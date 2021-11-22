Меморіальну дошку Денису Козі відкрили в ліцеї Запоріжжя. ФОТО

Денис Коза був командиром взводу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Про відкриття меморіальної дошки повідомив у фейсбуці завідувач інформаційого відділу в Національному заповіднику "Хортиця" В’ячеслав Зайцев, інформує Цензор.НЕТ.

Дошку відкрили на Запорізькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захисник". Саме в цьому ліцеї навчався свого часу Денис Коза.

"Були присутні батьки, бойові товариші та громадськість. Ветеранська спільнота піклується про пам'ять загиблих Героїв!", - написав Зайцев.

Денис Коза загинув 17 серпня 2014 року під час обстрілу з БМ-21 "Град". Був похований в Чорнобаївці 22 серпня.

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14 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно).



