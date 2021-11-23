Дві траси, які ведуть до Старобільська, відремонтували на Луганщині, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Луганській області завершився ремонт одразу на двох трасах, які ведуть до Старобільська – 100-кілометрового відрізку від Сватового і 40-кілометрового відрізку від Новоайдара.

Про завершення робіт на маршруті Сватове-Старобільськ повідомляє у Facebook "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.

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"У 2021 році на Луганщині відремонтували майже 200 км доріг державного значення. Серед пріоритетних напрямків останнього ремонтно-будівельного сезону – траса Н-26 Чугуїв-Мілове. За маршрутом Сватове – Старобільськ відновлено понад 100 км дороги", - розповіли в автодорі.

Тим часом Служба автомобільних доріг у Луганській області повідомила, що після ремонту в рамках президентської програми "Велике будівництво" вводиться в експлуатацію також повністю готовий 40-кілометровий маршрут Старобільськ - Новоайдар на автодорозі Н-21.

По всьому маршруту Старобільськ – Новоайдар оновили дорожнє полотно, влаштували тротуари та зовнішнє освітлення у населених пунктах, встановили нові дорожні знаки, сигнальні стовпчики та нові зупинки транспорту.

На виїзді із Старобільська підготовлений майданчик для встановлення Укртрасбезпекою пересувного габаритно-вагового комплексу.

"Ще рік тому дорога Н-21 виглядала жалюгідно. Було чимало нарікань від місцевих мешканців. На деяких ділянках на маршруті від Старобільська до Новоайдара дорожнє покриття було абсолютно зношене, а пересуватися по такій дорозі було небезпечно. Сьогодні це сучасна, європейська дорога. Таким чином кожен мешканець Луганщини може бачити, що "Велике будівництво" – це не тільки можливість їздити нормальними дорогами, це не тільки безпечний рух транспорту, а й історія про підвищення якості життя наших громадян", - розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг у Луганській області Олег Кравцов.

Раніше повідомлялося, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року в Україні планують оновити загалом 24 тис. км доріг.

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