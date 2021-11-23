Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - "слуга народу" Копитін. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні
Україна має право на захищатися так, як вважає за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яка є на балансі ЗСУ.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив нардеп "СН", голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Ігор Копитін, передає Цензор.НЕТ.
"Днями поширилась інформація щодо того, що в зоні ООС використали протитанковий ракетний комплекс Javelin. Так, це правда. Наші воїни використали його під час ведення бою. Поки не маю права розголошувати, де це відбулося і під час яких обставин, але скажу наступне – попереджаючи будь-які подальші заяви і маніпуляції щодо того "чи може Україна захищатись, чи це не заборонено", так, може. Ми маємо право на захист своєї землі. Саме так, як вважаємо за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яка є на балансі ЗСУ. Бо ми захищаємо власну державу", - заявив "слуга народу".
"До речі, ми вже мали розмову з нашими американськими партнерами щодо використання Javelin. Дійшли у діалозі з ними до такої ж самої думки, яку я окреслив вище. Друзі, Україна вистоїть у цій боротьбі, знаєте чому? Бо правда за нами", - резюмував він.
Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Україна застосовувала американський протитанковий ракетний комплекс Javelin у бою на Донбасі.
Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки, а також безпілотників, гелікоптерів і літаків, що заходять на посадку.
Будь ласка, зачекайте...
А ну ж, москалику, спробуй щось збренькать.
От уяви собі, скільки людей загинуло, бо ти кликав фуйла в Україну.
В різні сторони?
Стоимость одной ракеты 175 000 $ и наводится она сама.
Стоимость одной ракеты 175 000 $ и наводится она сама.
Господи, сколько идиотов на этом сайте.
Вот тебе документ:
Department of Defense Fiscal Year (FY) 2021 Budget Estimates (February 2020)
Министерство обороны США. Бюджетная оценка на 2021 финансовый год ( от февраля 2020 г.)
https://www.asafm.army.mil/Portals/72/Documents/BudgetMaterial/2021/Base%20Budget/Procurement/MSLS_FY_2021_PB_Missile_Procurement_Army.pdf
US$175,203 (missile only, FY2021)
175 203 долл. США (только ракета, 2021 финансовый год)
Кстати, правильная ссылка
https://www.asafm.army.mil/Portals/72/Documents/BudgetMaterial/2021/Base%20Budget/Procurement/OPA_BA_34_FY_2021_PB_Other_Procurement_BA3&4_Other_Support_Equipment.pdf
Второе - прекрасно известно, что Украина получила не D и не F, а FGM-148E Block 1, которая на тот момент была самой современной, т.к. выпуск F-model начался только в мае 2020 года и даже армия США оснащена в основном E.
Цена в 2020 году за ракету быда даже больше, 177 666 тыс $, а в предыдущие годы точно не была ниже 100 тыс $ (102 884 $ как следует их документа военного бюджета).
Учите матчасть перед тем, как писать критику с улыбочками.
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Это по вашей ссылке
Далее, поиск FGM-148E Block 1 даёт только поставки от 20года, хотя были и поставки ранее. Если у вас есть конкретные ссылки на минобороны, или на официальный ресурс США, почитаю с удовольствием.
Так же напомню, что контрбатарейные станции имели немножко урезанный функционал
https://www.golosameriki.com/a/us-ukraine-radar/3018141.html
В передовые радарные системы, которые США поставят Украине для противодействия артиллерийским ударам пророссийских сепаратистов, были внесены изменения, чтобы не допустить, чтобы они могли достать до российской территории.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Но в ситуации, когда режим прекращения огня в Восточной Украине сохраняется, а число артиллерийских атак значительно сократилось, США не хотят, чтобы эти поставки использовались для противоборства с Россией, говорится в статье. Модификации радаров должны гарантировать, что украинская армия не сможет использовать новые системы для подавления огня с российской территории и тем самым вывести кризис на новый виток эскалации, сообщили чиновники.
Однако председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что модификации радаров для снижения их потенциала показательны для «бредовой позиции» администрации Обамы, которая, по его словам, надеется, что президент России Владимир Путин изменит свое поведение в Украине.
https://zn.ua/UKRAINE/amerikanskie-*******-ogranichili-funkcii-peredannyh-ukraine-kontrbatareynyh-radarnyh-sistem-butusov-248197_.html
"Однако есть и проблема: при поставке радаров американские военные ограничили функции этой техники. Радары выдают точные координаты целей, однако лишены функции корректировать собственный контрбатарейный огонь. То есть вычислять траектории своих собственных снарядов, которые летят для поражения батарей противника, и уточнять, насколько точно поражена вычисленная цель. Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны, до сих пор американская сторона не предоставляет коды доступа для изменения этих параметров. Это в значительной степени снижает эффективность боевого применения украинской артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы", - говорится в статье.
Исходя из этого, х.з. что, и по какой цене поставлено, но очень сомневаюсь, что дали самое современное, а не со складов хранения с истекающим сроком годности.
В любом случае буду рад, если вы найдёте подтверждение вашим словам, с официальных источников.
Внутри дополнительно наклеили иконки.....
а головне
що з нами Правда та
Джавелін з Байрактором !
ПТН-ПНХ !!!
Джавелін це ******* зброя, а не радянське чи расєйське лайно, поки ракета с Джавеліна летить, вона робить більше тисячі знімків цілі, коректуючи свій політ. Нажаль у кацапів не було Джавелінів що випробувати свої решета для шашликів )))