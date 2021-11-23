СБУ заблокувала масштабну мережу онлайн-шахраїв, до складу якої входили ув’язнені Вінницької колонії. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Співробітники СБУ заблокували масштабну шахрайську схему, створену в’язнями Вінницької колонії. Через "колег на свободі" вони виманювали гроші у клієнтів українських онлайн-магазинів. Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 100 тис. грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як вдалося встановити спецслужбі, шахрайство відбувалося за рахунок фейкових сайтів відомих торговельних платформ, онлайн продажів та оголошень.
З метою викрадення коштів з карток клієнтів зловмисники входили до них у довіру, представлялися співробітниками торговельної платформи і пропонували заповнити реєстраційну форму для здійснення відправки начебто придбаного товару.
Потім давали посилання на спеціально створений фішинговий ресурс, який візуально ідентичний оригінальному сайту оголошень. Як наслідок, отримували доступ до реквізитів платіжних інструментів. Списання коштів здійснювалося на спеціально підготовлені банківські картки або гаманці небанківських платіжних систем.
Нелегальний бізнес проіснував більше 3-х місяців, ошукано чимало осіб з усіх регіонів країни.
За даними слідства, до складу групи входило до 10 учасників, у тому числі засуджені, які відбувають покарання за вчинення тяжких злочинів. Через своїх спільників вони отримували мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та доступ до фейкових електронних ресурсів.
Отриманий "прибуток" від шахрайських дій використовували на утримання кримінальних кіл.
Під час проведених обшуків у пенітенціарному закладі правоохоронці виявили:
- чорну бухгалтерію з прибутками-видатками і картковими рахунками різних банківських установ,
- засоби зв’язку.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми. Планується повідомлення про підозри її активним учасникам.
Заходи із викриття оборудки проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими Нацполіції та оперативним відділом ДУ "Вінницька установа виконання покарань №1" за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Джерело: https://censor.net/ua/p3301045
Їхній колега зелений, притрушений міністр Малюська, який роздає зекам телефони, які вони використовують для шахрайства.
... Все при деле)), токо ОПУ забыли допИсать, или "личный контроль" великого зЕ))
* человек читает тут твоё объявление
* звонит тебе, говорит, мол, телефон у меня, ты мне бабла только переведи и я тогда тебе его отдам
* ты переводишь бабло, тебе никто ничего не возвращает.
Всегда спрашивай детали про телефон, если человек говорит что телефон у него. Типа там наклейки может какие на корпусе, царапины, может чехол какой есть.
IMEI ещё можешь спросить. Он написал на коробке от телефона.
И никогда ничего не давай, пока не увидишь свой телефон.
Вряд- ли заключенные овладели секретами материализации предметов с освещения камеры.
а как им на ремонт для малюськи заработать?? ))))
вот и стараются - надоело в такой "красоте" жить....хотят в отремонтрованных номерах...
11:42 23.11.2021
Сергей Барков
В проекте постановления НБУ вводятся дополнительные, этические требования к коллекторским компаниям.
Среди таких требований - запрет анонимных обращений к клиентам при урегулировании проблемной задолженности, - сообщило «Дело».
Предлагается установить, что взаимодействие с клиентом должно проводиться только с использованием юридического названия, а не номера телефона, ФИО взаимодействующего и с других контактных данных.
Кроме этого, НБУ предлагает запретить взаимодействие более двух раз в сутки и обязать информировать клиента о его праве прекратить взаимодействие.
Национальный банк также предлагает запретить использовать автодозвон более 30 минут в сутки и проводить личные встречи по месту работы.
НБУ хочет обязать контактирующих обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с клиентом, так как телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения не всегда качественно раскрывают информацию относительно задолженности.
Документ также предлагает запретить грубый и повышенный тон во время общения с клиентом, использование нецензурной лексики, а также информации о личных качествах должника, не имеющих отношения к задолженности.
Запрещено также психологически или физически давить на должника, обнародовать его личные данные.
Проект постановления Нацбанка также предусматривает запрет взаимодействующим лицам предоставлять недостоверную информацию о своем виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях.
Будет запрещено вводить клиентов в заблуждение относительно размера, характера и правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий для заемщика.
Документом также запрещается предоставлять некорректную информацию о возможности реструктуризации задолженности, прав лица, правового статуса договора и допустимой периодичности взаимодействий.
В НБУ добавили, что предоставление информации при помощи гиперссылки на веб-страницу, то есть без фиксации информации, также предлагается запретить.
Проект постановления НБУ.
В Украине активизировались телефонные мошенники, которые «разводят» на деньги семьи военных. Родственникам военнослужащих, находящихся в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщают что их дети, братья или мужья попали в плен, что является ложью. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.
«Разговор строят по схеме: «Вам знаком (имя близкого человека - сына, брата, мужа…)? Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить - нужно заплатить…». В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать. Не стоит расспрашивать подробности мошенников, потому что для них это дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление», - отметил Левченко.
Он отметил, что цель мошенников - добиться от человека перевода денег на банковский счет или сим-карту.
«Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию от первоисточника», - добавил спикер СБУ.
Как действовать, если поступил звонок от мошенников:
никогда не называть близких по имени;
попросить позвонившего назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения пленного, город и часть, в которой он проходил военную службу;
позвонить родственнику, который якобы попал в плен.
позвонить в объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35