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Малюнок 8-річної українки Ярини Закалюжної нанесуть на космічну ракету Arian-5, запуск якої відбудеться у 2023 році. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Восьмирічна житомирянка Ярина Закалюжна перемогла у міжнародному конкурсі малюнків "Juice up your rocket! Art competition", який організувало Європейське космічне агентство. Тепер її малюнок планети Юпітер нанесуть на космічну ракету "Arian-5", запуск якої відбудеться в 2023 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Участь у міжнародному конкурсі малюнків узяли 2600 дітей з 63 країн світу. Фіналістами стали 12 художників з Італії, Шрі-Ланки, Іспанії, Німеччини, Словаччини, Швейцарії, Естонії, Угорщини, Ізраїлю, Сальвадору, Франції та Великобританії, але переміг саме малюнок житомирянки Ярини Закалюжної.

"На малюнку зображено, як планета Земля передає Юпітеру корабель, який буде її досліджувати, а його супутники дивляться, що відбувається. Один супутник дуже злякався, другий – здивувався, а третій – заснув", – сказала Ярина Закалюжна.

Космічна ракета "Arian-5", на якій зобразять малюнок житомирянки, в 2023 році має запустити в Космос апарат для вивчення Юпітера.

Для того, щоб вигадати ідею малюнка та зобразити її на папері, Ярині знадобилося два дні.

"Я дуже щаслива і рада, що перемогла. І водночас дуже здивована, і злякана. Коли про перемогу дізналися всі мої друзі, то почали мене обіймати і вітати", – розповіла Ярина.

Малюнок 8-річної українки Ярини Закалюжної нанесуть на космічну ракету Arian-5, запуск якої відбудеться у 2023 році 01Малюнок 8-річної українки Ярини Закалюжної нанесуть на космічну ракету Arian-5, запуск якої відбудеться у 2023 році 02
Фото: Суспільне

Робота Ярини цікава, гармонійна і лаконічна, каже її вчителька образотворчого мистецтва Наталія Штарова.

"Головне те, що робота своєрідна і ніде не запозичена ідея Яринки відрізняється від інших. Це можна побачити при створенні малюнків. У кожної дитини свій погляд, і тут видно, що Ярина створює цікаві композиції", – сказала Наталія Штарова.

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Батько дівчинки Леонід Закалюжний розповів кореспондентам Суспільного, що його донька малює з двох років. Те, що зі своїм малюнком донька посіла перше місце, стало для нього приємною несподіванкою

"Вона дуже творча, розумна і незвичайна дитина, – каже Леонід Закалюжний. – Обіцяють, що малюнок Яринки буде зображений на ракеті, яка виведе міжпланетну станцію на орбіту, а далі вона полетить до Юпітера. Крім того, нас обіцяють запросити на запуск цієї ракети, в якійсь з центрів Європейського космічного агентства".

Якщо епідеміологічна ситуація у світі покращиться, то в 2023 році Ярина разом із батьками зможе відвідати Францію та бути присутньою на запуску космічної ракети "Arian-5".
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Топ коментарі
+38
Хоть одна позитивная новость. А то везде каранавирис, зебилы и Андрей Елдак...
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22.11.2021 14:26
+20
Молодец!!!!
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22.11.2021 14:27
+15
ЯКА КРАСА !
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22.11.2021 14:29
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Хоть одна позитивная новость. А то везде каранавирис, зебилы и Андрей Елдак...
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22.11.2021 14:26 Відповісти
А что, кроме цензора сайтов не существует?
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22.11.2021 14:53 Відповісти
Тобі якісь підказати? Тему натяком. '
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22.11.2021 15:30 Відповісти
Ну проблемы с негативными новостями не у меня. Или негатива обчитался?
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22.11.2021 15:33 Відповісти
Ніякого "нігатіва, нічого я нє абчітался", допомогти хтів підібрати потрібний сайт, а не треба, то не треба, головне,чтоби ти харашо учілся.
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22.11.2021 15:38 Відповісти
Выше отписавшемуся помоги. Видишь, как мучается. У него везде каранавирис, зебилы и Андрей Елдак...
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22.11.2021 15:45 Відповісти
Молодец!!!!
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22.11.2021 14:27 Відповісти
ЯКА КРАСА !
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22.11.2021 14:29 Відповісти
от чого так - розумні, талановиті, креативні люди- а країна знову в задниці?
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22.11.2021 14:37 Відповісти
Бо кожен має робити своє.
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22.11.2021 14:38 Відповісти
Дітки в нас хороші, талановиті, якщо школа не спортить... а то потім виростає то Ермак то 42 річніий півшостого
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22.11.2021 15:09 Відповісти
Більшість населення не любить розумніших за себе та обирає владу під стать собі.
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22.11.2021 18:28 Відповісти
Андрію, так на твоє питання вже дуже давно є класична відповідь.... Найкраще в Україні,це діти.Це те, що ми не робимо руками.
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22.11.2021 21:25 Відповісти
Умничка! Маленькое солнышко!
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22.11.2021 14:59 Відповісти
Респект и Уважуха
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22.11.2021 15:04 Відповісти
Молодчинка...
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22.11.2021 15:11 Відповісти
Искусство дело неожиданное )) Иной раз такое нахвалят,что в шоке. А иные работы и мастерски выполненные. И идея на уровне - а не востребованы. Кстати знаменитая картина Де Винчи была так себе ,популярна. - Пока ее не украли ) - Рад,что наша победила.
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22.11.2021 15:14 Відповісти
От Вам і справжня хороша новина. Позитив нам дууже потрібен.

А Яринка молодчинка і розумниця. Вітаєм 👍
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22.11.2021 15:39 Відповісти
Молодчинка !!! Талант !!
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22.11.2021 15:56 Відповісти
Ну да. По примеру старшего брата, только вместо матрёшки - писанку, а вместо балалайки - бандуру.
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22.11.2021 16:22 Відповісти
***** психоделических колобков.
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22.11.2021 16:29 Відповісти
Світла дитинка, будь счасливою !
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22.11.2021 18:46 Відповісти
ВІДМІННИЙ малюнок!
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22.11.2021 22:17 Відповісти
Гарний малюнок
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23.11.2021 14:16 Відповісти
"Запали свою ракету! Художній конкурс" Ось, дебіли, я вам переклав, користуйтесь.
Коли вже врешті решт ви навчитеся не вставляти іноземні літери в український текст.
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23.11.2021 17:27 Відповісти
 
 