими детьми....
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22.11.2021 13:21 Відповісти
+++ От якби бубочка за свої квартальні чи корпоративні гонорари, то тоді так хай робить що хоче. А так виникає дуже багато ?????
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22.11.2021 14:14 Відповісти
Хтось бачить там громадян України?
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22.11.2021 13:28 Відповісти
Выкормыши игила. Через 10-15 лет вспомнят свои корни и продолжат джихад.
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22.11.2021 14:08 Відповісти
кому радиво, кому лупу!зе
завидовать нечему
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22.11.2021 14:15 Відповісти
а что они дали Украине с тех пор, когда уехали в Сирию?
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22.11.2021 15:01 Відповісти
"Ведь Украина не оставляет своих граждан в беде и всегда придет на помощь, где бы они ни оказались" --- ты это Журавлю расскажи, который под личным контролем зелоха 4 дня истекал кровью и так и не дождался помощи! Чтоб и зеленый так подох!
Лицемерные скоты!
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22.11.2021 22:25 Відповісти
ЛЮДИ, НЕ БУДЬТЕ ТАКИМИ ЗЛЮЧИМИ!!! ХТО З ВАС НЕ РОБИВ ПОМИЛКИ В ЖИТТІ??? ТАК І ЦІ ДІВЧАТА ПОЛІЗЛИ ТУДИ НЕ ЗНАЮ КУДИ!!! А ТЕПЕР УКРАЇНА НЕ ПОВИННА ЇХ ЛИШАТИ НА ПРИЗВОЛЯЩЕ!!! З КОЖНИМ МОЖЕ ТРАПИТИСЯ БІДА!!! І ЦЕ ДОБРЕ ЩО ЇХ З ВІДТІЛЯ ЗАБРАЛИ!!!
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23.11.2021 15:09 Відповісти
 
 