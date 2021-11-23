Ремонт найбільшого шляхопроводу завершився на Закарпатті, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж

На Закарпатті в смт Батьово відкрили рух відновленим шляхопроводом, який є найбільшим в області.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

Шляхопровід довжиною 312 м розташований у межах автодороги державного значення М-25 КПП "Соломоново" – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП "Косино" та проходить над залізничним вузлом. Ремонтні роботи розпочали у квітні 2021 року в рамках президентської програми "Велике будівництво".

"Ще виконуються підмостові реставраційні роботи. Також найближчим часом нанесуть розмітку", - уточнюють в Службі.

Шляхопровід має 10 метрів проїжджої частини та по 2,5 м тротуарів з обох сторін. Його звели ще на початку 80-х років, з тих пір капітально не відновлювали жодного разу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення 245 мостів.

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