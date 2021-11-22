Обстріл Новозванівки розслідує прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Провадження відкрили за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни.
Про це повідомили у Луганській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, у ніч із 19 на 20 листопада 2021 року незаконні збройні формування здійснили мінометний обстріл прифронтового села Новозванівка Сєвєродонецького району.
Внаслідок відкриття вогню пошкоджено вікна, стіни, паркани та дахи п'яти житлових будинків, будівлю сільгосппризначення, транспортну лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.
Так, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни.
Під час документування наслідків обстрілу слідчо-оперативна група виявила та вилучила уламки боєприпасів, випущених за попередньою інформацією з міномету калібру 122 мм.
Речові докази будуть направлені на проведення експертиз та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Наразі у кримінальному провадженні встановлюються всі обставини події.
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