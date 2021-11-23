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Дві траси, які ведуть до Старобільська, відремонтували на Луганщині, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Луганській області завершився ремонт одразу на двох трасах, які ведуть до Старобільська – 100-кілометрового відрізку від Сватового і 40-кілометрового відрізку від Новоайдара.

Про завершення робіт на маршруті Сватове-Старобільськ повідомляє у Facebook "Укравтодор", передає Цензор.НЕТ.

"У 2021 році на Луганщині відремонтували майже 200 км доріг державного значення. Серед пріоритетних напрямків останнього ремонтно-будівельного сезону – траса Н-26 Чугуїв-Мілове. За маршрутом Сватове – Старобільськ відновлено понад 100 км дороги", - розповіли в автодорі.

Тим часом Служба автомобільних доріг у Луганській області повідомила, що після ремонту в рамках президентської програми "Велике будівництво" вводиться в експлуатацію також повністю готовий 40-кілометровий маршрут Старобільськ - Новоайдар на автодорозі Н-21.

По всьому маршруту Старобільськ – Новоайдар оновили дорожнє полотно, влаштували тротуари та зовнішнє освітлення у населених пунктах, встановили нові дорожні знаки, сигнальні стовпчики та нові зупинки транспорту.

На виїзді із Старобільська підготовлений майданчик для встановлення Укртрасбезпекою пересувного габаритно-вагового комплексу.

"Ще рік тому дорога Н-21 виглядала жалюгідно. Було чимало нарікань від місцевих мешканців. На деяких ділянках на маршруті від Старобільська до Новоайдара дорожнє покриття було абсолютно зношене, а пересуватися по такій дорозі було небезпечно. Сьогодні це сучасна, європейська дорога. Таким чином кожен мешканець Луганщини може бачити, що "Велике будівництво" – це не тільки можливість їздити нормальними дорогами, це не тільки безпечний рух транспорту, а й історія про підвищення якості життя наших громадян", - розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг у Луганській області Олег Кравцов.

Раніше повідомлялося, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року в Україні планують оновити загалом 24 тис. км доріг.

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Дві траси, які ведуть до Старобільська, відремонтували на Луганщині, - Укравтодор 01
Дві траси, які ведуть до Старобільська, відремонтували на Луганщині, - Укравтодор 02
Дві траси, які ведуть до Старобільська, відремонтували на Луганщині, - Укравтодор 03
Дві траси, які ведуть до Старобільська, відремонтували на Луганщині, - Укравтодор 04
Дві траси, які ведуть до Старобільська, відремонтували на Луганщині, - Укравтодор 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Ну фюррер тоже закрывал рот оппозиции и строил дороги
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23.11.2021 16:05
+5
А зачем это сделали? Чтобы московитским свиньям было лучше и быстрее передвигаться в сторону Киева? Лучше бы дороги внутри страны ремонтировали
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23.11.2021 16:27
+4
....для русских танковых колон
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23.11.2021 16:32
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Ну фюррер тоже закрывал рот оппозиции и строил дороги
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23.11.2021 16:05 Відповісти
Ага и Рузвельт тоже.
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23.11.2021 17:01 Відповісти
Оце да!!! Красота! Давно там такої краси не було.
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23.11.2021 16:27 Відповісти
....для русских танковых колон
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23.11.2021 16:32 Відповісти
размечтался, кацапчик.
А вот то, что нашим военным ехать на передовую по колдобинам и доставлять раненых в госпитали было в три раза дольше - это да.

Отличная дорога, но там еще строить и строить.
Не буду показывать пальцем, однако в районе Счастья полно наших военных частей, которым до передовой вместо 5-7 минут приходится ехать по полчаса, причем по таким ухабам что того гляди машина с личным составом перевернется... видел своими глазами, увы.
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23.11.2021 18:03 Відповісти
Наши военные там не ездят.Они ездят как разу там,где дороги в полной жопе
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23.11.2021 19:54 Відповісти
А зачем это сделали? Чтобы московитским свиньям было лучше и быстрее передвигаться в сторону Киева? Лучше бы дороги внутри страны ремонтировали
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23.11.2021 16:27 Відповісти
Возможно в Омане кацапы и сказали шуту затеять велике будивництво, чтобы войскам РФ было быстрее передвигаться по новым дорогам
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23.11.2021 16:55 Відповісти
Да не Вы же давича распирались что дороги говно и рассыплются сами по себе.А теперь уже говорите что и кацапскую тяжелую технику выдержат.Определитесь наконец-то,а то перед вашими же читателями и мне самому как-то неловко.
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23.11.2021 17:10 Відповісти
затем что НАШИ УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ТАМ ЕЗДЯТ НА ПЕРЕДОВУЮ и во 2-3 эшелоны обороны, в случае чего доставить личный состав и боевую технику, раненых в госпитали будет втрое быстрее!.
размечтались, кацапы, ты смотри.
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23.11.2021 18:05 Відповісти
дороги внутри страны делают ойойой. Давно ты у нас в Украине не был.
Ну и слава Богу, не ехай, сиди в своем Мухосранске.
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23.11.2021 18:06 Відповісти
По вашей логике жителям Старобельска совсе никуда ездить не нужно, норм такое отношение, как налоги платить - мы Украина, а как дорогу строить - так зачем, там же ПТН рядом. Я ездил по той дороге до ремонта и только рад, что Старабельчанам не нужно теперь ходовую ремонтировать после поездки в Харьков
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24.11.2021 10:47 Відповісти
А это что, не Украина? Что ты варзякаешь? Хоть бы думал изредка кукухой
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24.11.2021 12:51 Відповісти
Пане Бутусов, мені цікаво - Вам проплачують за постійне позитивне освітлення програми "Велике будівництво" , чи немає інших новин?
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23.11.2021 16:50 Відповісти
Нарешті до мене дійшло, чому останні кілька років так озадачилися побудовою доріг - щоб агресору легше було пересуватися на захід і контролювати мотопіхотою захоплену територію!

Чи може є якісь інші пояснення того, що ми все життя жили на ямах і вибоїнах - а тут раптом комусь припекло вбухати такі астрономічні кошти у всі місцеві дороги?
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23.11.2021 16:55 Відповісти
Уйло в восторге наверное. И главное, как вовремя. А где транспаранты вдоль дороги: Добро пожаловать в Украину?!
На горючее для военной техники денег нет, зато дороги для удобства оккупантам - всегда рады! Расстрелять!
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23.11.2021 17:00 Відповісти
а что, по освобожденной от боевиков и россиян территории Луганской области сейчас русские ездят?
а я дурак думал наши - украинские военные..
причем им надо возить личный состав, раненых, в случае чего быстро доставить тяжелое вооружение, боеприпасы..
так что - там сейчас москали, да?
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23.11.2021 18:07 Відповісти
Перед широкомасштабним наступом агресора і окупанта -- в турборежимі в зоні бойових дій -- нате вам прекрасні дороги ! І будувати їх почали після відведення наших військових. І грошей з бюджету накрали, і окупантам -- пряма дорожка.
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23.11.2021 20:24 Відповісти
А в цей час...
Один із батальйонів у зоні ООС вже 3 тижні не отримує пального

https://censor.net/ua/news/3301150/odyn_iz_batalyioniv_u_zoni_oos_vje_3_tyjni_ne_otrymuye_palnogo_butusov
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23.11.2021 17:46 Відповісти
От Рубежного до Старобельска почти 610 километров непроходимого ужаса.
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23.11.2021 19:52 Відповісти
Может 61км? 610 это уже почти до Киева
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24.11.2021 10:40 Відповісти
Да уж комментарии конечно..Алё, здесь украинцы живут, причем тут танки и военные. Зларадствуют видимо обделенные.. Комментаторы даже не представляют что здесь творилось и твориться до сих пор на другие направления.. Делают что то и не так,и не делают ничего тоже не так, определитесь уже.
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27.11.2021 11:03 Відповісти
 
 