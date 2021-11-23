Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - "слуга народу" Копитін. ФОТО

Україна має право на захищатися так, як вважає за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яка є на балансі ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив нардеп "СН", голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Ігор Копитін, передає Цензор.НЕТ.

"Днями поширилась інформація щодо того, що в зоні ООС використали протитанковий ракетний комплекс Javelin. Так, це правда. Наші воїни використали його під час ведення бою. Поки не маю права розголошувати, де це відбулося і під час яких обставин, але скажу наступне – попереджаючи будь-які подальші заяви і маніпуляції щодо того "чи може Україна захищатись, чи це не заборонено", так, може. Ми маємо право на захист своєї землі. Саме так, як вважаємо за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яка є на балансі ЗСУ. Бо ми захищаємо власну державу", - заявив "слуга народу".

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"До речі, ми вже мали розмову з нашими американськими партнерами щодо використання Javelin. Дійшли у діалозі з ними до такої ж самої думки, яку я окреслив вище. Друзі, Україна вистоїть у цій боротьбі, знаєте чому? Бо правда за нами", - резюмував він.







Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Україна застосовувала американський протитанковий ракетний комплекс Javelin у бою на Донбасі.

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки, а також безпілотників, гелікоптерів і літаків, що заходять на посадку.