Заблоковано масштабний канал нелегального отримання громадянства однієї з країн ЄС. Серед "клієнтів" - росіяни та мешканці ТОТ України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Контррозвідники СБУ в результаті проведення спецоперації припинили протиправну діяльність міжнародного угруповання, яке організувало механізм отримання іноземного громадянства на підставі підроблених документів.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що протиправний бізнес налагодили мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей через посередника-іноземця.
"Зокрема, зловмисники виготовляли фіктивні документи, необхідні для набуття іноземного громадянства, та забезпечували процедуру їх подання на розгляд поза основною чергою. Також задокументовано, що такі послуги вартували 5 тисяч євро", - зазначають в СБУ.
Також повідомляється, що серед осіб, які вирішили скористатись злочинною схемою, СБУ встановила громадян Російської Федерації, мешканців тимчасово окупованих територій України, а також окремих колишніх посадовців місцевих органів влади і самоврядування.
Під час обшуків у фігурантів вилучили:
- близько 60-ти комплектів документів громадян РФ та України для отримання іноземного громадянства;
- оригінали та копії іноземних паспортів;
- підроблені печатки та штампи;
- фіктивні витяги з РАЦС, які слугували підставою для оформлення іноземного громадянства;
- чорнові записи щодо механізмів проведення оборудок;
- ноутбуки, планшети, флешносії, мобільні телефони, жорсткі диски з доказами протиправної діяльності.
"Триває досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, щщо вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.
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Вообще проблема присутствует - на оккупированных территориях криминально зарабатываются деньги ( в т ч и военными убийствами) .
А потом покупают гражданство и вывозят свои семьи в ЕС И УХОДЯТ ОТ НАКАЗАНИЯ
Это только в Украине так бывает, СБУ устанавливает факт незаконного получения гражданства, путинских шпионов его лишают, а украинские суды все равно его восстанавливают (как было в случае с московским попом).