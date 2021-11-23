Заступник керівника військово-цивільної адміністрації на Донеччині затриманий на хабарі у 8 тис. доларів, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури одному з заступників керівника Мар’їнської військово-цивільної адміністрації повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець вимагав від місцевого фермера неправомірну вигоду в розмірі 10 тис доларів США за підписання договору на продовження строку оренди землі сільськогосподарського призначення та площею понад 100 га, що знаходиться на території обслуговування вказаної адміністрації.

Після передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 8 тис. доларів США зловмисника викрито та затримано за ст. 208 КПК України.

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Судом клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не задоволено та підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На вказане рішення готується апеляційна скарга.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими та за оперативного супроводу ТУ ДБР в м. Краматорську.