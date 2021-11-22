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Обстріл Новозванівки розслідує прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Провадження відкрили за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни.

Про це повідомили у Луганській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, у ніч із 19 на 20 листопада 2021 року незаконні збройні формування здійснили мінометний обстріл прифронтового села Новозванівка Сєвєродонецького району.

Внаслідок відкриття вогню пошкоджено вікна, стіни, паркани та дахи п'яти житлових будинків, будівлю сільгосппризначення, транспортну лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни.

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Під час документування наслідків обстрілу слідчо-оперативна група виявила та вилучила уламки боєприпасів, випущених за попередньою інформацією з міномету калібру 122 мм.

Речові докази будуть направлені на проведення експертиз та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Наразі у кримінальному провадженні встановлюються всі обставини події.

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Обстріл Новозванівки розслідує прокуратура 01
Обстріл Новозванівки розслідує прокуратура 02
Обстріл Новозванівки розслідує прокуратура 03
Обстріл Новозванівки розслідує прокуратура 04
Обстріл Новозванівки розслідує прокуратура 05
Обстріл Новозванівки розслідує прокуратура 06
Обстріл Новозванівки розслідує прокуратура 07

Автор: Ольга Лузан
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А смысл, с кого спросить?
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22.11.2021 18:59 Відповісти
Лишить Надежду Савченко звания Герой Украины





7 001

Именно столько собрала петиция о лишении Надежды Савченко звания Герой Украины. Напомню, что необходимо собрать 25 тыс подписей для рассмотрения петиции президентом и на это у нас осталось 64 дня.
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22.11.2021 19:49 Відповісти
Епать они упоротые!)) Война идет, а они расследуют прокуратурой епти обстрел врагом наших территорий, вот это капец!...Враг делает свою работу ...а мы?!...Та Байрактарами по ним ******* в ответку, что бы мало не показалось, вот будет и все расследование с заключением!...
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22.11.2021 21:53 Відповісти
 
 