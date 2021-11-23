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сертифікат (213) заробітчани (466) Офіс Генпрокурора (2351)

На Львівщині викрили підпільну друкарню, де зловмисник виготовляв фейкові COVID-сертифікати для заробітчан. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці викрили підпільну друкарню, де зловмисник виготовляв підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Фейкові документи призначалися для українських заробітчан.

Як інформу Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом підроблення документів та їх збуту (ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрюваний створив у себе вдома типографію, де виготовляв підроблені медичні документи - сертифікати про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Свої послуги він надавав в основному перевізникам, які купували їх для пасажирів – українських заробітчан.

У ході обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено печатки лікарів та медичних установ, свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, а також комп’ютерну техніку.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проведено прокуратурою спільно зі слідчими слідчого відділу Яворівського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

На Львівщині викрили підпільну друкарню, де зловмисник виготовляв фейкові COVID-сертифікати для заробітчан 01
На Львівщині викрили підпільну друкарню, де зловмисник виготовляв фейкові COVID-сертифікати для заробітчан 02
Фото: сайт Офісу Генпрокурора
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Чоткие галицкие хлопы.
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23.11.2021 13:13 Відповісти
- Сара, ты ещё варишь вакцину?
- Придётся, таки, снова, шоб не залететь на сертификатах.
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23.11.2021 13:21 Відповісти
Не дивно, що їх друкують, дивно, що їх купують.
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23.11.2021 13:22 Відповісти
а що дивного?за кордон їдуть в основному молоді здорові люди які не хочуть колоти собі якусь заразу
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23.11.2021 14:17 Відповісти
Ивановим тільки Спутнік В
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23.11.2021 14:21 Відповісти
в Ізраїлі почали вакцинувати 5-12 річних... мудрий "молодий здоровий" нарід купує липові сертифікати десятками тисяч щодня. колись мій дід говорив: "чого бідний? бо дурний. чого дурний? бо бідний..."
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23.11.2021 17:19 Відповісти
Скоро вакцину почнуть клєпати, просто ще точно не знають шо буде в 22році.
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23.11.2021 13:26 Відповісти
добрый человек -дай бог ему здоровья
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23.11.2021 13:41 Відповісти
И кому они мешали?
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23.11.2021 17:59 Відповісти
 
 