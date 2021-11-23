Нападника, який стріляв у родину під Києвом, затримано, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці затримали чоловіка, який 12 жовтня скоїв напад на родину в Софіївській Борщагівці. Чоловік стріляв по автомобілю, внаслідок чого одну людину було поранено.
Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вистрілив у родину і майстерно зник. 12 жовтня незнайомець у камуфляжі влаштував гучну вендету в Софіївській Борщагівці. 40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських – і стрілок арештований. Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, набої, порох і рецепти "коктейлю Молотова", - йдеться в повідомленні.
Нєбитов додав, що "справжні наміри нападника і деталі його кримінального минулого, дійсно, вражають"
Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що під Києвом невідомий у камуфляжі стріляв по автомобілю із сім'єю: одну людину поранено.
Будь ласка, зачекайте...
Ти їбанутий?
Іди бички збирай
https://www.youtube.com/channel/UCsE_m2z1NrvF2ImeNWh84mw
Хоча звісно це ви не будете дивитися, бо на меті у вас просто ********* щось проти зброї.
в пистолеки не наигрался дытыно?
пс. и видео кстати я не увидел где пересичны громадяны сша массово останавливают киллеров.
Ти намагаєшся звести дискус до того що кілера то не зупиниш - так його ніхто, *****, не зупинить - ні супер спецназівець, ні ссошник, ні майстер безконтактного бою, і навіть баксьор чи братуха-барцуха. Якщо тобі піздєц, то тобі піздєц.
Ніхто не зупинить добре спланований замах на вбивство - англійською "амбуш", себто засідка. Під час такого рятує лише фортуна, і нічого більше.
Тож можемо зробити висновок що або ти - ідіот, або навмисно затягуєш мене на рівень ідіотських дискусій задля того щоб потім переможно сказати "от відітє! єслі от кілєра нє спасаєт ствол, то значіт он і вовсє нє нужон!" - але й кулаки не рятують кілера... то що...може підеш під циркулярку свої конєчності покладеш? Нє? Не хочеш?
Цей кілер безумовно профі - задля того щоб не привертати до себе уваги він натягнув камуфляж - ідеально непомітний одяг для того щоб загубитися у натовпі, або не привертати уваги патрулів ВСП, НГУ, та поліції Для повного ансамблю "містер невидимка" треба було ще капелюха вдягнути широкополого з якогось бразильського карнавалу - цвітастого, з пір'ям та стразами.
Окремої честі заслуговує надзвичайно швидкі дії кілеру - 5 секунд з моменту коли він взяв ствол і до першого пострілу.
Можливо я й колгоспник, але коли прийдеш пішки зі свого хутору, до голови сільсовєту не ходи - я йому скажу що ти - мудак)
Ти ж кажеш що пєстік не захистить від раптового спланованого нападу - ну то й мєнт тебе не захистить, але мєнт може відбити нирки на підвалі чи руку зламати під час незаконного затримання, то що заборонимо мєнтів?
Твої кулаки, колінні та ліктьові суглоби також не захистять тебе від кіллеру - то давай їх відпиляємо, бо ж ти тіми суглобами та кулаками можеш когось вбити - навіть без підготовки, в тебе як мінімум вистачить сили на бабцю чи дитину.
Бронік та каска також не захистять від кілеру - їбануть в шию і до побачення, але ти можеш взяти бронепластину чи шолом і забити когось ними на смерть - давай заборонимо і їх.
Пасок безпеки у твоєму авто захистить тебе від травм, але кілер може намотати його на твою шию - давай заборонимо паски безпеки.
А вояка аж ніяк не захищає автомат від пострілу снайпера чи від осколків міни, але тим автоматом він може накоїти біди - то давай заборонимо автомати та сапьорні лопатки? Нехай воєнні руками боронять себе і країну.
А ще треба заборонити лобну кістку, кухонні ножі, сокири, бензопили, пили джиглі, цеглу, пляшки, арматуру і ломи.
Не треба бути бандюганом, комєрсом чи нардепом для того щоб отримати мощнєшєй пізди - такої що будеш соплі пузирями до кінця життя пускати. Це вже не кажучи про звичайного їбанутого сусіда з сокирою чи малолєткою з розточеним стволом стартового пістоля.
Більшість трупів виникає саме по причині "без причини", і не треба мені розказувати що воно мені чи комусь другому не треба, тому що воно не треба тобі - не треба? Не купуй! А нас ***** в правах обмежувати.
І ***** перекручувати - в останнє кажу, що тебе і особистий мєнтяра не захистить від замаху вбивці, але ж чомусь мєнтів заборонити ти не пропонуєш.
Моє мнєніє як мінімум базується на здоровому глузді, а твоє хто зна на чому - ну ти ходиш без пістоля, до тебе підійде якийсь буйний Стас з цеглиною і зарядить її тобі навіть не в потилицю, а в їбальнік - і шо? Ти настільки ***** мощний тіп котрому цеглу об яйця бити можна і хоч би хни?
Шо ти тут розказуєш?
Я понимаю, что "дуболомы", что в школе учились исключительно на "2", но какое "на землю"? если вы в квартиру входите?!
Снимали, явно, не с одного "дубля", неужели никто не догадался изменить команду "лицом на пол"?