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Ветерана "Айдару" Тетяну Борисенко прооперовано завдяки зібраним громадянами коштам. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Військового медика, ветерана "Айдару" Тетяну Борисенко прооперували на кошти зібрані українськими громадянами.

Про це повідомила командир підрозділу медиків і парамедиків "Ангели Тайри" Юлія Паєвська, передає Цензор.НЕТ.

"Доповідаю! Татьяну Борисенко прооперовано. Все пройшло успішно. Це все завдяки вам! МамТаня безмежно вдячна всім за допомогу", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ветеран "Айдару" Тетяна Борисенко потребує фінансової допомоги для термінової операції. ФОТО

Ветерана Айдару Тетяну Борисенко прооперовано завдяки зібраним громадянами коштам 01
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Топ коментарі
+15
Скорейшего выздоровления.
Меня только смущает то что на лечение ветеранов приходится собирать средства народу.
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23.11.2021 09:32
+11
Порошенко мало помог и помогает?
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23.11.2021 09:25
+9
Здоровья, здоровья и прежде всего здоровья!!!!!!! А вот где же наши НЕ олигархи которые пиарятся на фоне военных и делают патриотические заявления( порошенко и прочие "нищие") и деньги которых смогли бы помочь нашим ветеранам даже не заметны для них!!!!
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23.11.2021 09:21
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Здоровья, здоровья и прежде всего здоровья!!!!!!! А вот где же наши НЕ олигархи которые пиарятся на фоне военных и делают патриотические заявления( порошенко и прочие "нищие") и деньги которых смогли бы помочь нашим ветеранам даже не заметны для них!!!!
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23.11.2021 09:21 Відповісти
Порошенко мало помог и помогает?
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23.11.2021 09:25 Відповісти
и порох, еслиб разогнал нах... (кононенок и свинарчуков,) хотя бы в последний год, полтора, то был би сейчас президентом и мы не виделиб того ..лядства, какое сейчас твориться. у нас небылоб в рнбо КГБшников а в ОП, агентов правительства рф.
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23.11.2021 09:53 Відповісти
Які проблеми зі "свинарчуками"?
Те кацапо-ригівське лайно, яке ми бачимо при владі, це не вина Пороха, а тупість "мудрого" наріду.
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23.11.2021 10:30 Відповісти
а що, не було у пороха через них проблем? він, можна сказати через них вибори просрав. і насрав сам собі так що коли я питав своїх знайомих хто за кого голосував то виявилось що з 20 чоловік, один я за пороха. ти думаєш вони за ЗЕ голосували, хрен там, проти пороха? я думаю, за кого небудь ЛІШ БИ НЄ ПОРОХ. улавлюєш? так йому допомогло його оточення та він сам.
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23.11.2021 10:47 Відповісти
Порох програв вибори через те, що дебіли повірили брехні. ***** сказало "За кого угодно ..." і вони виконали команду ворога. Це не мої слова, а того скота, який цю зраду розганяв, на замовлення кацапів. Можете показати своїм 19 імбИцилам і зверніть увагу на дату. Зразу після того, як тупорилі вибрали беніного презЕдента і беніну раду він заявив

"Коломойский: Если задуматься, может, семью Гладковских (свинарчуків) надо награждать было, а не шельмовать."

28 августа, 2019
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23.11.2021 11:09 Відповісти
а я про що? дебіли повірили в брехню когось бо перестали вірити пороху. а я вірив що моня, це зло і тупо голосував за пороха. ти мабудь щось не зрозумів в тому що я писав
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23.11.2021 14:02 Відповісти
А кого треба було ставить ? Священників ?
Вони би возили контрабанду з роіські ?
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23.11.2021 11:13 Відповісти
Отож і думайте, що з ВАШИХ ЗНАЙОМИХ ОДИН ВИ РОЗУМНИЙ!!! А ВОНИ ТУПЕ СТАДО!
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23.11.2021 17:43 Відповісти
А что же ты Беню не вспомнил? А спасителя Ахметку? Боишься работодателей обидеть?
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23.11.2021 09:41 Відповісти
Спорси у Вовачки Офшорного
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23.11.2021 09:49 Відповісти
Скорейшего выздоровления.
Меня только смущает то что на лечение ветеранов приходится собирать средства народу.
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23.11.2021 09:32 Відповісти
Швидкого одужання, пані Тетяно
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23.11.2021 10:28 Відповісти
Минобороне не стыдно?!
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23.11.2021 17:15 Відповісти
Видужуйте, сестро, довгая літа.
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23.11.2021 21:14 Відповісти
Хай вибачають, але я саме так і думаю. Слава Україні!!!
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23.11.2021 21:15 Відповісти
Мама Таня - давай одужуй рідненька!!! Боже, збережи життя наших захісників. Благаю тебе!
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23.11.2021 21:54 Відповісти
 
 