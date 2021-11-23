УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15035 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
9 061 9
дороги (1505) Закарпаття (1581) Велике будівництво (718)

Ремонт найбільшого шляхопроводу завершився на Закарпатті, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Закарпатті в смт Батьово відкрили рух відновленим шляхопроводом, який є найбільшим в області.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

Шляхопровід довжиною 312 м розташований у межах автодороги державного значення М-25 КПП "Соломоново" – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП "Косино" та проходить над залізничним вузлом. Ремонтні роботи розпочали у квітні 2021 року в рамках президентської програми "Велике будівництво".

"Ще виконуються підмостові реставраційні роботи. Також найближчим часом нанесуть розмітку", - уточнюють в Службі.

Шляхопровід має 10 метрів проїжджої частини та по 2,5 м тротуарів з обох сторін. Його звели ще на початку 80-х років, з тих пір капітально не відновлювали жодного разу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення 245 мостів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині за два роки оновлять та побудують 557 км доріг, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Ремонт найбільшого шляхопроводу завершився на Закарпатті, - Служба автомобільних доріг 01
Ремонт найбільшого шляхопроводу завершився на Закарпатті, - Служба автомобільних доріг 02
Ремонт найбільшого шляхопроводу завершився на Закарпатті, - Служба автомобільних доріг 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это просто треш!К тебе ломятся бандиты в дверь а ты перелеиваешь обои!!!
показати весь коментар
23.11.2021 10:23 Відповісти
😜
показати весь коментар
23.11.2021 10:33 Відповісти
Гарне порівняння. Думаю, що і з бандитами ми в решті-решт розберемося після переклеювання шпалер ( якщо доживемо)
показати весь коментар
23.11.2021 11:39 Відповісти
Се є файно!
показати весь коментар
23.11.2021 10:48 Відповісти
Во первых ремонт - это не строительство, во вторых, почему зеленая жопа пиариться на обычном ремонте трассы?
показати весь коментар
23.11.2021 11:02 Відповісти
а Ви забули попередника із ножицями біля кожного відремонтованого сараю...? це в них фішка така...
показати весь коментар
23.11.2021 11:10 Відповісти
Конечно помню, но папередник не говорил перед выборами, что он точно не такой как все старые политики и папередник не додумался пиариться на достижениях частной компании, как например зеленая жопа додумалась попиариться перед плебеями на том, что ДТЕК закупило 7 кораблей угля.
показати весь коментар
23.11.2021 11:19 Відповісти
Це ти про "мрію" ан-245, що блазень зустрічав з комерційним вантажем для "епіцентру" ?
показати весь коментар
23.11.2021 16:34 Відповісти
Не забувайте що дорогопроводи це не тільки дорога для громадського транспорту але і для швидкого перевезення військової техніки.А ці дороги розраховані для важкої та надважкої техніки.
показати весь коментар
23.11.2021 11:06 Відповісти
 
 