СБУ заблокувала масштабну мережу онлайн-шахраїв, до складу якої входили ув’язнені Вінницької колонії. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ заблокували масштабну шахрайську схему, створену в’язнями Вінницької колонії. Через "колег на свободі" вони виманювали гроші у клієнтів українських онлайн-магазинів. Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 100 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як вдалося встановити спецслужбі, шахрайство відбувалося за рахунок фейкових сайтів відомих торговельних платформ, онлайн продажів та оголошень.

З метою викрадення коштів з карток клієнтів зловмисники входили до них у довіру, представлялися співробітниками торговельної платформи і пропонували заповнити реєстраційну форму для здійснення відправки начебто придбаного товару.

Потім давали посилання на спеціально створений фішинговий ресурс, який візуально ідентичний оригінальному сайту оголошень. Як наслідок, отримували доступ до реквізитів платіжних інструментів. Списання коштів здійснювалося на спеціально підготовлені банківські картки або гаманці небанківських платіжних систем.

Нелегальний бізнес проіснував більше 3-х місяців, ошукано чимало осіб з усіх регіонів країни.

За даними слідства, до складу групи входило до 10 учасників, у тому числі засуджені, які відбувають покарання за вчинення тяжких злочинів. Через своїх спільників вони отримували мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та доступ до фейкових електронних ресурсів.

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Отриманий "прибуток" від шахрайських дій використовували на утримання кримінальних кіл.

Під час проведених обшуків у пенітенціарному закладі правоохоронці виявили:

чорну бухгалтерію з прибутками-видатками і картковими рахунками різних банківських установ,

засоби зв’язку.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми. Планується повідомлення про підозри її активним учасникам.

Заходи із викриття оборудки проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими Нацполіції та оперативним відділом ДУ "Вінницька установа виконання покарань №1" за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.









Фото: СБУ