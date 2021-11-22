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Запоріжжя (1441) пам'ять (1149) меморіальна дошка (190)

Меморіальну дошку Денису Козі відкрили в ліцеї Запоріжжя. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Денис Коза був командиром взводу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Про відкриття меморіальної дошки повідомив у фейсбуці завідувач інформаційого відділу в Національному заповіднику "Хортиця" В’ячеслав Зайцев, інформує Цензор.НЕТ.

Дошку відкрили на Запорізькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Саме в цьому ліцеї навчався свого часу Денис Коза.

"Були присутні батьки, бойові товариші та громадськість. Ветеранська спільнота піклується про пам'ять загиблих Героїв!", - написав Зайцев.

Денис Коза загинув 17 серпня 2014 року під час обстрілу з БМ-21 "Град". Був похований в Чорнобаївці 22 серпня.

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14 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно).

Меморіальну дошку Денису Козі відкрили в ліцеї Запоріжжя 01
Меморіальну дошку Денису Козі відкрили в ліцеї Запоріжжя 02

Автор: Ольга Лузан
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Слава Герою України !
Навіки - Слава !
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22.11.2021 20:25 Відповісти
Герої не вмирають!
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22.11.2021 20:41 Відповісти
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22.11.2021 20:56 Відповісти
Головне - щоб не забули! В Чернігові з 1990-го рок є вулиця Самострова Молодь вже не знає - хто це такий!
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23.11.2021 10:40 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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23.11.2021 09:47 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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23.11.2021 10:27 Відповісти
Жалко наших хлопцев. Они отстояли Украину. Царство небесное Денису.
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23.11.2021 12:40 Відповісти
Он ничего отстоял . Просто решил заработать денег в армии, и поехал в опасные места! Он же не Херсонскую область оборонял!
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24.11.2021 12:23 Відповісти
 
 