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Ветерана "Айдару" Тетяну Борисенко прооперовано завдяки зібраним громадянами коштам. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Військового медика, ветерана "Айдару" Тетяну Борисенко прооперували на кошти зібрані українськими громадянами.
Про це повідомила командир підрозділу медиків і парамедиків "Ангели Тайри" Юлія Паєвська, передає Цензор.НЕТ.
"Доповідаю! Татьяну Борисенко прооперовано. Все пройшло успішно. Це все завдяки вам! МамТаня безмежно вдячна всім за допомогу", - розповіла вона.
Топ коментарі
+15 Владимир Сливка
показати весь коментар23.11.2021 09:32
+11 San Fenikss
показати весь коментар23.11.2021 09:25
+9 валерий коренев 41e3634f
показати весь коментар23.11.2021 09:21
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Те кацапо-ригівське лайно, яке ми бачимо при владі, це не вина Пороха, а тупість "мудрого" наріду.
"Коломойский: Если задуматься, может, семью Гладковских (свинарчуків) надо награждать было, а не шельмовать."
28 августа, 2019
Вони би возили контрабанду з роіські ?
Меня только смущает то что на лечение ветеранов приходится собирать средства народу.