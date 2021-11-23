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Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

До акваторії Чорного моря увійшов американський корабель, що везе до України два патрульних катери для ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт відстеження кораблів Marine Traffic.

Судно пройшло Босфор і прямує до Одеси.

На його верхній палубі розташовані два катери. Крім катерів, на судні є кілька контейнерів з різним обладнанням.

Раніше суховантажне судно, яке перевозить зі США в Україну два патрульних катери типу "Айленд", перетнуло Атлантичний океан і Середземне море та пройшло протоку Дарданелли для переходу у води Чорного моря.

Також дивіться: Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters. ФОТО

Island - патрульні швидкохідні катери, призначені для берегової охорони. Їх також використовують для пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.

Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря 01
Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря 02
Судно з катерами Island для України увійшло до Чорного моря 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Вам, кацапам, вони зовсім не потрібні у Збройних Силах України.
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22.11.2021 23:03
+19
херня,
починим крошек и подкрасим-
и кацапню отфедорасим
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22.11.2021 22:54
+14
Все что усилит украинский флот есть гуд!!!
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22.11.2021 23:05
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херня,
починим крошек и подкрасим-
и кацапню отфедорасим
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22.11.2021 22:54 Відповісти
на этих шлюпках не кацапню федорастить а за браконьерами и контрабандистами в устье Днепра и Дуная гоняться,не более.
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23.11.2021 06:49 Відповісти
что рузькэ, страшно?
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23.11.2021 08:41 Відповісти
Дерева ще стоять з листям.
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22.11.2021 22:47 Відповісти
Турція
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22.11.2021 22:48 Відповісти
а що не так з турецькими деревами? там зараз приблизно +14+18С
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22.11.2021 23:21 Відповісти
Та нашо нам ці тазіки?
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22.11.2021 22:51 Відповісти
Вам, кацапам, вони зовсім не потрібні у Збройних Силах України.
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22.11.2021 23:03 Відповісти
Вамшвабры сподручнее
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22.11.2021 23:30 Відповісти
Іди вари шті, стряпуха.
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22.11.2021 23:41 Відповісти
что рузькэ, впервые море увидело?
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23.11.2021 08:42 Відповісти
Чекаємо на чергове загострення параноїдної шизофренії в москалів !!!)))
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22.11.2021 22:52 Відповісти
Є відео, (на якому телеканалі бачив, вже не згадаю) де поруч з цим сухогрузом проходить катер класу "Ракета" на підводних крилах. Так от, по розміру катери на палубі, і біля сухогруза на хвилі - співмірні, навіть "Ракета" побільше буде... Тобто, тонажність суден, які випускає Кузня до ВМФУ (тих самих, по яким сиділи в СІЗО генерал Павловський і директор Шандра) - більша за "Айленд". Само собою, військова міць має бути більшою...
Тоді: за що відсиділи Павловський і Шандра?
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22.11.2021 22:52 Відповісти
Разница в размерах есть.
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22.11.2021 23:09 Відповісти
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22.11.2021 23:10 Відповісти
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22.11.2021 23:13 Відповісти
А старинная советская "Ракета", да, сопоставима с "Исландом"
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22.11.2021 23:17 Відповісти
Лучше бы конечно вот это подвезли , катера тоже хорошо.
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22.11.2021 23:25 Відповісти
Это списанные советские корыта 50-х - 60-х годов.
Справа - проект 627 "Кит", спущена на воду в 1957 году.
Первая советская АПЛ.
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22.11.2021 23:46 Відповісти
Це були політичні переслідування будь-кого, хто працював з владою у 2014-2019 роках. Раджу вести список тих, хто агітував за зе у 2019-му, бо є шляхи розвитку, у яких можна буде їм усім накинути 1-3 роки виправних робіт. Це не жарт, після зе економіка буде зруйнована вщент, без трудових таборів буде практично не можливо її полагодити.
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22.11.2021 23:17 Відповісти
катер Айленд характеристики -

Водоизмещение 169 тонн (полное)

Длина 34 м

Ширина 6,9 м

Осадка 2,1 м

Мощность 6200 л. с.

Скорость хода 29,5 узлов (53 км/ч)

Автономность плавания 5 суток

Экипаж 16 человек (2 офицера

Катер Ракета характеристики -

Водоизмещение 18 т (порожнее)

25,3 т (полное)

Длина 27 м

Ширина 5 м

Высота 4,5 м

Осадка 1,8 м (при стоянке)

1,1 м (при ходе на крыльях)
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22.11.2021 23:24 Відповісти
Катер Гюрза М которые выпускает кузня характеристики -

Водоизмещение

30/34/38 тонн

стандартое водоизмещение - 30 тонн;

нормальное водоизмещение - 34 тонны;

полное водоизмещение - 38 тонн

Длина 20,7 м

Ширина 4,85 м

Осадка 0,88 м
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22.11.2021 23:34 Відповісти
Все что усилит украинский флот есть гуд!!!
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22.11.2021 23:05 Відповісти
Это патрульные катера, они особо ничего не усилят, сгодятся только рыбаков гонять
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22.11.2021 23:36 Відповісти
Целеуказание для "Нептунов" кто будет выдавать? Папа Римский?
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22.11.2021 23:56 Відповісти
В какое место вы туда их понатыкиваете? это патрульный катер, туда разве что ПТУР можно установить, и при этом все кто там будут просто смертники, даже резиновая лодка более безопасная, так как ее поразить с расстояния 2-3 км в условиях морской качки просто просто нечем
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23.11.2021 06:50 Відповісти
Ідіот. Тобі не зрозуміло слово "целеуказане"?
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23.11.2021 07:18 Відповісти
Для целеуказания нептуну была разработана наземная рлс, и также может осуществляться с воздуха, а на этих корытах нет радаров для подсветки цели, там обычный морской радар стоит типа симдад или raymarine hd, а ими вы можете подсветить разве что свою жопу
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23.11.2021 07:28 Відповісти
"Много" ВСЕГДА больше, чем "один". Для понимания погугли, что такое "пиринговые сети". У американцев такая система называется "Link 16". Погугли что такое, а потом приходи...
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23.11.2021 09:01 Відповісти
гарпунов навесить, еще и как сгодится корветы московитские гонять...
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23.11.2021 00:18 Відповісти
Гарпун с пусковой установкой по размеру туда не поместится, проще на баржу приколхозить и буксиром тягуть
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23.11.2021 06:54 Відповісти
Нормальный президент прежде всего.
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22.11.2021 23:37 Відповісти
Катера "Айленд" обладают мореходньіми качествами , которьіх нет и близко у фактически речньіх МБАК производства "Кузни". Плюс , в новой поставке "Айлендьі" идут с американским вооружением . Хорошее приобретение для ВМСУ !
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22.11.2021 23:49 Відповісти
Это прекрасно, но сначала надо посмотреть на фото построенной тобою будки для собаки.
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23.11.2021 00:13 Відповісти
Цікаво яке озброєння.
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23.11.2021 00:52 Відповісти
Правда списанное
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23.11.2021 03:41 Відповісти
Катера "Айленд" стоят на вооружении Береговой охраньі США .
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23.11.2021 06:27 Відповісти
У 2002-2005 роках США спробували модернізувати деякі з них, проте всі вісім катерів, які зазнали змін, довелося списати через виниклі проблеми з міцністю корпусів.

Починаючи з 2014 року США стали замінювати їх на нові катери класу Sentinel, а застарілі катери - передавати партнерам.

у 2015 році три катери були поставлені Пакистану,
у 2016 році два судна вирушили до Грузії,
два - в Коста-Ріку,
у 2019 році 2 катери даного типу передані Україні на тобі боже що мені негоже
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23.11.2021 17:07 Відповісти
смешно...
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23.11.2021 04:19 Відповісти
Нормально,будет теперь на чем чиновникам на рыбалку с девками ездить.
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23.11.2021 06:52 Відповісти
Ого, як кацапня "коментувати" налетіла. Значить їх, *********** паскуд, навіть прикордонні Айленди чешуть. А що буде з кацапськими "коментаторами", коли на озброєння Україні стануть поступати повноцінні ракетні катери з Великобританії? Мабуть пердаки в кацапні точно вибухнуть.
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23.11.2021 08:26 Відповісти
Украине нужны КОРАБЛИ , а не списанный жалкий хлам
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23.11.2021 09:09 Відповісти
 
 