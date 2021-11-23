Заблоковано масштабний канал нелегального отримання громадянства однієї з країн ЄС. Серед "клієнтів" - росіяни та мешканці ТОТ України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ в результаті проведення спецоперації припинили протиправну діяльність міжнародного угруповання, яке організувало механізм отримання іноземного громадянства на підставі підроблених документів.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що протиправний бізнес налагодили мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей через посередника-іноземця.

"Зокрема, зловмисники виготовляли фіктивні документи, необхідні для набуття іноземного громадянства, та забезпечували процедуру їх подання на розгляд поза основною чергою. Також задокументовано, що такі послуги вартували 5 тисяч євро", - зазначають в СБУ.

Також повідомляється, що серед осіб, які вирішили скористатись злочинною схемою, СБУ встановила громадян Російської Федерації, мешканців тимчасово окупованих територій України, а також окремих колишніх посадовців місцевих органів влади і самоврядування.

Під час обшуків у фігурантів вилучили:

близько 60-ти комплектів документів громадян РФ та України для отримання іноземного громадянства;

оригінали та копії іноземних паспортів;

підроблені печатки та штампи;

фіктивні витяги з РАЦС, які слугували підставою для оформлення іноземного громадянства;

чорнові записи щодо механізмів проведення оборудок;

ноутбуки, планшети, флешносії, мобільні телефони, жорсткі диски з доказами протиправної діяльності.

"Триває досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, зазначається, щщо вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.









