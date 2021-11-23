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Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
До акваторії Чорного моря увійшов американський корабель, що везе до України два патрульних катери для ЗСУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт відстеження кораблів Marine Traffic.
Судно пройшло Босфор і прямує до Одеси.
На його верхній палубі розташовані два катери. Крім катерів, на судні є кілька контейнерів з різним обладнанням.
Раніше суховантажне судно, яке перевозить зі США в Україну два патрульних катери типу "Айленд", перетнуло Атлантичний океан і Середземне море та пройшло протоку Дарданелли для переходу у води Чорного моря.
Island - патрульні швидкохідні катери, призначені для берегової охорони. Їх також використовують для пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.
Топ коментарі
+21 Атас Злой
показати весь коментар22.11.2021 23:03
+19 Andy Jumeirach
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+14 elena kosakovskaya
показати весь коментар22.11.2021 23:05
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починим крошек и подкрасим-
и кацапню отфедорасим
Тоді: за що відсиділи Павловський і Шандра?
Справа - проект 627 "Кит", спущена на воду в 1957 году.
Первая советская АПЛ.
Водоизмещение 169 тонн (полное)
Длина 34 м
Ширина 6,9 м
Осадка 2,1 м
Мощность 6200 л. с.
Скорость хода 29,5 узлов (53 км/ч)
Автономность плавания 5 суток
Экипаж 16 человек (2 офицера
Катер Ракета характеристики -
Водоизмещение 18 т (порожнее)
25,3 т (полное)
Длина 27 м
Ширина 5 м
Высота 4,5 м
Осадка 1,8 м (при стоянке)
1,1 м (при ходе на крыльях)
Водоизмещение
30/34/38 тонн
стандартое водоизмещение - 30 тонн;
нормальное водоизмещение - 34 тонны;
полное водоизмещение - 38 тонн
Длина 20,7 м
Ширина 4,85 м
Осадка 0,88 м
Починаючи з 2014 року США стали замінювати їх на нові катери класу Sentinel, а застарілі катери - передавати партнерам.
у 2015 році три катери були поставлені Пакистану,
у 2016 році два судна вирушили до Грузії,
два - в Коста-Ріку,
у 2019 році 2 катери даного типу передані Україні на тобі боже що мені негоже