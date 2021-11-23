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Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - "слуга народу" Копитін. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

Україна має право на захищатися так, як вважає за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яка є на балансі ЗСУ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив нардеп "СН", голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Ігор Копитін, передає Цензор.НЕТ.

"Днями поширилась інформація щодо того, що в зоні ООС використали протитанковий ракетний комплекс Javelin. Так, це правда. Наші воїни використали його під час ведення бою. Поки не маю права розголошувати, де це відбулося і під час яких обставин, але скажу наступне – попереджаючи будь-які подальші заяви і маніпуляції щодо того "чи може Україна захищатись, чи це не заборонено", так, може. Ми маємо право на захист своєї землі. Саме так, як вважаємо за потрібне – з використанням Javelin або Bayraktar, або іншої зброї, яка є на балансі ЗСУ. Бо ми захищаємо власну державу", - заявив "слуга народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові США поцікавилися досвідом України в застосуванні ПТРК "Javelin", - Генштаб ЗСУ

"До речі, ми вже мали розмову з нашими американськими партнерами щодо використання Javelin. Дійшли у діалозі з ними до такої ж самої думки, яку я окреслив вище. Друзі, Україна вистоїть у цій боротьбі, знаєте чому? Бо правда за нами", - резюмував він.

Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - слуга народу Копитін 01
Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - слуга народу Копитін 02
Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - слуга народу Копитін 03

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Україна застосовувала американський протитанковий ракетний комплекс Javelin у бою на Донбасі.

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки, а також безпілотників, гелікоптерів і літаків, що заходять на посадку.
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Топ коментарі
+36
А чого сепари їхали на танку ?
А ну ж, москалику, спробуй щось збренькать.
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23.11.2021 12:33
+29
как что? а антиджавелиновые сушилки для мокрых штанов?

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23.11.2021 12:44
+27
Ето решетки смертников, чтобы рузьке не выскакивали из танков и не убегали с поля боя. Представляю каково будет жареным бурятам когда после взрыва ета покареженная решетка будет падать на люки танка блокирую их открытие
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23.11.2021 12:49
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А чого сепари їхали на танку ?
А ну ж, москалику, спробуй щось збренькать.
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23.11.2021 12:33 Відповісти
Може ті "калібри" будуть до Ківи діставати ?
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23.11.2021 12:37 Відповісти
Руки їм розв'язують такі продажні шкури як ти, сміций..
От уяви собі, скільки людей загинуло, бо ти кликав фуйла в Україну.
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23.11.2021 12:40 Відповісти
А что в них есть что то против Джавелинов или Байрактаров? Я бы сказал больше, что по минским договоренностям Украина не достаточно применяет силу для присечения врага который нарушает минские договоренности
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23.11.2021 12:35 Відповісти
как что? а антиджавелиновые сушилки для мокрых штанов?

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23.11.2021 12:44 Відповісти
Ето решетки смертников, чтобы рузьке не выскакивали из танков и не убегали с поля боя. Представляю каково будет жареным бурятам когда после взрыва ета покареженная решетка будет падать на люки танка блокирую их открытие
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23.11.2021 12:49 Відповісти
после попадания в башню, там нечему будет вылазить но зато профиль танка выше, видно его дальше.
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23.11.2021 12:54 Відповісти
главное назначение этой "клетки для душ", чтобы ванька не ссал катить в атаку на укров с американскими копьями, до рызрыва первого танка, а дальше ванька *********** либо в переносном либо в перелетном смысле.
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23.11.2021 13:22 Відповісти
нічого там не буде заважати, башту відірве здетоноватим боєзапасом і вони спокійненько собі вилізуть, хехе
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23.11.2021 12:56 Відповісти
Разом зі здетонованим боєзапасом?
В різні сторони?
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23.11.2021 13:01 Відповісти
саме так, на молекулярному рівні.
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23.11.2021 13:17 Відповісти
частинами)))
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23.11.2021 13:23 Відповісти
Какая разніца?
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23.11.2021 13:28 Відповісти
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23.11.2021 13:41 Відповісти
Несчастные буряты, им же расплавленный метал будет за воротник капать.
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23.11.2021 14:13 Відповісти
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23.11.2021 13:02 Відповісти
Ответ НАТО
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23.11.2021 13:13 Відповісти
Кацапы отвечать НАТО будут взрывами своих пуканов ...
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23.11.2021 13:46 Відповісти
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23.11.2021 13:38 Відповісти
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23.11.2021 13:49 Відповісти
Проти є наше боягузтво. Начебто і стрєльнули але мимо. Як по гарматі. Гроші витратили, а розрахунок гармати живий. Навіщо витрачені кошти і набой?
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23.11.2021 12:50 Відповісти
Так попали? Чи просто списали?
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23.11.2021 12:32 Відповісти
Продали сепарам, что взять с клоунов.
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23.11.2021 13:04 Відповісти
У тебя с головой всё в порядке, болезный?
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23.11.2021 13:10 Відповісти
Джавелин не промахивается.
Стоимость одной ракеты 175 000 $ и наводится она сама.
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23.11.2021 13:09 Відповісти
Джавелін без бійця металобрухт.
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23.11.2021 13:19 Відповісти
И что дальше? Танк без бойца тоже. Автомат, пистолет... Даже ложка с вилкой металлолом.
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23.11.2021 13:46 Відповісти
Джавелин не промахивается.
Стоимость одной ракеты 175 000 $ и наводится она сама.
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23.11.2021 14:00 Відповісти
Ну, то есть, ты думаешь, что он выстрелил сам, без бойца, как металлолом, и поэтому промахнулся?
Господи, сколько идиотов на этом сайте.
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23.11.2021 20:50 Відповісти
Я думаю, що ніхто з нього не стріляв, а якщо стріляв то в інший бік і подалі від ворога. Бо недай боже підсмажемо якогось бурята.
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24.11.2021 11:21 Відповісти
продам Джавелин , недорого ))
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23.11.2021 13:27 Відповісти
Вы так тыщщ на сто ошиблись
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23.11.2021 14:02 Відповісти
Все вы такие умные критиковать, поискал бы сам цену.

Вот тебе документ:
Department of Defense Fiscal Year (FY) 2021 Budget Estimates (February 2020)
Министерство обороны США. Бюджетная оценка на 2021 финансовый год ( от февраля 2020 г.)

https://www.asafm.army.mil/Portals/72/Documents/BudgetMaterial/2021/Base%20Budget/Procurement/MSLS_FY_2021_PB_Missile_Procurement_Army.pdf

US$175,203 (missile only, FY2021)
175 203 долл. США (только ракета, 2021 финансовый год)
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23.11.2021 20:58 Відповісти
Ага. Только ссылка битая, раз. Последняя версия ракеты индекс F, два. Экспортный вариант индекс D, три. Какие поставлены нам - х.з., эт четыре.
Кстати, правильная ссылка
https://www.asafm.army.mil/Portals/72/Documents/BudgetMaterial/2021/Base%20Budget/Procurement/OPA_BA_34_FY_2021_PB_Other_Procurement_BA3&4_Other_Support_Equipment.pdf
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23.11.2021 22:18 Відповісти
Сссылка прекрасно открывается - это раз (оне не неправильная, а просто по каким-то причинам не кликабельная, но если её выделить и вставить, то прекрасно всё открывается)

Второе - прекрасно известно, что Украина получила не D и не F, а FGM-148E Block 1, которая на тот момент была самой современной, т.к. выпуск F-model начался только в мае 2020 года и даже армия США оснащена в основном E.

Цена в 2020 году за ракету быда даже больше, 177 666 тыс $, а в предыдущие годы точно не была ниже 100 тыс $ (102 884 $ как следует их документа военного бюджета).
Учите матчасть перед тем, как писать критику с улыбочками.
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23.11.2021 22:50 Відповісти
Page cannot be found

Sorry, the page you are looking for cannot be found and might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. It is recommended that you start again from the homepage. Feel free to contact us if the problem persists or if you definitely cannot find what you're looking for.
Это по вашей ссылке
Далее, поиск FGM-148E Block 1 даёт только поставки от 20года, хотя были и поставки ранее. Если у вас есть конкретные ссылки на минобороны, или на официальный ресурс США, почитаю с удовольствием.
Так же напомню, что контрбатарейные станции имели немножко урезанный функционал
https://www.golosameriki.com/a/us-ukraine-radar/3018141.html

В передовые радарные системы, которые США поставят Украине для противодействия артиллерийским ударам пророссийских сепаратистов, были внесены изменения, чтобы не допустить, чтобы они могли достать до российской территории.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Но в ситуации, когда режим прекращения огня в Восточной Украине сохраняется, а число артиллерийских атак значительно сократилось, США не хотят, чтобы эти поставки использовались для противоборства с Россией, говорится в статье. Модификации радаров должны гарантировать, что украинская армия не сможет использовать новые системы для подавления огня с российской территории и тем самым вывести кризис на новый виток эскалации, сообщили чиновники.

Однако председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что модификации радаров для снижения их потенциала показательны для «бредовой позиции» администрации Обамы, которая, по его словам, надеется, что президент России Владимир Путин изменит свое поведение в Украине.
https://zn.ua/UKRAINE/amerikanskie-*******-ogranichili-funkcii-peredannyh-ukraine-kontrbatareynyh-radarnyh-sistem-butusov-248197_.html

"Однако есть и проблема: при поставке радаров американские военные ограничили функции этой техники. Радары выдают точные координаты целей, однако лишены функции корректировать собственный контрбатарейный огонь. То есть вычислять траектории своих собственных снарядов, которые летят для поражения батарей противника, и уточнять, насколько точно поражена вычисленная цель. Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны, до сих пор американская сторона не предоставляет коды доступа для изменения этих параметров. Это в значительной степени снижает эффективность боевого применения украинской артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы", - говорится в статье.

Исходя из этого, х.з. что, и по какой цене поставлено, но очень сомневаюсь, что дали самое современное, а не со складов хранения с истекающим сроком годности.
В любом случае буду рад, если вы найдёте подтверждение вашим словам, с официальных источников.
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23.11.2021 23:41 Відповісти
Ответ очевиден. Когда с Байрактара ПОЧТИ попали, видео появилось сразу. А тут "военная тайна". Оно и понятно. За 177 000$, выпущенных в воздух, отвечать никому не охота.
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23.11.2021 13:30 Відповісти
Урежьте осетра, вы цену пусковой установки привели, они ей шо, кидались?
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23.11.2021 14:33 Відповісти
Ссылками обменяемся? Или вы так, перднуть и в кусты?
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23.11.2021 16:14 Відповісти
Давай.
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23.11.2021 18:04 Відповісти
Проверил. Сорян, ошибся. Действительно, ракета около 70 000$ стоит. Но сути моего поста, это не меняет. Согласен?
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23.11.2021 18:48 Відповісти
Вопрос что ей долбанули во первых, когда во вторых, и как это увязано с условиями по применению от амеров.
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23.11.2021 19:07 Відповісти
Согласен. Условия поставки Джавелинов были очень жесткие и конкретные "применять ТОЛЬКО в случае наступления РФ". Надеюсь, что именно поэтому опровергают использование и не выкладывают видео.
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24.11.2021 09:53 Відповісти
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24.11.2021 10:22 Відповісти
і поставка набоїв також тільки для власного використання - собі у лоба?
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24.11.2021 11:23 Відповісти
Что за бред? Что значит "для собственного использования"?
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24.11.2021 11:28 Відповісти
Це, полудурок, коли настав час і стріляти вже можна ( по всіх документах, погодженнях, наказах і договорах), а можливість вже є тільки вистрелити собі в лоба.
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24.11.2021 11:32 Відповісти
Судя по мгновенному переходу на личные оскорбления, ты - типичное упоротое на всю голову. Естественно, дальнейший диалог смысла не имеет.
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24.11.2021 11:40 Відповісти
Я знав, що інакше ти не зрозумієшь, а вербувати і колоти мене не з твоїм щастям.
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24.11.2021 12:00 Відповісти
Ну фсьо, висер зарахований, бігом в касу.
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23.11.2021 20:15 Відповісти
Сепары и русня начали наваривать тройной обвес на танки и БТРы.....
Внутри дополнительно наклеили иконки.....
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23.11.2021 12:37 Відповісти
Ну если поп с кропилом 3 раза не не окропит, то иконки не сработают. А вот если окропит, то другое дело - орки сразу в кацапский рай попадут.
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23.11.2021 12:45 Відповісти
Нехай баяцца.
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23.11.2021 12:39 Відповісти
Похоже слуга народа Копитин лично модерирует эту ветку Боится зелень даже здесь правду в лицо услышать.
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23.11.2021 12:49 Відповісти
Мало
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23.11.2021 12:49 Відповісти
Только ядерное орудие может сдерживать Пуйлостан. ,,Карфаген должен быть уничтожен,,.
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23.11.2021 13:01 Відповісти
наблюдая за вашими учениями последних лет, первая ответка не полетит, вторая хряпнет по воронежу, а третья ***** прямо в шахте.
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23.11.2021 13:44 Відповісти
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23.11.2021 13:50 Відповісти
страх парализует разум
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23.11.2021 14:02 Відповісти
А чего же ты путаешь причину и следствие? Украина на кого то нападала???
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23.11.2021 14:20 Відповісти
метро 2033
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23.11.2021 20:08 Відповісти
з нами Америка та Турція

а головне
що з нами Правда та

Джавелін з Байрактором !

ПТН-ПНХ !!!
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23.11.2021 13:02 Відповісти
И нах было это расказывать еще и глава управления разведки
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23.11.2021 13:05 Відповісти
Так они ж вредят. Сначала назвали беспилотники турецкими , что даже МИД Турции отреагировал , теперь вот это
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23.11.2021 13:09 Відповісти
Довгоязику Бурбу ще довго ніхто не переплюне...
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23.11.2021 13:36 Відповісти
Брехунец, ты куда прячешься?))) Что там Грозев заявил, расскажешь?)
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23.11.2021 14:23 Відповісти
Касаби пустили слюні швидше. Копитін тільки підтакнув.
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23.11.2021 15:00 Відповісти
Зеленый депутанг внезапно стал патриотом и озвучил уже сказанную информацию?
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23.11.2021 13:08 Відповісти
а в чому секрет, який знають ті, хто отримав джавелином ?
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23.11.2021 13:08 Відповісти
Ролик ещё не снят, обсуждают сценарий, чтоб не получилось как с Байрактаром.
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23.11.2021 13:17 Відповісти
зажаренные буряты похвалились кабыздоху - на ваш концерт нам джавелина купила билеты))
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23.11.2021 13:21 Відповісти
зелёное отребье кже оштрафовало бойцов ?
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23.11.2021 13:09 Відповісти
где подбитый танк, или деньги на ветер
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23.11.2021 13:11 Відповісти
похоже не на бій , а на навчання ..може під час навчань використали один Джавелін
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23.11.2021 13:36 Відповісти
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23.11.2021 13:37 Відповісти
Копайте глубже... Ленин в Горках - вылитый.
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23.11.2021 20:14 Відповісти
А по чому хоч стріляли, є якась інфа?
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23.11.2021 13:45 Відповісти
Зараз Швец,скажет,що не треба этого делать.Нельзя применять Джавелины
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23.11.2021 14:02 Відповісти
Больше напоминает рекламную компанию власти, вроде удара Байрактара.
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23.11.2021 14:03 Відповісти
І навіщо лишній раз хвилювати Меркель і Макрона, вони ще після "Байрактара" не відійшли, знову будуть "плакатися" з Путіним з приводу "ескалації".
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23.11.2021 14:23 Відповісти
Эти фото с учений.
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23.11.2021 14:24 Відповісти
Применять нужно серийно,а не раз в год.
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23.11.2021 15:10 Відповісти
И Байрактар и Джавелин применялись для отвлечения патриотов от зашкваров зелени. Если их применять "серийно" по такому принципу, то Украина столько зашкваров не вынесет.
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23.11.2021 16:15 Відповісти
Якась абстрактна новина.Хоч би щось конкретніше накшталт "успішно","неуспішно".А то просто "використали"і...все. Використати теж по різному можна.
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23.11.2021 15:14 Відповісти
Якби успішно - то відосик чи фотка були б.
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23.11.2021 17:21 Відповісти
Наївні кацапи, думають як що зробили рещітки для барбекю на своїх коритах, то вони не згорять
Джавелін це ******* зброя, а не радянське чи расєйське лайно, поки ракета с Джавеліна летить, вона робить більше тисячі знімків цілі, коректуючи свій політ. Нажаль у кацапів не було Джавелінів що випробувати свої решета для шашликів )))

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23.11.2021 19:09 Відповісти
 
 