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Відреставрований Музей Писанки відкрили у Коломиї, - Івано-Франківська ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Коломиї відкрили після реставрації Музей писанкового мистецтва, який є туристичною візитівкою міста.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Унікальна архітектурна споруда, виконана у формі 13-метрового яйця-писанки, засяяла яскравими барвами, оновилася і експозиція писанкової колекції. Відтепер вона стала доступною людям із вадами зору", - розповіла Онищук.

Реконструкцію музею почали минулого року. Її виконували в рамках президентської програми "Велике будівництво", завдяки чому на проведення робіт виділили 8 млн гривень з державного і місцевого бюджетів.

Крім самого музею, оновили й унікальну експозицію писанок, яка налічує понад 12 тисяч експонатів.

В Івано-Франківській обласній адміністрації переконані, що Музей писанки, який до початку пандемії щороку приймав понад 100 тисяч гостей з 60 країн світу, знову стане туристичним "магнітом" Прикарпаття.

Нагадаємо, в Хмельницькій області за програмою "Велике будівництво" завершують капітальний ремонт дороги до Кам’янець-Подільської фортеці.

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Відреставрований Музей Писанки відкрили у Коломиї, - Івано-Франківська ОДА 01
Відреставрований Музей Писанки відкрили у Коломиї, - Івано-Франківська ОДА 02
Відреставрований Музей Писанки відкрили у Коломиї, - Івано-Франківська ОДА 03
Відреставрований Музей Писанки відкрили у Коломиї, - Івано-Франківська ОДА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Писанки?
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22.11.2021 14:51 Відповісти
Не тої, що Руслана. а тої, що яйце розписане. На Великдень традиція в нас така.
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22.11.2021 15:04 Відповісти
Так буде зрозуміло.

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22.11.2021 15:06 Відповісти
будівництво- велике , чи не дуже ?
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22.11.2021 14:51 Відповісти
Баран, ну чесне слово... напмсано - після реставрації.. Ч и ляпнути просто, щоб гроші заплатили... А ми просто не знаєм хто, а тому просто "методичку" не підігнали
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22.11.2021 16:16 Відповісти
 
 