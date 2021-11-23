Ветерана "Айдару" Тетяну Борисенко прооперовано завдяки зібраним громадянами коштам. ФОТО

Військового медика, ветерана "Айдару" Тетяну Борисенко прооперували на кошти зібрані українськими громадянами.

Про це повідомила командир підрозділу медиків і парамедиків "Ангели Тайри" Юлія Паєвська, передає Цензор.НЕТ.

"Доповідаю! Татьяну Борисенко прооперовано. Все пройшло успішно. Це все завдяки вам! МамТаня безмежно вдячна всім за допомогу", - розповіла вона.

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